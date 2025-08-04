Lise Diploması 80 Bin TL! Sahte Diploma Skandalında Yeni Detay: Depremde Ölen Avukatları Kullanmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli adına sahte e-imzalar oluşturularak mezuniyet belgeleri düzenlendiği ve sürücü belgesi sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, toplam 134 kişi hakkında hazırlanan iddianame Mayıs ayında tamamlandı. Şüpheliler hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede sanıklar; “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İddianamede yer alan detaylara göre şüpheliler, TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını kullanarak Gazi Üniversitesi ve MEB’in dijital sistemlerine izinsiz giriş yaptı. Bu yolla üniversite sistemlerinde sahte mezuniyet kayıtları oluşturuldu, diplomalar üretildi ve Milli Eğitim sisteminde başarısız olan adayların sürücü sınav sonuçları “başarılı” olarak değiştirildi.

Bazı şüphelilerin farklı kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte e-imzalar oluşturduğu, bu sahte belgeler karşılığında 400 bin TL’ye kadar ücret talep ettikleri tespit edildi. Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma kapsamında müşteki olarak iddianamede yer aldı.