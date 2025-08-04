Bir Sigara Grubuna Zam Geldi: Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından bir paylaşım yaptı. Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın açıklamasına göre Philip Morris grubu sigaralara zam yapıldı.

Güncel Sigara Fiyatları: En Ucuz Sigara Kaç TL?

Zammın ardından Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en yüksek fiyatlı sigara ise 100 TL oldu. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak.