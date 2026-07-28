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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'ndan İlk Partner Fotoğrafı Geldi

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'ndan İlk Partner Fotoğrafı Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 14:50
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NOW TV'de yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti senaristleri tarafından kaleme alınan Anne Yarısı dizisinin okuma provası dün gerçekleşti. Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı dizinin okuma provasından ilk partner fotoğrafı paylaşıldı.

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Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.

Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaşacağı Anne Yarısı dizisinin okuma provası gerçekleştirildi.

Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca, Murat Balcı gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer alacağı dizinin çekimleri Kapadokya'da yapılacak. Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in hikayesine tanık olacağımız dizi NOW TV'de yayınlanacak. Merak uyandıran hikayenin hangi gün ekrana geleceği henüz bilinmezken salı ya da perşembe günü güçlü adaylar olarak görünüyor.

Heyecan uyandıran dizinin okuma provasında buluşan ekipte, başrolleri paylaşacak Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'ten ilk partner fotoğrafı geldi. İkilinin heyecanı kameraya yansıdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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