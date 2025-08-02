Trump'ın Gümrük Vergisi Dünya Piyasalarını Kasıp Kavurdu
ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranlarında karşılıklılık ilkesine göre değişiklik yapılmasını öngören bir kararnameyi onayladı. Trump'ın gümrük tarife oranları yüzde 10 ve yüzde 40 arasında değişiyor. Nisan ayından bu yana gündemde olan gümrük vergileri son olarak dünya piyasalarını sarstı. Peki, Trump'ın gümrük vergileri piyasayı nasıl etkiledi?
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Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararnameyle gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.
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Hangi ülkeye ne kadar gümrük vergisi uygulanacak?
Trump'ın gümrük vergisi dünya piyasalarını nasıl etkiledi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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