Boya Şakasının Kurbanı Oldu: Marketten Aldığı Turuncu Saç Boyasının Tüpü Siyah Çıktı

Marketten aldığı kabı turuncu saç boyasıyla saçlarını boyayan genç kadın sonucu görünce hayrete düştü. Saçlarının ve kaşlarının siyah olduğunu söyleyen genç kadın, 'Vicdanınız kutulardaki boyaları karıştırmaya nasıl elveriyor. Abi şaka gibisiniz, mesela bak böyle bir şey oldu. Peki benim bir sürü bedduam olmayacak mı?' dedi.