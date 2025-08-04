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İstanbul’da İlçe İlçe Kira Fiyatları: Öğrencilerin Kiralık Ev Telaşı Başladı

İstanbul’da İlçe İlçe Kira Fiyatları: Öğrencilerin Kiralık Ev Telaşı Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 18:07

Okulların açılmasına az bir süre kala üniversite öğrencilerinin ev telaşı da şimdiden başladı. Hem okul nedeniyle hem de tayin sonrası İstanbul’a gelenlerin talepleri nedeniyle kiralar yine arttı.

Öğrencilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde ortalama kiralar 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte İstanbul’da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları...

Kaynak: Star Haber

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İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş öğrencilere kiralık evler konusunda uyardı: Elinizi çabuk tutun.

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş öğrencilere kiralık evler konusunda uyardı: Elinizi çabuk tutun.

15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerinde etkili oluyor.

İstanbul’un ilçelerinde en düşük ve en yüksek kira bedelleri şöyle oldu.👇

İstanbul’un ilçelerinde en düşük ve en yüksek kira bedelleri şöyle oldu.👇

Arnavutköy

  • En düşük 13500 TL

  • En yüksek 39500 TL  

Avcılar

  • En düşük 11500 TL

  • En yüksek 59000 TL 

Bağcılar

  • En düşük 20000 TL

  • En yüksek 60000 TL 

Bahçelievler

  • En düşük 25000 TL

  • En yüksek 80000 TL 

Bakırköy

  • En düşük 59000 TL

  • En yüksek 175000 TL 

Başakşehir

  • En düşük 13500 TL

  • En yüksek 75000 TL

Bayrampaşa

  • En düşük 23000 TL

  • En yüksek 45000 TL 

Beşiktaş

  • En düşük 42500 TL

  • En yüksek 130000 TL 

Beylikdüzü

  • En düşük 15000 TL

  • En yüksek 55000 TL

Beyoğlu

  • En düşük 25000 TL

  • En yüksek 110000 TL 

Büyükçekmece

  • En düşük 18000 TL

  • En yüksek 52500 TL 

Çatalca

  • En düşük 17500 TL

  • En yüksek 35000 TL

Esenler

  • En düşük 24000 TL

  • En yüksek 50000 TL

Esenyurt

  • En düşük 10000 TL

  • En yüksek 45000 TL

Eyüpsultan

  • En düşük 18500 TL

  • En yüksek 105000 TL

Fatih

  • En düşük 30500 TL

  • En yüksek 40000 TL

Gaziosmanpaşa

  • En düşük 20000 TL

  • En yüksek 65000 TL

Güngören

  • En düşük 35000 TL

  • En yüksek 54500 TL

Kağıthane

  • En düşük 20000 TL

  • En yüksek 130000 TL

Küçükçekmece

  • En düşük 13000 TL

  • En yüksek 80000 TL 

Sarıyer

  • En düşük 25000 TL

  • En yüksek 153000 TL

Silivri

  • En düşük 14000 TL 

  • En yüksek 35000 TL 

Sultangazi

  • En düşük 21000 TL

  • En yüksek 55000 TL 

Şişli

  • En düşük 20000 TL 

  • En yüksek 200000 TL  

Zeytinburnu

  • En düşük 33000 TL

  • En yüksek 177500 TL  

Adalar

  • En düşük 44000 TL

  • En yüksek 62500 TL 

Ataşehir

  • En düşük 22500 TL 

  • En yüksek 120000 TL  

Beykoz

  • En düşük 27500 TL

  • En yüksek 115000 TL

Çekmeköy

  • En düşük 20000 TL

  • En yüksek 115000 TL  

Kadıköy

  • En düşük 40000 TL 

  • En yüksek 135000 TL  

Kartal

  • En düşük 26000 TL 

  • En yüksek 135000 TL 

Maltepe

  • En düşük 23000 TL

  • En yüksek 84000 TL 

Pendik

  • En düşük 18000 TL

  • En yüksek 65000 TL

Sancaktepe

  • En düşük 14000 TL

  • En yüksek 60500 TL 

Sultanbeyli

  • En düşük 19500 TL

  • En yüksek 40000 TL  

Şile

  • En düşük 28000 TL

  • En yüksek 40000 TL  

Tuzla

  • En düşük 18000 TL 

  • En yüksek 60000 TL  

Ümraniye

  • En düşük 18000 TL 

  • En yüksek 82500 TL  

Üsküdar

  • En düşük 26000 TL 

  • En yüksek 195000 TL

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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