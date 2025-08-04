İstanbul’da İlçe İlçe Kira Fiyatları: Öğrencilerin Kiralık Ev Telaşı Başladı
Okulların açılmasına az bir süre kala üniversite öğrencilerinin ev telaşı da şimdiden başladı. Hem okul nedeniyle hem de tayin sonrası İstanbul’a gelenlerin talepleri nedeniyle kiralar yine arttı.
Öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde ortalama kiralar 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte İstanbul’da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları...
Kaynak: Star Haber
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İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş öğrencilere kiralık evler konusunda uyardı: Elinizi çabuk tutun.
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İstanbul’un ilçelerinde en düşük ve en yüksek kira bedelleri şöyle oldu.👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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