EFT ve Havalelere Yenilik Geliyor: Bakanlık Taslak Hazırladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin tespit edilmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla düğmeye başladı. Bakanlık, EFT, havale ve nakit işlemlerle ilgili yeni taslak hazırladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre buna göre 200 bin ve 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakterli açıklama yazılması zorunlu olacak.
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Bakanlık havale ve EFT için yeni taslak yayınladı.
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200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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