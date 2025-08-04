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4 Ağustos Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

4 Ağustos Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 19:47

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte e-imza soruşturması" Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte e-imza soruşturması" Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bir çetenin, para karşılığında belgede sahtecilik yaparak mezuniyet, ehliyet gibi pek çok resmi belgeyi bastığı ortaya çıktı. Sahte belge kullanan 400 şüpheli arasında doçentler, profesörler, inşaat mühendisleri yer alıyor.

Soruşturmada ismi geçen Emre Gökdemir'in sahibi olduğu inşaat firmasında nasıl reklam yaptığı da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlığında.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlığında.

İlk sezon reytinglerde başarı elde eden dizi hal böyle olunca ikinci sezon çekmeye de şans bulmuştu. Kanal D ekranlarının en sevileni olan dizinin hayranları merakla ikinci sezon için gün sayıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş dizi kadrosundan ayrılan bir ismi açıkladı.

Türkiye, son günlerde "sahte diploma" olayını konuşuyor.

Türkiye, son günlerde "sahte diploma" olayını konuşuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte e-imza soruşturması' bugüne kadar 400 kişinin sahte belge kullandığını ortaya çıkardı. Bu kişilerin arasında doçentlerin, profesörlerin ve firma sahiplerinin olduğu görüldü.

Soruşturmada isminin geçtiğini söyleyen bir kişi de işin perde arkasını sosyal medya hesabından anlattı. Üniversiteden ilişiği kesilen bu kişinin bilgileri, bir başkası adına kullanılmıştı.

Son sahne şovları ve özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde sıklıkla yer alan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Son sahne şovları ve özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde sıklıkla yer alan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

“Yorgunum, biz robot değiliz.” diyerek gözyaşlarını tutamayan Hadise, o anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yıllık enflasyon yüzde 33.52 oldu. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2.06 oldu. 

Öte yandan TÜİK verilerine göre Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05, aylık enflasyon yüzde 1,37 olmuştu.

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Dünya, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. 3I/ATLAS ismi verilen bir uzay cismi Dünya'ya hızla yaklaşıyor ve bazı uzmanlara göre niyeti pek de iyi değil!

Dünya, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. 3I/ATLAS ismi verilen bir uzay cismi Dünya'ya hızla yaklaşıyor ve bazı uzmanlara göre niyeti pek de iyi değil!

Yıldızlararası bir cisim olan 3I/ATLAS, bir uzaylı aracı olabilir ve Dünya'ya keşif araçları getiriyor olabilir. Peki insanlık buna hazır mı? 

Neyse ki bu konuda uzmanların farklı fikirleri bulunuyor.

Zamların ardı arkası kesilmiyor.

Zamların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, paylaştı. Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda yeni sigara fiyatlarını duyurdu.

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor.

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor.

Sahte diplomalı akademisyenler ülkeyi sarsarken yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail SaymazHalk TV'de yayınlanan yazısında sahte vatandaşlık iddialarında bulundu. Saymaz, sahte rapor ve dekontlarla vatandaşlık satıldığını ileri sürdü.

Sahte diploma skandalı her geçen gün daha da derinleşiyor.

Sahte diploma skandalı her geçen gün daha da derinleşiyor.

Tüketici şikayet platformlarına yapılan yüzlerce başvuru, dolandırıcılık ağının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Diploma vaadiyle kandırılan mağdur sayısının arttığı görülürken eczacının, mühendisin, hukukçunun sahte diplomalı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada sahte diploma skandalına tepkiler de vardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin tespit edilmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla düğmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin tespit edilmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla düğmeye başladı.

Bakanlık, EFT, havale ve nakit işlemlerle ilgili yeni taslak hazırladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre buna göre 200 bin ve 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakterli açıklama yazılması zorunlu olacak.

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Ece Erken, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Ece Erken, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü isim, gönderilerini 2022 yılında Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu üzerinden yorumlayan takipçilerine adeta ateş püskürdü. “Her mutlu anımda eski eşimi hatırlatıp kalbimi kıranlara üç yıl geçti” diyerek sitem eden Erken, “Hayat önümde, lütfen üzmeyin” mesajıyla sessizliğini bozdu. Bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan torununa dair bir video gündem oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan torununa dair bir video gündem oldu.

. 'Magazin Burada' Torun Melih Gökçek’in Çeşme’de alkollü kulüpte eğlendiği anları paylaştı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Sahte diploma soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı.

Sahte diploma soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı.

Yüzlerce kişinin yüksek ücret karşılığında sahte diploma ve usulsüz not yükseltme yaptırdığı ortaya çıkarken detaylar şok etti. Şüphelilerin lise diploması için 80 bin TL, ortaokul ve lise diploması (2 diploma) için ise 120 bin TL talep ettiği belirtildi. Öte yandan hazırlanan iddianamede 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları aktarıldı.

Sahte e-imza soruşturmasında aralarında doçent, akademisyen ve profesörün bulunduğu yüzlerce kişinin diploması sahte çıktı.

Sahte e-imza soruşturmasında aralarında doçent, akademisyen ve profesörün bulunduğu yüzlerce kişinin diploması sahte çıktı.

Yaşanan olay 'skandal' olarak adlandırılırken yazar ve yayıncı Can Yılmaz'dan tepki geldi. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, 'Skandalın büyüğü falan yok bu topraklarda. Hafızanın süresi var. O da 48 saat' sözleriyle durumu özetledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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HaberTürk'ün ortaya çıkardığı diploma skandalı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

HaberTürk'ün ortaya çıkardığı diploma skandalı hakkında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu gibi isimlerin de yer aldığı skandalda bir de sahte psikolog skandalı yaşandı. Instagram'da 109 bin takipçisi olan Abdullah Volkan Uçak'ın seans başı 4500 TL kazandığı öğrenildi.

Bir gurbetçi tatil için ziyarete geldiği beach club'ın özel alanına alınmadığı için isyan etti.

Bir gurbetçi tatil için ziyarete geldiği beach club'ın özel alanına alınmadığı için isyan etti.

Haşemalı olduğu ve bu yüzden kıyafet koduna uymadığı nedeniyle alana alınmayan ve iskeleye yönlendirilen kadın tartışmalara da neden oldu.

Okulların açılmasına az bir süre kala üniversite öğrencilerinin ev telaşı da şimdiden başladı. Hem okul nedeniyle hem de tayin sonrası İstanbul’a gelenlerin talepleri nedeniyle kiralar yine arttı.

Okulların açılmasına az bir süre kala üniversite öğrencilerinin ev telaşı da şimdiden başladı. Hem okul nedeniyle hem de tayin sonrası İstanbul’a gelenlerin talepleri nedeniyle kiralar yine arttı.

Öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde ortalama kiralar 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte İstanbul’da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları...

"Fırtınam" klibinden bir süredir peş peşe kesitler yayınlayan ve her seferinde de gündeme oturan Hadise, şarkısının klibinin backstage'ini YouTube kanalına yüklediği 38 dakikalık bir videoyla paylaştı.

"Fırtınam" klibinden bir süredir peş peşe kesitler yayınlayan ve her seferinde de gündeme oturan Hadise, şarkısının klibinin backstage'ini YouTube kanalına yüklediği 38 dakikalık bir videoyla paylaştı.

'Fırtınam Backstage' videosunda Hadise'nin kameramanını, araya İngilizce kelimeler karıştırarak azarladığı anlar X'te hızla yayıldı. Kimisi Hadise'nin haline tavrına tepki gösterdi, kimisi de konunun İngilizce boyutuna odaklanıp goygoy malzemesi çıkarmaya karar verdi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 5 Ağustos Salı günü 30 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da 5 Ağustos Salı günü 30 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

6 ile 8 saat arasında sürecek elektrik kesinlerinden milyonlarca insan etkilenecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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