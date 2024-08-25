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Boya Şakasının Kurbanı Oldu: Marketten Aldığı Turuncu Saç Boyasının Tüpü Siyah Çıktı

Boya Şakasının Kurbanı Oldu: Marketten Aldığı Turuncu Saç Boyasının Tüpü Siyah Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 19:58

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Marketten aldığı kabı turuncu saç boyasıyla saçlarını boyayan genç kadın sonucu görünce hayrete düştü. Saçlarının ve kaşlarının siyah olduğunu söyleyen genç kadın, 'Vicdanınız kutulardaki boyaları karıştırmaya nasıl elveriyor. Abi şaka gibisiniz, mesela bak böyle bir şey oldu. Peki benim bir sürü bedduam olmayacak mı?' dedi. 

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Marketten aldığı turuncu saç boyasının içinin siyah boyayla değiştirildiğini söyleyen genç kadın isyan etti.

Marketten aldığı turuncu saç boyasının içinin siyah boyayla değiştirildiğini söyleyen genç kadın isyan etti.

Boyama sonrası saçları ve kaşları siyah olan genç "Dünyanın bütün küfürlerini etmek istiyorum şu anda. Vicdanınız kutulardaki boyaları karıştırmaya nasıl elveriyor. Abi şaka gibisiniz, mesela bak böyle bir şey oldu. Peki benim bir sürü bedduam olmayacak mı? Benim günahım, suçum neydi?" dedi. İşte o görüntüler;

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paramneisa

keşke o kaşını daha fazla bekletmeden yikaasaydın 🥺

Erol Kayar

bacım sence tek sorun saç rengin mi?

Emel

Bu tarz olaylar yaşamamak için bir sürü para verip kuaföre gidiyorum. Alırım içinden farklı renk çıkar fobisi oluşturdu lanet insanlar. Geçmiş olsun bacım, k... Devamını Gör