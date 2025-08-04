Ulaştırma Bakanlığı'ndan Uçaklarda Powerbank Kararı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul'a geri dönmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğulu, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.
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İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren uçak powerbank nedeniyle geri döndü.
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Uçuşlarda powerbankin yasaklanması için adım atıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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