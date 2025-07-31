31 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 7 aydır sonuçlanmadı.
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Senelerdir birlikteliğini çizgisini hiç bozmadan devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı, birlikte oldukları günden bu yana ilk kez boşanma dedikodularına karışmıştı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde aracını zincir otelin otoparkına bırakan müşteri hayatının şokunu yaşadı.
2014 yılında İTÜ Stadyumu'nda şahane bir konser veren dünya starı Justin Timberlake, dün gece (30 Temmuz akşamı) yine İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de yayınlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu.
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Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisine yeni transfer heyecan yarattı.
Geçtiğimiz gün bir market çalışanının kamera görüntüleri ülke çapında infial yarattı.
Pop müziğinin simge isimlerinden Justin Timberlake’in dün akşam İstanbul’da düzenlediği konser adeta fiyaskoya döndü.
Reddit'te aldatıldığından şüphelenen bir kadının paylaşımı akıllara durgunluk verdi.
Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.
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Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK’nın silah bırakması sonrasında “Terörsüz Türkiye Açılımı” TBMM gündemine taşınıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 askerin hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Dünya pop müziğinin en sevilen isimlerinden Justin Timberlake dün akşam İstanbul Maslak’ta bulunan İTÜ Kampüsü’ndeki stadyumda konser verdi.
İstanbul’un kavurucu sıcağından kaçıp Çeşme’ye ufak bir hafta sonu tatili yapmak kulağa hoş geliyor ama ya bütçe kısmı?
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Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Arjantinli oyuncu China Suarez, İstanbul’da gece gezmesinde kameralara yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında iddianame tamamlandı
Eski tip ehliyetlerin 15 TL bedelle yenilenmesi bugün saat 17:00’de bitmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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