3 Farklı Ülkenin Havalimanındaki Hamburger Fiyatları Karşılaştıran İçerik Üreticisi Gündem Oldu

Sosyal medya platformu Instagram'da 'arifgeziyoor' adıyla içerik üreten bir genç, 3 farlı ülkenin havaalanında bulunan hamburger zincirinin fiyatlarını inceledi. Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nda 924 TL olan hamburgeri, Abu Dabi'de 443 TL'ye alan ve son olarak Güney Kore'deki en pahalı menüyü 274 TL'ye alabilen genç 'Sizce bu üç havalimanındaki hamburgerlerde bu kadar fiyat farkının olmasının sebebi nedir?' dedi.