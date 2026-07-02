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Atv Dizisinde Telif Krizinden Var mısın Yok musun'da 5 TL Kazanan Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Atv Dizisinde Telif Krizinden Var mısın Yok musun'da 5 TL Kazanan Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 16:04
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Televizyon dünyasında sular durulmuyor; reyting yarışlarından şok ayrılıklara, set arkası krizlerinden sosyal medyayı sallayan yapay zeka tasarımlarına kadar bugün de ekran arkası oldukça hareketliydi. ATV'nin yeni dizisindeki telif tartışmaları izleyicileri ayağa kaldırırken, magazin ve dizi kulislerinde konuşulan son dakika gelişmeleri gündemi tamamen değiştirdi. Bakalım bugün televizyon dünyasında neler yaşanmış?

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1. 1 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu

1. 1 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu

Diğer dizilerin final yapmasıyla ekranda tek başına kalan 'Doğanın Kanunu' iki grupta liderliğini sürdürdü. Ancak dizi, AB ve ABC1 gruplarında yükseliş yakalayıp zirveye yerleşse de TOTAL grubunda bir miktar düşüş yaşadı. İlginç bir şekilde yapım; yeni bölümü, özeti ve tekrarıyla aynı gün içinde ilk 10 listesine üç farklı şekilde girerek büyük bir başarıya imza attı. TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye ise listenin beşinci sırasına yerleşerek takibini sürdürdü.

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2. Televizyon dizilerindeki bazı karakterler aynı ortamda olsa ne olurdu?

2. Televizyon dizilerindeki bazı karakterler aynı ortamda olsa ne olurdu?

Sosyal medyada paylaşılan yapay zeka tasarımı bir görsel, ekranların en olaylı dizileri olan Yargı, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz evrenlerini tek bir karede buluşturdu. Ceylin, Ilgaz, Cihan ve Deniz gibi popüler karakterlerin bir arada olduğu bu hayali sahne, izleyiciler arasında adeta bir yorum yağmuru başlattı. Her biri kendi içinde devasa dramlar barındıran bu üç yapımın birleşmesi, hayranlar tarafından 'Bu kadarı gerçek olsa adliyeler de hastaneler de taşardı' şeklinde mizahi yorumlarla karşılandı. Ortaya çıkan bu devasa kaos evreni, sosyal medyada kısa sürede günün en çok konuşulan eğlenceli konularından biri haline geldi.

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3. Var mısın Yok musun'da 5 TL kazanan yarışmacı gündem oldu.

3. Var mısın Yok musun'da 5 TL kazanan yarışmacı gündem oldu.

'Var Mısın Yok Musun' yarışmasının son bölümünde kelimenin tam anlamıyla bir talihsizlik yaşandı. Büyük ödülün kendi kutusunda olduğuna inanan Abdullah Özgür Aksu isimli yarışmacı, bankadan gelen tam 830 bin TL'lik devasa teklifi elinin tersiyle iterek büyük bir kumar oynadı. Ne yazık ki işler umduğu gibi gitmedi ve final turunda büyük ödülü kaçırınca elinde sadece 5 TL ve 5 bin TL'lik seçenekler kaldı. Bankanın son olarak yaptığı 2 bin TL'lik teselli teklifini de reddedip şansını sonuna kadar zorlayan yarışmacı, kutusunu açtırdığında sadece 5 TL ile karşılaşınca stüdyoda adeta buz kesti.

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4. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu ile rol arkadaşı Feyza Civelek arasındaki gerilim iddiaları, sosyal medyaya sızan bir video ile yeniden alevlendi.

4. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu ile rol arkadaşı Feyza Civelek arasındaki gerilim iddiaları, sosyal medyaya sızan bir video ile yeniden alevlendi.

Son günlerde dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un, Türkoğlu'nun paradan dolayı ayrıldığını iddia etmesi eski tartışmaları tetikleyince, ikilinin set arkasındaki bir atışması tekrar gündeme geldi. Sıla Türkoğlu’nun vlog çektiği sırada Feyza Civelek’in ona laf soktuğu ve karşılıklı gerildikleri anların kameraya yansıması, hayranlar arasında 'Aralarındaki kavga gerçekmiş' yorumlarına neden oldu. Bu eski video, zaten gergin olan ayrılık sürecinin üzerine magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

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5. ATV'nin büyük merakla beklenen yeni dönem dizisi "Aşk ve Taht" için kadın başrol oyuncusu sonunda seçildi

5. ATV'nin büyük merakla beklenen yeni dönem dizisi "Aşk ve Taht" için kadın başrol oyuncusu sonunda seçildi

Sultan Alaaddin Keykubat’ın hayatını anlatacak olan yapımda Akın Akınözü’ne eşlik etmesi için daha önce Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu gibi yıldız isimlere teklif götürülmüştü. Ancak rolü, daha önce TRT'nin dijital platformu Tabii'deki 'Koyu Beyaz' dizisinde izlediğimiz Bosnalı genç yetenek kaptı. Sektörde şimdiden 'Yeni Meryem Uzerli geliyor' havası estiren 2000 doğumlu oyuncu, dizide Destina karakterine hayat verecek.

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6. TRT’nin reyting rekortmeni yapımı Taşacak Bu Deniz’e rakip olarak hazırlanan NOW TV’nin yeni projesi Sevdam Karadeniz, daha sete çıkmadan yaşadığı başrol krizini atlattı.

6. TRT’nin reyting rekortmeni yapımı Taşacak Bu Deniz’e rakip olarak hazırlanan NOW TV’nin yeni projesi Sevdam Karadeniz, daha sete çıkmadan yaşadığı başrol krizini atlattı.

İlk başta anlaşılan Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in projeden son anda ayrılmasıyla dizinin geleceği merak konusu olmuştu. Erkek başrol için Erdem Adilce ile el sıkışılmasının ardından, günlerdir süren çalışmalar sonucu nihayet yeni kadın başrol oyuncusu da belirlendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen Zeyşan karakterine hayat vermesi için genç kuşağın başarılı isimlerinden Damlasu İkizoğlu ile anlaşma sağlandı.

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7. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, konuk olduğu uluslararası internet programı #ABtalks'ta samimi ve çarpıcı itiraflarda bulunarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

7. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, konuk olduğu uluslararası internet programı #ABtalks'ta samimi ve çarpıcı itiraflarda bulunarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sektörün ilk yıllarında kendisine uyguladığı güzellik ve kilo baskısını anlatan güzel oyuncu, zayıf olmasına rağmen sürekli zayıflamasının istenmesi yüzünden bir dönem aynalara küstüğünü paylaştı. Bu dayatmalara karşı dik durmaya başladığında ise adının sektörde 'sorunlu'ya çıkarıldığını belirtti. Kendini korumak için zamanla maskülen ve sert bir savunma mekanizması geliştirdiğini söyleyen Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın bile bazen kendisine 'Karşımda eşim değil de erkek arkadaşım oturuyor gibi hissediyorum' diyerek takıldığını esprili bir dille aktardı.

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8. NOW TV’nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü ve başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Ömür Usta dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

8. NOW TV’nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü ve başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Ömür Usta dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Temmuz sonunda sete çıkması beklenen iddialı yapımın ekibine, son olarak TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'na veda eden usta oyuncu Erdal Özyağcılar da dahil oldu. Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizi, deneyimli aktörün de katılmasıyla yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri haline geldi. Eylül ayında izleyiciyle buluşacak olan yapım, şimdiden televizyon dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

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9. Türk dizilerinde senaristlerin karakterlere isim vermekten çok "Laz kızı", "Asi" ya da "Deniz kızı" gibi coğrafi ve karakteristik lakaplar takma alışkanlığı sosyal medyanın diline düştü.

9. Türk dizilerinde senaristlerin karakterlere isim vermekten çok "Laz kızı", "Asi" ya da "Deniz kızı" gibi coğrafi ve karakteristik lakaplar takma alışkanlığı sosyal medyanın diline düştü.

Bir kullanıcının bu kalıplaşmış lakapları bir araya getirerek hazırladığı video editi, kısa sürede viral oldu ve büyük etkileşim aldı. Dizilerde karakterlerin gizemini veya kökenini vurgulamak için kullanılan bu etiketler, izleyiciler tarafından eğlenceli yorumlarla masaya yatırıldı. Birçok kullanıcı, bu lakapların bir kez yapışınca karakterlerin adeta üzerine kazındığına dikkat çekerek durumun ne kadar ikonik olduğunu haklı buldu.

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10. ATV'nin yeni sezondaki en iddialı dönem projelerinden biri olan Aşk ve Taht dizisinin kadrosu yeni isimlerle güçlenmeye devam ediyor.

10. ATV'nin yeni sezondaki en iddialı dönem projelerinden biri olan Aşk ve Taht dizisinin kadrosu yeni isimlerle güçlenmeye devam ediyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin efsanevi hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın dönemini anlatacak yapımın ekibine, son olarak Teşkilat dizisindeki performansıyla beğeni toplayan başarılı oyuncu Selin Genç de katıldı. Provaları tüm hızıyla süren dizide güzel oyuncu, 'Dilruba Hatun' karakterine hayat vererek haremin kalfası olarak seyirci karşısına çıkacak. Akın Akınözü ve Simay Barlas gibi güçlü isimleri buluşturan yapım, bu yeni transferle birlikte şimdiden televizyon dünyasındaki beklentiyi iyice artırdı.

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11. ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez reyting başarısıyla değil, sosyal medyada patlak veren bir telif kriziyle gündeme geldi.

11. ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez reyting başarısıyla değil, sosyal medyada patlak veren bir telif kriziyle gündeme geldi.

Dizinin fanları, hazırladıkları video editlerinin yapım ekibi veya kanal tarafından anında telif atılarak kaldırıldığını iddia edip duruma isyan etti. Diğer popüler dizilerde bu tarz hayran videoları bizzat resmi hesaplarca desteklenirken, Altı Üstü İstanbul'da uygulanan bu sert tavır izleyicileri şaşırttı. Sektördeki uzmanlar ise kanalların, milyonlarca izlenen sahnelerden elde edilecek dijital reklam gelirini bağımsız sayfalara kaptırmamak ve özellikle yeni başlayan projelerde dijital gücü ellerinde tutmak için ilk bölümlerde bu tarz agresif telif politikaları izleyebileceğini belirtiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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