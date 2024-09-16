Fatih Altaylı'dan Müstehcenlik Suçundan Tutuklanan Jahrein'e Destek Geldi!
Fatih Altaylı'dan Müstehcenlik Suçundan Tutuklanan Jahrein'e Destek Geldi!
Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) hakkında müstehcenlik suçundan işlem başlatılmış ve ardından tutuklandığı haberi gelmişti. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı'dan Jahrein'e destek geldi.
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Sosyal medyada 'Jahrein' adıyla tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, geçtiğimiz gün Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.
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Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan Jahrein için, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. ve diğer maddeleri uyarınca mahkemeye sevk edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.
Jahrein'in yayın sırasında söylediği sözler üzerine tutuklanmasına gazeteci Fatih Altaylı'dan destek geldi.
Altaylı, YouTube kanalında "Jahrein! Sevmemek başka, hukuk başka!" adlı bir video yayınladı.
Programda Jahrein ile ilgili olarak ise, "Jahrein'e itibar suikasti yapılıyor. Söylediği hiçbir şeye katılmıyor olabilirim ama oluşturulan imajla gerçek suçlamalar aynı şeyler değil." sözlerini kullandı.
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