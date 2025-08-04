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Haşemasıyla Beach Club'a Kabul Edilmeyen Gurbetçi Duruma İsyan Etti

Haşemasıyla Beach Club'a Kabul Edilmeyen Gurbetçi Duruma İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2025 - 17:25

Bir gurbetçi tatil için ziyarete geldiği beach club'ın özel alanına alınmadığı için isyan etti. Haşemalı olduğu ve bu yüzden kıyafet koduna uymadığı nedeniyle alana alınmayan ve iskeleye yönlendirilen kadın tartışmalara da neden oldu.

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Video çokça tartışıldı.

Video çokça tartışıldı.
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X ahalisi her zamanki gibi ikiye bölündü.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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