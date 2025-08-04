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Torun Melih Gökçek'in Çeşme Gecelerindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Torun Melih Gökçek'in Çeşme Gecelerindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 14:17

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisiyle aynı ismi taşıyan torununa dair bir video gündem oldu. 'Magazin Burada' Torun Melih Gökçek’in Çeşme’de alkollü kulüpte eğlendiği anları paylaştı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülere yorum yağdı.

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Torun Melih Gökçek Çeşme gecelerinde.

Torun Melih Gökçek Çeşme gecelerinde.

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Çeşme'de alkollü bir gece kulübünde görüntülendi. Torun Melih Gökçek'in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Melih Gökçek'in o görüntüleri günde oldu:

Melih Gökçek'in o görüntüleri günde oldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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