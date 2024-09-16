Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi Eşref Rüya'da Alacağı Bölüm Başı Ücret Dudak Uçuklattı!
Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi Eşref Rüya'da Alacağı Bölüm Başı Ücret Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Geçtiğimiz sezon Gaddar dizisinde rol alan ve bölüm başına aldığı 2,5 milyon TL'lik ücretle rekor kıran Çağatay Ulusoy'dan yeni rekor geldi!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy yalnızca oyunculuğu ve yakışıklılığı ile değil, yaptığı anlaşmalarla da adından söz ettiriyor.
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Her hareketiyle gündem olmayı başaran yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz sezon Gaddar'da bölüm başına 2,5 milyon TL alarak rekora imza atmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezon için Eşref Rüya ile anlaştığı iddia edilen Ulusoy'un bu dizide bölüm başına alacağı ücret 3,5 milyon TL!
Bakalım kendi rekorunu kıran Ulusoy'un kaşesiyle ilgili bir açıklama gelecek mi?
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