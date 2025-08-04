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TÜİK Temmuz Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Kaç Oldu?

TÜİK Temmuz Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Kaç Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 33.52 oldu. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2.06 oldu. 

Öte yandan TÜİK verilerine göre Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05, aylık enflasyon yüzde 1,37 olmuştu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,08 artış gerçekleşti. 

Yıllık enflasyon kaç oldu? 

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.

TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 oldu.

TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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