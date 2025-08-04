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Lise Diploması 80 Bin TL! Sahte Diploma Skandalında Yeni Detay: Depremde Ölen Avukatları Kullanmışlar

Lise Diploması 80 Bin TL! Sahte Diploma Skandalında Yeni Detay: Depremde Ölen Avukatları Kullanmışlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 15:57

Sahte diploma soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin yüksek ücret karşılığında sahte diploma ve usulsüz not yükseltme yaptırdığı ortaya çıkarken detaylar şok etti. Şüphelilerin lise diploması için 80 bin TL, ortaokul ve lise diploması (2 diploma) için ise 120 bin TL talep ettiği belirtildi. Öte yandan hazırlanan iddianamede 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerlerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları aktarıldı.

Kaynak: DHA

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45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar. 400 bin TL'ye kadar ücret istemişler!

45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar. 400 bin TL'ye kadar ücret istemişler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli adına sahte e-imzalar oluşturularak mezuniyet belgeleri düzenlendiği ve sürücü belgesi sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, toplam 134 kişi hakkında hazırlanan iddianame Mayıs ayında tamamlandı. Şüpheliler hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede sanıklar; “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İddianamede yer alan detaylara göre şüpheliler, TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını kullanarak Gazi Üniversitesi ve MEB’in dijital sistemlerine izinsiz giriş yaptı. Bu yolla üniversite sistemlerinde sahte mezuniyet kayıtları oluşturuldu, diplomalar üretildi ve Milli Eğitim sisteminde başarısız olan adayların sürücü sınav sonuçları “başarılı” olarak değiştirildi.

Bazı şüphelilerin farklı kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte e-imzalar oluşturduğu, bu sahte belgeler karşılığında 400 bin TL’ye kadar ücret talep ettikleri tespit edildi. Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma kapsamında müşteki olarak iddianamede yer aldı.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren avukatların yerine kayıt yapıldı.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren avukatların yerine kayıt yapıldı.

Devam eden sahte diploma soruşturmasının ikinci aşamasında, önemli kamu kurumlarına ait dijital güvenlik açıkları gün yüzüne çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalandığı tespit edildi.

Bu kapsamda yürütülen yeni soruşturmada, 65 kişi hakkında ikinci bir iddianame hazırlandı ve daha önce açılan davayla birleştirilerek aynı mahkemede yargı süreci başlatıldı. Şüpheliler hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.

İddianamede dikkat çeken detaylara göre; şüphelilerin, sahte olarak en az 39 üniversite diploması düzenleyip sistemlere yüklediği belirlendi. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren bazı avukatların mezuniyet kayıtları sistemden silinmiş, bu kişilerin yerine sahte diploma almak isteyenlerin kayıtları oluşturulmuş.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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