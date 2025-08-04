4 Ağustos Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte e-imza soruşturması" Türkiye'nin gündemine oturdu.
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Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlığında.
Türkiye, son günlerde "sahte diploma" olayını konuşuyor.
Son sahne şovları ve özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde sıklıkla yer alan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
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Dünya, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. 3I/ATLAS ismi verilen bir uzay cismi Dünya'ya hızla yaklaşıyor ve bazı uzmanlara göre niyeti pek de iyi değil!
Zamların ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor.
Sahte diploma skandalı her geçen gün daha da derinleşiyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin tespit edilmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla düğmeye başladı.
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Ece Erken, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan torununa dair bir video gündem oldu.
Sahte diploma soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı.
Sahte e-imza soruşturmasında aralarında doçent, akademisyen ve profesörün bulunduğu yüzlerce kişinin diploması sahte çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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HaberTürk'ün ortaya çıkardığı diploma skandalı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Bir gurbetçi tatil için ziyarete geldiği beach club'ın özel alanına alınmadığı için isyan etti.
Okulların açılmasına az bir süre kala üniversite öğrencilerinin ev telaşı da şimdiden başladı. Hem okul nedeniyle hem de tayin sonrası İstanbul’a gelenlerin talepleri nedeniyle kiralar yine arttı.
"Fırtınam" klibinden bir süredir peş peşe kesitler yayınlayan ve her seferinde de gündeme oturan Hadise, şarkısının klibinin backstage'ini YouTube kanalına yüklediği 38 dakikalık bir videoyla paylaştı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 5 Ağustos Salı günü 30 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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