Mustafa Sarıgül Bu Kez Yayıncı Adem Metan'ı Tokatladı

Siyasetin en renkli simalarından biri de Mustafa Sarıgül. Erzincan CHP Milletvekili Sarıgül, sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden biri belki de... Tepkilerini anında çektiği videolarla gösteren Sarıgül'ün neredeyse her anı viral olacak türden. Sarıgül, son olarak YouTube yayıncısı Adem Metan'ın kanalına konuk oldu. Metan o anları Instagram hesabından 'Sn. Mustafa Sarıgül önce anlattı; sonra tokat attı' sözüyle paylaştı.