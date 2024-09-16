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KRT TV Canlı Yayınında 'Yırtık Don' Kavgası Çıktı!

KRT TV Canlı Yayınında 'Yırtık Don' Kavgası Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 23:38

KRT TV canlı yayınında Ferhat Murat ile Afşin Hatipoğlu arasında büyük bir tartışma yaşandı. Nabzın bir hayli yükseldiği program yarıda kesildi.

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KRT TV ekranlarında Alev Olgay moderatörlüğünde KRT Masası yayını sırasında konuklar arasında tartışma yaşandı.

KRT TV ekranlarında Alev Olgay moderatörlüğünde KRT Masası yayını sırasında konuklar arasında tartışma yaşandı.

Programda yer alan Afşin Hatipoğlu'nun, Ferhat Murat'a "Siz her şeye asker misiniz?" demesiyle ortam gerildi.

Programda yer alan Afşin Hatipoğlu'nun, Ferhat Murat'a "Siz her şeye asker misiniz?" demesiyle ortam gerildi.

Hatipoğlu'nun sözlerine, "Bilal Erdoğan vatandaş değildir, Cumhurbaşkanı'nın çocuğudur. Siz her şeyde yırtık dondan çıkar gibi çıkmak zorunda mısınız?" diyerek devam etmesi üzerine ikili arasındaki tansiyon epey arttı.

Hatipoğlu'nun sözlerine, "Bilal Erdoğan vatandaş değildir, Cumhurbaşkanı'nın çocuğudur. Siz her şeyde yırtık dondan çıkar gibi çıkmak zorunda mısınız?" diyerek devam etmesi üzerine ikili arasındaki tansiyon epey arttı.

Kavganın giderek büyümesi üzerine moderatör Alev Olgay, programı yarıda kesmek zorunda kaldı.

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