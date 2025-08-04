Lise Diploması 80 Bin TL! Sahte Diploma Skandalında Yeni Detay: Depremde Ölen Avukatları Kullanmışlar
Sahte diploma soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin yüksek ücret karşılığında sahte diploma ve usulsüz not yükseltme yaptırdığı ortaya çıkarken detaylar şok etti. Şüphelilerin lise diploması için 80 bin TL, ortaokul ve lise diploması (2 diploma) için ise 120 bin TL talep ettiği belirtildi. Öte yandan hazırlanan iddianamede 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları aktarıldı.
Kaynak: DHA
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45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar. 400 bin TL'ye kadar ücret istemişler!
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6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren avukatların yerine kayıt yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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