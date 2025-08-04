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Bir Sigara Grubuna Zam Geldi: Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Bir Sigara Grubuna Zam Geldi: Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 10:57

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, paylaştı. Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda yeni sigara fiyatlarını duyurdu.

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Sigaraya zam geldi.

Sigaraya zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından bir paylaşım yaptı. Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu.  Dündar’ın açıklamasına göre Philip Morris grubu sigaralara zam yapıldı.

Güncel Sigara Fiyatları: En Ucuz Sigara Kaç TL?

Zammın ardından Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 90 TL, en yüksek fiyatlı sigara ise 100 TL oldu. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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