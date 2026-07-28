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Alper Çankaya'nın Yeni Dizisinden Mert Yazıcıoğlu'lu Go Türkiye Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Alper Çankaya'nın Yeni Dizisinden Mert Yazıcıoğlu'lu Go Türkiye Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mert Yazıcıoğlu Uzak Şehir Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 19:38
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin 2. sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan NOW, yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin 2. sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan NOW, yeni projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Yeraltı ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın ikinci sezonlarını ekrana getirecek olan NOW, dizi yatırımlarını sürdürüyor. Vahide Perçin'in başrolünde yer alacağı Centilmen dizisinin de duyurulmasıyla kanalın yeni sezon için hazırladığı proje sayısı 7'ye yükseldi.

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Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısının ardından yurt dışındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısının ardından yurt dışındaki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'de reyting rekorları kıran Uzak Şehir, yurt dışında da başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Kolombiya'da yayın hayatına başlayan fenomen dizi, İtalya'da ise yüzde 26,6 share oranıyla günün en yüksek izlenme payına ulaşan dizi olmayı başardı.

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ATV'nin Tims&B imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

ATV'nin Tims&B imzalı yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son dönemde Geleceğe Mektuplar dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu, dizide Suzi karakterine hayat verecek.

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Alp Navruz, başrolünde yer aldığı yeni TRT dizisi için imajını yeniledi.

Alp Navruz, başrolünde yer aldığı yeni TRT dizisi için imajını yeniledi.

TRT Tabii'nin yeni dizisi Altın Çağ Nizamülmülk için kamera karşısına geçen Alp Navruz, Melikşah Sultan rolü için imajını değiştirdi. Sakallı yeni görünümüyle sosyal medyada gündem olan oyuncu, çekimlere kısa bir ara vererek Fethiye tatilinden paylaştığı karelerle de ilgi odağı oldu.

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Kanal D'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Daha 17, yaz sezonuna rağmen yüksek reytingler almayı başarıyor.

Kanal D'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Daha 17, yaz sezonuna rağmen yüksek reytingler almayı başarıyor.

Yaz sezonuna damga vuran Daha 17 dizisi her bölümüyle izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. Düşüşe geçen reytinglerini yeniden yükseltmeyi başaran Daha 17'nin 9. bölümüne ana karakterlerin yanı sıra Cafer karakteri de damga vurdu. Ağlama sahnesinin başarıyla üstesinden gelen Arben Akış, izleyenleri de gözyaşına boğdu.

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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesi yaz sezonunda da devam ediyor. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 20-26 Temmuz haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Yaz sezonunda en yüksek reytingli dizi hangisi?

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Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.

Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.

NOW TV'de yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti senaristleri tarafından kaleme alınan Anne Yarısı dizisinin okuma provası dün gerçekleşti. Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı dizinin okuma provasından ilk partner fotoğrafı paylaşıldı.

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Final yaptığı açıklanan Arka Sokaklar'a eski oyuncusundan veda paylaşımı geldi.

Final yaptığı açıklanan Arka Sokaklar'a eski oyuncusundan veda paylaşımı geldi.

Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin akıbeti bir süredir merak ediliyordu. Yeni sezonda devam etme ihtimali olduğu için ucu açık bir sezon finaliyle ekrana gelen Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar'ın akıbetini duyurdu. Ünlü senarist, Arka Sokaklar'ın bittiğini resmen açıklarken bir dönem dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'ten duygusal bir veda paylaşımı geldi.

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Geçmişten gelen sırlar, güç ve sadakat hesaplaşmaları etrafında şekillenen oldukça güçlü bir intikam ve aşk hikayesini konu alan Hamal dizisinin hazırlıkları başladı.

Geçmişten gelen sırlar, güç ve sadakat hesaplaşmaları etrafında şekillenen oldukça güçlü bir intikam ve aşk hikayesini konu alan Hamal dizisinin hazırlıkları başladı.

Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın yapımını üstlendiği Hamal dizisi için hazırlıklar başladı. Ezel'in senaristlerinden biri olan Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban'ın kaleme alacağı dizide başrolleri Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen paylaşacak. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen'in diziye nasıl seçildiğini anlattı.

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27 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

27 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla pazartesi yayınlanan tek dizi olan ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 27 Temmuz Pazartesi günü sevilen dizi şaşırtan bir düşüş yaşadı. Altı Üstü İstanbul, 3 kategoride de düşüş yaşadı. Yeni sezonda Uzak Şehir karşısında zorluk yaşama ihtimali daha da güçlendi.

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Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, herkesi şaşırtan bir biçimde Mart 2026'da final yapmıştı.

Ocak 2024'te yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, herkesi şaşırtan bir biçimde Mart 2026'da final yapmıştı.

2024-2026 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Fenomen haline dönüşen dizide en çok konuşulan karakter Dilber oldu. Özellikle danslarıyla konuşulan karakterle ilgili Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi.

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi önemli bir ayrılık gerçekleşmişti.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi önemli bir ayrılık gerçekleşmişti.

Mustafa Çiftçi’nin bozkır öykülerinden esinlenilerek hazırlanan, samimi ve sıcak bir Anadolu dizisi olan Gönül Dağı 6 koca sezonu geride bıraktı. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen dizide geçtiğimiz sezon dizinin başrollerinden Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda partneri Hazal Çağlar'ın da dizide olmayacağı öğrenilirken bir oyuncu daha Gönül Dağı'na veda etti.

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Uzak Şehir'de Şahin karakterine veda ettikten sonra Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli oldu.

Uzak Şehir'de Şahin karakterine veda ettikten sonra Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de ikinci sezon sonunda adeta yaprak dökümü yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu gibi dizinin popüler isimleri diziye veda etti. Her birinin yeni dizi ya da film projeleri birer birer belli olurken ünlü oyuncu Alper Çankaya, Uzak Şehir'in rakiplerinden birine transfer oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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