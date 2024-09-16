Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fatih Altaylı'dan Müstehcenlik Suçundan Tutuklanan Jahrein'e Destek Geldi!

Fatih Altaylı'dan Müstehcenlik Suçundan Tutuklanan Jahrein'e Destek Geldi!

Fatih Altaylı Jahrein
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 21:40

Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) hakkında müstehcenlik suçundan işlem başlatılmış ve ardından tutuklandığı haberi gelmişti. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı'dan Jahrein'e destek geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada 'Jahrein' adıyla tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, geçtiğimiz gün Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada 'Jahrein' adıyla tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, geçtiğimiz gün Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.

Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan Jahrein için, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. ve diğer maddeleri uyarınca mahkemeye sevk edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan Jahrein için, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. ve diğer maddeleri uyarınca mahkemeye sevk edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Jahrein'in yayın sırasında söylediği sözler üzerine tutuklanmasına gazeteci Fatih Altaylı'dan destek geldi.

Jahrein'in yayın sırasında söylediği sözler üzerine tutuklanmasına gazeteci Fatih Altaylı'dan destek geldi.

Altaylı, YouTube kanalında "Jahrein! Sevmemek başka, hukuk başka!" adlı bir video yayınladı.

Altaylı, YouTube kanalında "Jahrein! Sevmemek başka, hukuk başka!" adlı bir video yayınladı.

Programda Jahrein ile ilgili olarak ise, "Jahrein'e itibar suikasti yapılıyor. Söylediği hiçbir şeye katılmıyor olabilirim ama oluşturulan imajla gerçek suçlamalar aynı şeyler değil." sözlerini kullandı.

Programda Jahrein ile ilgili olarak ise, "Jahrein'e itibar suikasti yapılıyor. Söylediği hiçbir şeye katılmıyor olabilirim ama oluşturulan imajla gerçek suçlamalar aynı şeyler değil." sözlerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın