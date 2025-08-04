İstanbul’da İlçe İlçe Kira Fiyatları: Öğrencilerin Kiralık Ev Telaşı Başladı

Okulların açılmasına az bir süre kala üniversite öğrencilerinin ev telaşı da şimdiden başladı. Hem okul nedeniyle hem de tayin sonrası İstanbul’a gelenlerin talepleri nedeniyle kiralar yine arttı.

Öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde ortalama kiralar 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte İstanbul’da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları...

Kaynak: Star Haber