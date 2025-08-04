Dünya'ya Hızla Yaklaşıyor: 3I/ATLAS İsimli Uzay Cismi Uzmanlara Göre "Tehlikeli" Olabilir!

Yeni keşfedilen yıldızlararası bir cisim olan 3I/ATLAS, bir grup bilim insanının araştırmasına göre “muhtemelen düşmanca” bir uzaylı teknolojisinin parçası. Uzaylı zekası üzerine tartışmalı teorileriyle tanınan Profesör Avi Loeb'e göre bu cisim, tipik yıldızlararası kalıntılardan çok daha büyük. Cisim, kuyrukluyıldız gazı belirtisi göstermiyor ve Venüs, Mars ve Jüpiter'e alışılmadık şekilde yakın geçecek bir yörüngede ilerliyor. Fakat başlamadan belirtelim, bu araştırma bilim camiasındaki tartışmaları da beraberinde getirmiş. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan bu makale, 2017 yılında keşfedilen ilk kozmik istilacı olan 'Oumuamua' hakkında daha önce yapılan benzer iddiaları tekrarlıyor.

3I/ATLAS, 1 Temmuz'da saatte 210.000 km'den fazla bir hızla güneşe doğru ilerlerken keşfedildi ve 24 saatten kısa bir süre sonra yıldızlararası bir nesne olduğu doğrulandı. İlk gözlemler, bunun buz, gaz ve tozdan oluşan ve koma adı verilen bir bulutla çevrili, çapı 24 kilometreye kadar uzanan büyük bir kuyruklu yıldız olduğunu gösterdi.

Kökenini simüle eden bir bilgisayar modeli, bu nesnenin güneş sistemimizden 3 milyar yıl daha eski olabileceğini ve potansiyel olarak şimdiye kadar görülen en eski kuyruklu yıldız olabileceğin ortaya çıkardı. Loeb ise “Eğer 3I/ATLAS 20 kilometrelik bir uzay aracıysa, niyetinden endişe duymalıyız” dedi.