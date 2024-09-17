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"Adam Hepimize 'Ahmak' Dedi!": Özlem Gürses'ten HÜDA-PAR'ın O Açıklamasına Sert Tepki!

"Adam Hepimize 'Ahmak' Dedi!": Özlem Gürses'ten HÜDA-PAR'ın O Açıklamasına Sert Tepki!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 15:36

Gazeteci Özlem Gürses, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasını ekrana verip sert çıktı: 'Adam hepimize 'ahmak' diyor. İktidar seyrediyor' dedi.

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Gazeteci Özlem Gürses geçtiğimiz yayınında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasını ekrana verdi.

Gazeteci Özlem Gürses geçtiğimiz yayınında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasını ekrana verdi.

Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini isteyen Yapıcıoğlu'nın konuşmasında, "Ahmağa anlatır gibi anlattım" demesi dikkat çekti.

Anayasa'nın dördüncü maddesinin değiştirilmesini isteyen Yapıcıoğlu'nın konuşmasında, "Ahmağa anlatır gibi anlattım" demesi dikkat çekti.

Gürses, bu ifadelere karşılık "Bu millet size o iradeyi vermez" dedi. Ayrıca "Çıkmış bize 'ahmak', diyor. İktidar nerede?" diye yazdı.

Gürses, bu ifadelere karşılık "Bu millet size o iradeyi vermez" dedi. Ayrıca "Çıkmış bize 'ahmak', diyor. İktidar nerede?" diye yazdı.

İşte o anlar:

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