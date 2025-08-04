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Can Yılmaz’dan ‘Büyük Skandal’ Tepkisi: “Bu Topraklarda Hafızanın Süresi 48 Saat”

Can Yılmaz’dan ‘Büyük Skandal’ Tepkisi: “Bu Topraklarda Hafızanın Süresi 48 Saat”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 16:18

Sahte e-imza soruşturmasında aralarında doçent, akademisyen ve profesörün bulunduğu yüzlerce kişinin diploması sahte çıktı. Yaşanan olay 'skandal' olarak adlandırılırken yazar ve yayıncı Can Yılmaz'dan tepki geldi. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, 'Skandalın büyüğü falan yok bu topraklarda. Hafızanın süresi var. O da 48 saat' sözleriyle durumu özetledi.

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"O skandal gerçekten mi büyük, yoksa sadece timeline’da iki tur atacak kadar mı büyük?"

"O skandal gerçekten mi büyük, yoksa sadece timeline’da iki tur atacak kadar mı büyük?"
twitter.com

Can Yılmaz'ın paylaşımı şöyle oldu:

Büyük  skandal mı dediniz? Durun bir soluklanalım, çünkü orta boy skandalları artık biz sıradan kahvaltı niyetine tüketiyoruz. Mini skandallar zaten sosyal medyanın alt yazısı oldu. Ama bu… Bu “büyük”! Gerçekten mi büyük? Yani şöyle “hayatımızı sorgulatacak” cinsten mi? Yoksa sadece 3 gün sonra “Ne olmuştu ya?” dedirtecek türden mi? Hani şu “ehliyet sahteymiş”, “diploma yokmuş”, “CV yalanmış” “Prof. Değilmiş” tarzı minik aksilikler… “Büyük skandal!” diyorsunuz, peki sonra? Manşetlerde iki gün, üçüncü gün influencerlar “o da insan, linç etmeyelim” temalı story atar, beşinci gün yeni bir skandal çıkar, önceki skandal “eski bir hatıra” statüsüne geçer. Unuturuz. Unutulur. Skandalın büyüğü falan yok bu topraklarda. Hafızanın süresi var. O da 48 saat. Bir dahaki sefere “Büyük skandal” yazmadan önce bir düşünün, O skandal gerçekten mi büyük, yoksa sadece timeline’da iki tur atacak kadar mı büyük?

Can Yılmaz'ın bu paylaşımını destekleyen de oldu eleştiren de👇🏻

Can Yılmaz'ın bu paylaşımını destekleyen de oldu eleştiren de👇🏻
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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