Kira Artış Oranı Kaç Oldu? Ağustos 2025 Kira Zammı Ne Kadar?

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren veriler 4 Ağustos 2025’te açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. 12 aylık enflasyon verileri de böylece belli olmuş oldu. Peki kira zammı ne kadar oldu?

Temmuz ayında kira artış oranı yüzde 43,23 olarak belirlenmişti. Bu oran, yasal tavan olarak kabul edilirken, bazı ev sahipleri bu oranın altında artış yapmayı tercih etti. Ağustos ayına girilmesiyle birlikte gözler yeni kira zam oranına çevrildi. TÜİK’in saat 10.00’da açıkladığı 12 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, Ağustos 2025 kira artış oranı da belli oldu.

Açıklanan verilere göre ev sahipleri, Ağustos ayında kiralara en fazla yüzde 41,13 oranında zam uygulayabilecek. Gelişmeleri yakından takip eden kiracılar, bu oranın ardından yeni dönem kira tutarlarını hesaplamaya başladı.