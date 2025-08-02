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Trump'ın Gümrük Vergisi Dünya Piyasalarını Kasıp Kavurdu

Trump'ın Gümrük Vergisi Dünya Piyasalarını Kasıp Kavurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 10:11

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranlarında karşılıklılık ilkesine göre değişiklik yapılmasını öngören bir kararnameyi onayladı. Trump'ın gümrük tarife oranları yüzde 10 ve yüzde 40 arasında değişiyor. Nisan ayından bu yana gündemde olan gümrük vergileri son olarak dünya piyasalarını sarstı. Peki, Trump'ın gümrük vergileri piyasayı nasıl etkiledi?

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Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararnameyle gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararnameyle gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

2 Nisan’daki açıklamasında Trump, karşılıklılık esaslı tarifelerin gündeme geleceğini duyurmuştu. Bu tarihten sonra bazı ülkeler ABD ile ticari ve güvenlik temelli önemli anlaşmalar yapmayı kabul etti veya anlaşma sürecine yaklaştı. Bazı ülkeler ABD ile pazarlık masasına oturup teklifler sundu, bazıları ise müzakereye dahi yanaşmadı.

Açıklamada, Trump’ın belirli ülkeler için gümrük tarifelerinde değişiklik yapılmasının yerinde ve gerekli olduğuna karar verdiği belirtildi.

Kararnamede adı geçen ülkeler belirlenen yeni oranlarda vergiye tabi olacak. Listede bulunmayan ülkelere ise standart olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

Hangi ülkeye ne kadar gümrük vergisi uygulanacak?

Hangi ülkeye ne kadar gümrük vergisi uygulanacak?

Trump’ın imzaladığı kararnamede yer alan ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranları şu şekilde belirlendi: Hindistan yüzde 25, Endonezya yüzde 19, Irak yüzde 35, İsrail yüzde 15, Malezya yüzde 19, Norveç yüzde 15, İsviçre yüzde 39, Suriye yüzde 41, Tayvan yüzde 20 ve Vietnam yüzde 20 oranında tarifeye tabi olacak.

Türkiye’ye uygulanacak yeni oran ise yüzde 15 olarak açıklandı. Böylece Türkiye, artıştan en az etkilenen ülkelerden biri oldu.

Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameyi de imzaladı.

Trump'ın gümrük vergisi dünya piyasalarını nasıl etkiledi?

Trump'ın gümrük vergisi dünya piyasalarını nasıl etkiledi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tarifleri piyasalarda sert etki yarattı. Uzmanlarda 1930’lardan bu yana görülen en agresif politika olduğunu dile getirdi.

Gümrük vergisi tarifesinin kararının ardından ABD borsalar sert tepki vererek açıldı. Dow Jones Sanayi Endeksi, yüzde 1.46 düşüşle, S&P500 yüzde 1.8 kayıpla tepki gösterdi. Nasdaq ise yüzde 2.42 değer kaybetti.

Öte yandan Capital Economics’in analizine göre vergi tarifeleri ticarette maliyeti dramatik şekilde artırdı. 

İsviçre müzakere yoluyla çözüm arayışına girdiğini duyurdu. Güney Afrika yüzde 30’luk vergiye karşı yeni müdahaleler üzerinde çalıştığını bildirirken Tayland, uygulanan yüzde 36 oranındaki verginin yüzde 19’a düşürülmesini olumlu karşıladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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