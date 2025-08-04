TÜİK Temmuz Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Kaç Oldu?

Buna göre enflasyon, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,08 artış gerçekleşti.

Yıllık enflasyon kaç oldu?

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.