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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Uçaklarda Powerbank Kararı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Uçaklarda Powerbank Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 16:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğulu, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

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İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren uçak powerbank nedeniyle geri döndü.

İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren uçak powerbank nedeniyle geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 'Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi' dedi.

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu vurgulayarak, 'Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor' dedi.

Uçuşlarda powerbankin yasaklanması için adım atıldı.

Uçuşlarda powerbankin yasaklanması için adım atıldı.

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktaran Uraloğlu, 'Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk' açıklamasında bulundu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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