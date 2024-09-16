Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Kritik Açıklamalar: "Narin'in Dişleri Dökülmüştü!"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den acımasızca katledilen Narin ve soruşturmayla ilgili önemli açıklamalar geldi. Narin'in bulunduğunda dişlerinin dökülmüş olduğunu belirten Eren, 15 yaşındaki R.A.'ya ait ses kaydının yanlış çevirilmiş olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: TELE 1