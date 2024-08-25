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Almanya'da Trene Binen Gencin Bilet Kontrolü Sevinci Tartışma Yarattı: "Bir Yere Gitmek İçin Alıyorsunuz"

Almanya'da Trene Binen Gencin Bilet Kontrolü Sevinci Tartışma Yarattı: "Bir Yere Gitmek İçin Alıyorsunuz"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 19:22

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Almanya'da trene bindikten sonra bilet kontrolüne giren genç kadının '5 euro bana biraz pahalı geliyor, kontrol edilmeseydi üzülürdüm.' sözlerine kompartıman görevlisi 'Bilet, kontrol ettirmek için değil ki. Bir yerden bir yere gitmek için alıyorsun.' yanıtını verdi. Genç kadının bilet kontrolü sevinci sosyal medyada tepki çekti.

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Almanya'da tren yolculuklarında tüm yolcular yerine gerek görülen kişilere bilet kontrolü yapılması bazı zaman suistimal edilse de uygulama varlığını sürdürüyor. Bu duruma dikkat çekmen isteyen genç kadın "Verdiği 5 euro'ya değdi. Bana biraz pahalı geliyor, kontrol edilmese biraz üzülürdüm." dedi.

Almanya'da tren yolculuklarında tüm yolcular yerine gerek görülen kişilere bilet kontrolü yapılması bazı zaman suistimal edilse de uygulama varlığını sürdürüyor. Bu duruma dikkat çekmen isteyen genç kadın "Verdiği 5 euro'ya değdi. Bana biraz pahalı geliyor, kontrol edilmese biraz üzülürdüm." dedi.

Genç kadının ne demek istediğini başta anlamayan kompartıman görevlisi "Bilet, kontrol ettirmek için değil ki. Bir yerden bir yere gitmek için alıyorsun." dedi. Kadının bilet kontrol sevinci sosyal medyada tepki çekti. İşte o anlar; 🎥

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