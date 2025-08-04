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Dünya'ya Hızla Yaklaşıyor: 3I/ATLAS İsimli Uzay Cismi Uzmanlara Göre "Tehlikeli" Olabilir!

Dünya'ya Hızla Yaklaşıyor: 3I/ATLAS İsimli Uzay Cismi Uzmanlara Göre "Tehlikeli" Olabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 10:21

Dünya, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. 3I/ATLAS ismi verilen bir uzay cismi Dünya'ya hızla yaklaşıyor ve bazı uzmanlara göre niyeti pek de iyi değil! Yıldızlararası bir cisim olan 3I/ATLAS, bir uzaylı aracı olabilir ve Dünya'ya keşif araçları getiriyor olabilir. Peki insanlık buna hazır mı? 

Neyse ki bu konuda uzmanların farklı fikirleri bulunuyor.

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Bir cisim yaklaşıyor efendim!

Bir cisim yaklaşıyor efendim!

Yeni keşfedilen yıldızlararası bir cisim olan 3I/ATLAS, bir grup bilim insanının araştırmasına göre “muhtemelen düşmanca” bir uzaylı teknolojisinin parçası. Uzaylı zekası üzerine tartışmalı teorileriyle tanınan Profesör Avi Loeb'e göre bu cisim, tipik yıldızlararası kalıntılardan çok daha büyük. Cisim, kuyrukluyıldız gazı belirtisi göstermiyor ve Venüs, Mars ve Jüpiter'e alışılmadık şekilde yakın geçecek bir yörüngede ilerliyor. Fakat başlamadan belirtelim, bu araştırma bilim camiasındaki tartışmaları da beraberinde getirmiş. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan bu makale, 2017 yılında keşfedilen ilk kozmik istilacı olan 'Oumuamua' hakkında daha önce yapılan benzer iddiaları tekrarlıyor. 

3I/ATLAS, 1 Temmuz'da saatte 210.000 km'den fazla bir hızla güneşe doğru ilerlerken keşfedildi ve 24 saatten kısa bir süre sonra yıldızlararası bir nesne olduğu doğrulandı. İlk gözlemler, bunun buz, gaz ve tozdan oluşan ve koma adı verilen bir bulutla çevrili, çapı 24 kilometreye kadar uzanan büyük bir kuyruklu yıldız olduğunu gösterdi. 

Kökenini simüle eden bir bilgisayar modeli, bu nesnenin güneş sistemimizden 3 milyar yıl daha eski olabileceğini ve potansiyel olarak şimdiye kadar görülen en eski kuyruklu yıldız olabileceğin ortaya çıkardı. Loeb ise “Eğer 3I/ATLAS 20 kilometrelik bir uzay aracıysa, niyetinden endişe duymalıyız” dedi.

Peki bu cisim, "saldırgan" bir uzaylı uygarlığı tarafından Dünya'ya gönderiliyor olabilir mi?

Peki bu cisim, "saldırgan" bir uzaylı uygarlığı tarafından Dünya'ya gönderiliyor olabilir mi?

Ancak 16 Temmuz'da arXiv'e yüklenen yeni bir makaleye göre üç araştırmacı, kuyruklu yıldızın aslında gelişmiş, potansiyel olarak saldırgan bir uzaylı uygarlığı tarafından buraya gönderilmiş gizli bir uzaylı teknolojisi olabileceğini iddia etti. Fakat bu iddialara yönelik kesin bir kanıt yok. Araştırmacılar, cismin 'anormal özelliklerine' işaret ediyor ve alternatif bir teori sunuyor.

Loeb’e göre 3I/ATLAS’i bu kadar sıra dışı kılan şey, yörüngesinin Dünya perspektifinden Güneş’in arkasından geçmesi. Bu durum, eğer bu bir yapay cisimse, Dünya’ya küçük keşif araçları göndermek için ideal bir konumlama olabilir. Loeb, bu cismin 'ana gemi' olduğunu ve bu konumun yaşanabilir gezegenlere keşif aracı göndermek için ideal olduğunu belirtiyor.

Ne dersiniz, sizce dünya böyle bir ziyaretçiye hazır mı?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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