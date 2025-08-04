Can Yılmaz’dan ‘Büyük Skandal’ Tepkisi: “Bu Topraklarda Hafızanın Süresi 48 Saat”
Sahte e-imza soruşturmasında aralarında doçent, akademisyen ve profesörün bulunduğu yüzlerce kişinin diploması sahte çıktı. Yaşanan olay 'skandal' olarak adlandırılırken yazar ve yayıncı Can Yılmaz'dan tepki geldi. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, 'Skandalın büyüğü falan yok bu topraklarda. Hafızanın süresi var. O da 48 saat' sözleriyle durumu özetledi.
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"O skandal gerçekten mi büyük, yoksa sadece timeline’da iki tur atacak kadar mı büyük?"
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Can Yılmaz'ın bu paylaşımını destekleyen de oldu eleştiren de👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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