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Televizyon ve Sinema Tarihinin İzlemesi Aşırı Zevkli Birbirinden Kötü Karakterleri

Televizyon ve Sinema Tarihinin İzlemesi Aşırı Zevkli Birbirinden Kötü Karakterleri

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 10:03

X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, 'Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek' diyerek yeni bir akım başlattı. X kullanıcıları da söz konusu paylaşıma kötü karakterleri birbiri ardına sıraladı.

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Televizyon ve sinema tarihinde izleyicilerin asla ama asla unutamayacağı bazı kötü karakterler vardır. Bunlar her ne kadar çevresindeki insanlara acı çektirse ve kötülük yapsa da izleyici tarafından zevkle izlenirler.

Televizyon ve sinema tarihinde izleyicilerin asla ama asla unutamayacağı bazı kötü karakterler vardır. Bunlar her ne kadar çevresindeki insanlara acı çektirse ve kötülük yapsa da izleyici tarafından zevkle izlenirler.

İşte o karakterlerden bazılarıyla karşınızdayız. X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, "Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek" diyerek bir akım silsilesini yeniden başlattı. Paylaşıma birbirinden kötü karakterler tek tek sıralandı.

İşte o karakterlerden bazılarıyla karşınızdayız. X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, "Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek" diyerek bir akım silsilesini yeniden başlattı. Paylaşıma birbirinden kötü karakterler tek tek sıralandı.
twitter.com

1. "Daha iyisi varsa yüzüme tükürün daha kötüsü yok twd'yi bunun yüzünden izledim" (Negan - The Walking Dead)

2. Ercüment Çözer - Behzat Ç.

3. Kerpeten Ali - Ezel

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4. Lalo Salamanca - Better Call Saul

5. Homelander - The Boys

6. Berlin - La casa de papel

7. Anton Chigurh - No Country for Old Men

7. Anton Chigurh - No Country for Old Men
twitter.com

8. Halil Güneşli - Üvey Baba

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9. Dutch Van Der Linde - Red Dead

10. Albay Hans Landa - Inglourious Basterds

11. Merve Aksak - Ufak Tefek Cinayetler

12. İskender - Kurtlar Vadisi

13. Enver Baltacı - Gaddar

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14. Orkun Civanoğlu - Medcezir

15. Emir Kozcuoğlu - Kara Sevda

16. Barış Yesari - Mahkum

17. Pablo Escobar - Narcos

18. Timur Yavuzoğlu - Bahar

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19. Yekta Tilmen - Yargı

20. James Moriarty - Sherlock

21. Ferhunde - Yaprak Dökümü

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