TÜİK Temmuz Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Kaç Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 33.52 oldu. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2.06 oldu.
Öte yandan TÜİK verilerine göre Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 35,05, aylık enflasyon yüzde 1,37 olmuştu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
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TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,82 oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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