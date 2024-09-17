Televizyon ve Sinema Tarihinin İzlemesi Aşırı Zevkli Birbirinden Kötü Karakterleri
Televizyon ve Sinema Tarihinin İzlemesi Aşırı Zevkli Birbirinden Kötü Karakterleri
X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, 'Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek' diyerek yeni bir akım başlattı. X kullanıcıları da söz konusu paylaşıma kötü karakterleri birbiri ardına sıraladı.
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Televizyon ve sinema tarihinde izleyicilerin asla ama asla unutamayacağı bazı kötü karakterler vardır. Bunlar her ne kadar çevresindeki insanlara acı çektirse ve kötülük yapsa da izleyici tarafından zevkle izlenirler.
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İşte o karakterlerden bazılarıyla karşınızdayız. X/Twitter'da @ayemarsli adlı bir kullanıcı, "Yalvarırım biri açıklasın SEYİR ZEVKİ VEREN KÖTÜ KARAKTER ne demek" diyerek bir akım silsilesini yeniden başlattı. Paylaşıma birbirinden kötü karakterler tek tek sıralandı.
1. "Daha iyisi varsa yüzüme tükürün daha kötüsü yok twd'yi bunun yüzünden izledim" (Negan - The Walking Dead)
2. Ercüment Çözer - Behzat Ç.
3. Kerpeten Ali - Ezel
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4. Lalo Salamanca - Better Call Saul
5. Homelander - The Boys
6. Berlin - La casa de papel
7. Anton Chigurh - No Country for Old Men
8. Halil Güneşli - Üvey Baba
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9. Dutch Van Der Linde - Red Dead
10. Albay Hans Landa - Inglourious Basterds
11. Merve Aksak - Ufak Tefek Cinayetler
12. İskender - Kurtlar Vadisi
13. Enver Baltacı - Gaddar
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14. Orkun Civanoğlu - Medcezir
15. Emir Kozcuoğlu - Kara Sevda
16. Barış Yesari - Mahkum
17. Pablo Escobar - Narcos
18. Timur Yavuzoğlu - Bahar
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19. Yekta Tilmen - Yargı
20. James Moriarty - Sherlock
21. Ferhunde - Yaprak Dökümü
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