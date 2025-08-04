Ulaştırma Bakanlığı'ndan Uçaklarda Powerbank Kararı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 'Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi' dedi.

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu vurgulayarak, 'Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor' dedi.