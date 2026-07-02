Atv Dizisinde Telif Krizinden Var mısın Yok musun'da 5 TL Kazanan Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon dünyasında sular durulmuyor; reyting yarışlarından şok ayrılıklara, set arkası krizlerinden sosyal medyayı sallayan yapay zeka tasarımlarına kadar bugün de ekran arkası oldukça hareketliydi. ATV'nin yeni dizisindeki telif tartışmaları izleyicileri ayağa kaldırırken, magazin ve dizi kulislerinde konuşulan son dakika gelişmeleri gündemi tamamen değiştirdi. Bakalım bugün televizyon dünyasında neler yaşanmış?
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1. 1 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu
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2. Televizyon dizilerindeki bazı karakterler aynı ortamda olsa ne olurdu?
3. Var mısın Yok musun'da 5 TL kazanan yarışmacı gündem oldu.
4. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu ile rol arkadaşı Feyza Civelek arasındaki gerilim iddiaları, sosyal medyaya sızan bir video ile yeniden alevlendi.
5. ATV'nin büyük merakla beklenen yeni dönem dizisi "Aşk ve Taht" için kadın başrol oyuncusu sonunda seçildi
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6. TRT’nin reyting rekortmeni yapımı Taşacak Bu Deniz’e rakip olarak hazırlanan NOW TV’nin yeni projesi Sevdam Karadeniz, daha sete çıkmadan yaşadığı başrol krizini atlattı.
7. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, konuk olduğu uluslararası internet programı #ABtalks'ta samimi ve çarpıcı itiraflarda bulunarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
8. NOW TV’nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü ve başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Ömür Usta dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.
9. Türk dizilerinde senaristlerin karakterlere isim vermekten çok "Laz kızı", "Asi" ya da "Deniz kızı" gibi coğrafi ve karakteristik lakaplar takma alışkanlığı sosyal medyanın diline düştü.
10. ATV'nin yeni sezondaki en iddialı dönem projelerinden biri olan Aşk ve Taht dizisinin kadrosu yeni isimlerle güçlenmeye devam ediyor.
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11. ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, bu kez reyting başarısıyla değil, sosyal medyada patlak veren bir telif kriziyle gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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