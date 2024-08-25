Almanya'da Trene Binen Gencin Bilet Kontrolü Sevinci Tartışma Yarattı: "Bir Yere Gitmek İçin Alıyorsunuz"

Almanya'da trene bindikten sonra bilet kontrolüne giren genç kadının '5 euro bana biraz pahalı geliyor, kontrol edilmeseydi üzülürdüm.' sözlerine kompartıman görevlisi 'Bilet, kontrol ettirmek için değil ki. Bir yerden bir yere gitmek için alıyorsun.' yanıtını verdi. Genç kadının bilet kontrolü sevinci sosyal medyada tepki çekti.