Torun Melih Gökçek'in Çeşme Gecelerindeki Görüntüleri Gündem Oldu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan torununa dair bir video gündem oldu. 'Magazin Burada' Torun Melih Gökçek’in Çeşme’de alkollü kulüpte eğlendiği anları paylaştı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülere yorum yağdı.
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Torun Melih Gökçek Çeşme gecelerinde.
Melih Gökçek'in o görüntüleri günde oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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