EFT ve Havalelere Yenilik Geliyor: Bakanlık Taslak Hazırladı

Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem türü zorunlu olarak belirtilecek. 'Diğer' ya da 'bireysel ödeme' gibi genel tanımların seçilmesi durumunda ise, en az 20 karakterlik açıklama yazılması gerekecek.

Taslak metinde öne çıkan diğer düzenlemeler şu şekilde:

2 milyon TL ile 20 milyon TL arası nakit işlemler için, müşteriden 'Nakit İşlem Beyan Formu' alınacak.

20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise, beyan formuna ek olarak fonun kaynağını gösteren bilgi ve belgelerin de ibrazı istenecek.

Finansal kuruluşlar ve yükümlüler, eğer müşteriden gerekli bilgi ve belgeleri alamazsa işlemi gerçekleştirmeyecek.

Düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.