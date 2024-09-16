Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Kritik Açıklamalar: "Narin'in Dişleri Dökülmüştü!"
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Kritik Açıklamalar: "Narin'in Dişleri Dökülmüştü!"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PwWO_...
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den acımasızca katledilen Narin ve soruşturmayla ilgili önemli açıklamalar geldi. Narin'in bulunduğunda dişlerinin dökülmüş olduğunu belirten Eren, 15 yaşındaki R.A.'ya ait ses kaydının yanlış çevirilmiş olabileceğini dile getirdi.
Kaynak: TELE 1
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı.
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Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından çoğu aile ve akrabalarından oluşan 24 kişi gözaltına alınmış; annesi, abisi ve amcası dahil 11 kişi tutuklanmıştı.
Minik Narin'e bu caniliği yapanın kim ya da kimler olduğuna dair soruşturma sürerken, öğrenilen yeni detaylar vahşetin ne boyutta olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.
Soruşturmayla ilgili olarak Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, TELE 1 ekranlarına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Eren yaptığı açıklamada, Narin'in bulunduğunda dişlerinin dökülmüş olduğunu, Narin'in bedeni uzun süre suda kaldığı için 3. kişilerle ilgili DNA örneğinin bulunamayacağını açıkladı.
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Narin'in bedeninde silah ya da kesici-delici alet izine rastlanılmadığının altını çizen Eren, Narin'in elbisesinde göğüs kısmından alınan iki kan örneğinden henüz sonuç alınmadığını belirtti.
Nahit Eren ayrıca, Salim Güran'ın tutuklanan 15 yaşındaki işçisi R.A.'nın ses kaydında "Kürtçeden Türkçeye çeviri hatası olabileceğini" bu yüzden ses kaydını kendilerinin de dinlemek için talepte bulunduklarını dile getirdi.
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