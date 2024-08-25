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3 Farklı Ülkenin Havalimanındaki Hamburger Fiyatları Karşılaştıran İçerik Üreticisi Gündem Oldu

3 Farklı Ülkenin Havalimanındaki Hamburger Fiyatları Karşılaştıran İçerik Üreticisi Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.08.2024 - 21:49

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Sosyal medya platformu Instagram'da 'arifgeziyoor' adıyla içerik üreten bir genç, 3 farlı ülkenin havaalanında bulunan hamburger zincirinin fiyatlarını inceledi. Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nda 924 TL olan hamburgeri, Abu Dabi'de 443 TL'ye alan ve son olarak Güney Kore'deki en pahalı menüyü 274 TL'ye alabilen genç 'Sizce bu üç havalimanındaki hamburgerlerde bu kadar fiyat farkının olmasının sebebi nedir?' dedi. 

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Her geçen gün yükselen enflasyonun da etkisiyle fiyat algısını yitirdiğimiz bir dönemde sosyal medya platformu Instagram'da içerik üreten bir gencin kaydettiği görüntüler tartışmalara neden oldu.

Her geçen gün yükselen enflasyonun da etkisiyle fiyat algısını yitirdiğimiz bir dönemde sosyal medya platformu Instagram'da içerik üreten bir gencin kaydettiği görüntüler tartışmalara neden oldu.

Türkiye, Abu Dabi ve Güney Kore'deki havalimanlarında bulunan hamburger zincirlerindeki fiyatları inceleyen genç, uçurum gibi bir fiyat farkıyla karşılaştı.

Türkiye, Abu Dabi ve Güney Kore'deki havalimanlarında bulunan hamburger zincirlerindeki fiyatları inceleyen genç, uçurum gibi bir fiyat farkıyla karşılaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 924 TL'ye aldığı hamburgeri Abu Dabi'de 443 TL'ye alan ve son olarak Güney Kore'deki en pahalı menüyü 274 TL'ye alan genç, "Sizce bu üç havalimanındaki hamburgerlerde bu kadar fiyat farkının olmasının sebebi nedir?" sorusunu yöneltti. Türkiye'deki fiyatın yüksekliğine tepki yağdı. İşte o video; 🎥

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