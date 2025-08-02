Trump'ın Gümrük Vergisi Dünya Piyasalarını Kasıp Kavurdu

Trump’ın imzaladığı kararnamede yer alan ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranları şu şekilde belirlendi: Hindistan yüzde 25, Endonezya yüzde 19, Irak yüzde 35, İsrail yüzde 15, Malezya yüzde 19, Norveç yüzde 15, İsviçre yüzde 39, Suriye yüzde 41, Tayvan yüzde 20 ve Vietnam yüzde 20 oranında tarifeye tabi olacak.

Türkiye’ye uygulanacak yeni oran ise yüzde 15 olarak açıklandı. Böylece Türkiye, artıştan en az etkilenen ülkelerden biri oldu.

Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameyi de imzaladı.