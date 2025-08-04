Kira Artış Oranı Kaç Oldu? Ağustos 2025 Kira Zammı Ne Kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren veri 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Kira Artış Oranı Kaç Oldu? Ağustos 2025 Kira Zammı Ne Kadar? Kira Artış Oranı Ağustos 2025
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Kira Artış Oranı Ağustos 2025: Kira Zammı Ne Kadar Oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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