"Adam Hepimize 'Ahmak' Dedi!": Özlem Gürses'ten HÜDA-PAR'ın O Açıklamasına Sert Tepki!
"Adam Hepimize 'Ahmak' Dedi!": Özlem Gürses'ten HÜDA-PAR'ın O Açıklamasına Sert Tepki!
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Gazeteci Özlem Gürses geçtiğimiz yayınında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasını ekrana verdi.
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Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini isteyen Yapıcıoğlu'nın konuşmasında, "Ahmağa anlatır gibi anlattım" demesi dikkat çekti.
Gürses, bu ifadelere karşılık "Bu millet size o iradeyi vermez" dedi. Ayrıca "Çıkmış bize 'ahmak', diyor. İktidar nerede?" diye yazdı.
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