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EFT ve Havalelere Yenilik Geliyor: Bakanlık Taslak Hazırladı

EFT ve Havalelere Yenilik Geliyor: Bakanlık Taslak Hazırladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 13:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin tespit edilmesi ve aklanmasının önlenmesi amacıyla düğmeye başladı. Bakanlık, EFT, havale ve nakit işlemlerle ilgili yeni taslak hazırladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre buna göre 200 bin ve 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakterli açıklama yazılması zorunlu olacak. 

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Bakanlık havale ve EFT için yeni taslak yayınladı.

Bakanlık havale ve EFT için yeni taslak yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespiti, yurt dışına kaçırılmasının ve aklanmasının engellenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla önemli bir düzenleme hazırlığında. Elektronik para transferleri (EFT), havale ve yüksek tutarlı nakit işlemlerinin daha sıkı takibe alınmasını öngören bir Genel Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu.

200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak.

200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu olacak.

Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem türü zorunlu olarak belirtilecek. 'Diğer' ya da 'bireysel ödeme' gibi genel tanımların seçilmesi durumunda ise, en az 20 karakterlik açıklama yazılması gerekecek.

Taslak metinde öne çıkan diğer düzenlemeler şu şekilde:

  • 2 milyon TL ile 20 milyon TL arası nakit işlemler için, müşteriden 'Nakit İşlem Beyan Formu' alınacak.

  • 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise, beyan formuna ek olarak fonun kaynağını gösteren bilgi ve belgelerin de ibrazı istenecek.

  • Finansal kuruluşlar ve yükümlüler, eğer müşteriden gerekli bilgi ve belgeleri alamazsa işlemi gerçekleştirmeyecek.

Düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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