Televizyon ve Sinema Tarihinin İzlemesi Aşırı Zevkli Birbirinden Kötü Karakterleri

X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, 'Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek' diyerek yeni bir akım başlattı. X kullanıcıları da söz konusu paylaşıma kötü karakterleri birbiri ardına sıraladı.