Alper Çankaya'nın Yeni Dizisinden Mert Yazıcıoğlu'lu Go Türkiye Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin 2. sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan NOW, yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısının ardından yurt dışındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
ATV'nin Tims&B imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
Alp Navruz, başrolünde yer aldığı yeni TRT dizisi için imajını yeniledi.
Kanal D'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Daha 17, yaz sezonuna rağmen yüksek reytingler almayı başarıyor.
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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.
Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.
Final yaptığı açıklanan Arka Sokaklar'a eski oyuncusundan veda paylaşımı geldi.
Geçmişten gelen sırlar, güç ve sadakat hesaplaşmaları etrafında şekillenen oldukça güçlü bir intikam ve aşk hikayesini konu alan Hamal dizisinin hazırlıkları başladı.
27 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
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Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, herkesi şaşırtan bir biçimde Mart 2026'da final yapmıştı.
TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi önemli bir ayrılık gerçekleşmişti.
Uzak Şehir'de Şahin karakterine veda ettikten sonra Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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