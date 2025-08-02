Mustafa Sarıgül Bu Kez Yayıncı Adem Metan'ı Tokatladı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada oldukça popüler bir isim. Çektiği videolarla, tepkileriyle gündem olan Sarıgül, sosyal medyanın da adeta kurdu desek yalan olmaz… Son olarak yayıncı, içerik üreticisi Adem Metan ile bir araya gelen Mustafa Sarıgül klasik hareketini yaptı ve bu kez Metan’ı tokatladı.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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"Mustafa Sarıgül önce anlattı; sonra tokat attı."
Metan, sonrasında işe şu yorumu paylaştı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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