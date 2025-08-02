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Kamu İşçisi Zammı Belli Oldu: 600 Bin Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Anlaşma Sağlandı

Kamu İşçisi Zammı Belli Oldu: 600 Bin Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Anlaşma Sağlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 13:55

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. İşçi sendikaları ile hükümet arasında süren zam pazarlıkları sonunda, Kamu Çerçeve Protokolü üzerinde mutabakata varıldı. Peki kamu işçisi ne kadar zam alacak?

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600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı.

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. İşçi sendikaları ile hükümet yetkilileri arasında sürdürülen zam görüşmeleri sonucunda, Kamu Çerçeve Protokolü üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne iştirak edeceği belirtildi.

Kamu işçisinin zammı ne kadar olacak?

Kamu işçisinin zammı ne kadar olacak?

Türk İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin son teklifini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak.

Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak.

Diğer bütün işçilere de yüzde 3 oranında. Yüzde 7 oranında olanlar 150 bin kişi. Taban ücret düzeltilmesine rağmen ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek. Bu saydıklarım bütün ücretlere uygulanacak. İkramiye, sosyal haklar. Yüzde 3,68 evvela yalnız maaşlara uygulanıyordu. Bütün maktu ücretlerin hepsine uygulanacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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