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Mustafa Sarıgül Bu Kez Yayıncı Adem Metan'ı Tokatladı

Mustafa Sarıgül Bu Kez Yayıncı Adem Metan'ı Tokatladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 16:10

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada oldukça popüler bir isim. Çektiği videolarla, tepkileriyle gündem olan Sarıgül, sosyal medyanın da adeta kurdu desek yalan olmaz… Son olarak yayıncı, içerik üreticisi Adem Metan ile bir araya gelen Mustafa Sarıgül klasik hareketini yaptı ve bu kez Metan’ı tokatladı. 

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

"Mustafa Sarıgül önce anlattı; sonra tokat attı."

"Mustafa Sarıgül önce anlattı; sonra tokat attı."

Siyasetin en renkli simalarından biri de Mustafa Sarıgül. Erzincan CHP Milletvekili Sarıgül, sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden biri belki de... Tepkilerini anında çektiği videolarla gösteren Sarıgül'ün neredeyse her anı viral olacak türden. Sarıgül, son olarak YouTube yayıncısı Adem Metan'ın kanalına konuk oldu. Metan o anları Instagram hesabından 'Sn. Mustafa Sarıgül önce anlattı; sonra tokat attı' sözüyle paylaştı.

Metan, sonrasında işe şu yorumu paylaştı:

Metan, sonrasında işe şu yorumu paylaştı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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