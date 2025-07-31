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31 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

31 Temmuz Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 19:37

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 7 aydır sonuçlanmadı.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 7 aydır sonuçlanmadı.

TÜRK-İŞ, bu belirsizlik karşısında kamuya ait 500'e yakın iş yerinde grev kararı aldı. TÜRK İŞ bünyesinde yer alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN İŞ) grev kararı Resmi Gazete’de yer alan kararla ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre göre MADEN İŞ tarafından alınan grev kararının ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte olduğu vurgulandı.

Senelerdir birlikteliğini çizgisini hiç bozmadan devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı, birlikte oldukları günden bu yana ilk kez boşanma dedikodularına karışmıştı.

Senelerdir birlikteliğini çizgisini hiç bozmadan devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı, birlikte oldukları günden bu yana ilk kez boşanma dedikodularına karışmıştı.

Biricik eşi Gupse Özay'ın doğum gününü oldukça romantik bir paylaşımla kutlayan Barış Arduç, boşanma iddiasını kökünden kuruttu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İzmir'in Çeşme ilçesinde aracını zincir otelin otoparkına bırakan müşteri hayatının şokunu yaşadı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde aracını zincir otelin otoparkına bırakan müşteri hayatının şokunu yaşadı.

Otelde görev yapan vale, müşterinin 7 milyon liralık otomobiliyle kaza yaptı. Otoparkta meydana gelen kazada araca pert raporu verilirken, o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

2014 yılında İTÜ Stadyumu'nda şahane bir konser veren dünya starı Justin Timberlake, dün gece (30 Temmuz akşamı) yine İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.

2014 yılında İTÜ Stadyumu'nda şahane bir konser veren dünya starı Justin Timberlake, dün gece (30 Temmuz akşamı) yine İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.

Oldukça rağbet gören Justin Timberlake'in performansının her bir anı kusursuz olsa da organizasyon boyunca yaşanan fiyaskolar, bilete binlerce lira para veren insanlara yaka silktirdi. 

Sosyal medya ayağa kalktı, Justin'e övgü yağarken, organizasyon şirketi yuhalandı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de yayınlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de yayınlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu.

Gazeteci Özlem Gürses’in sorularını yanıtlayan Özel, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair son noktayı koydu.

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Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisine yeni transfer heyecan yarattı.

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu Bize Bir Şey Olmaz dizisine yeni transfer heyecan yarattı.

Yalı Çapkını’ndan sonra Demir’in bu diziyle bambaşka bir karaktere bürüneceği konuşulurken, Miray Daner de güzelliği ve güçlü oyunculuğuyla şimdiden çok iddialı! Diziye son olarak katılan isim ise hikayeye yön verecek kilit bir karakterle geliyor.

Geçtiğimiz gün bir market çalışanının kamera görüntüleri ülke çapında infial yarattı.

Geçtiğimiz gün bir market çalışanının kamera görüntüleri ülke çapında infial yarattı.

Kasiyerlik, ürün dizme, temizlik, stok takibi, ürün taşıma gibi pek çok işi yapan zincir market çalışanlarının tüm bu iş yüküne ve uzun çalışma saatlerine rağmen mesai saatleri içerisinde oturamadığı konuşuldu. Tabii bu oturma yasağı sadece zincir marketlere yönelik bir durum değil. Pek çok sektörde saatler boyunca ayakta durmanız bekleniyor. Bu uygulamayı bir çalışan olarak gözlemleyenler de deneyimlerini paylaştı.

Pop müziğinin simge isimlerinden Justin Timberlake’in dün akşam İstanbul’da düzenlediği konser adeta fiyaskoya döndü.

Pop müziğinin simge isimlerinden Justin Timberlake’in dün akşam İstanbul’da düzenlediği konser adeta fiyaskoya döndü.

Binlerce lira ödeyerek bilet alan vatandaşlar konser alanında istedikleri yere giremedi, saatlerce kapıda sıra bekledi.

Konseri düzenleyen organizasyon şirketi BrandUnion ise yaptığı açıklamada yaşanan aksaklıkların terör tehdidi nedeniyle olduğunu açıkladı. Şirket, İstanbul Emniyeti’nin olası bir terör saldırısını da engellediğini açıkladı.

Reddit'te aldatıldığından şüphelenen bir kadının paylaşımı akıllara durgunluk verdi.

Reddit'te aldatıldığından şüphelenen bir kadının paylaşımı akıllara durgunluk verdi.

Kadın eşiyle ayrılma aşamasında olduğunu belirterek merak edip akıllı tartıyı cep telefonu uygulamasından kontrol etmek istedi. Tartıdaki verileri kontrol eden kadın 120 lbs (54 kilo) birisinin tartıldığını görünce aldatıldığını anladı.

Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Depremin Silivri’ye 24.65 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Deprem, yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur, sevenlerine son bir mesaj bıraktı. Buyurun, beraber izleyelim...

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması sonrasında “Terörsüz Türkiye Açılımı” TBMM gündemine taşınıyor

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması sonrasında “Terörsüz Türkiye Açılımı” TBMM gündemine taşınıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 askerin hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 askerin hastaneye kaldırıldığını ve Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan’ın sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nefes Gazetesi’nden Aytunç Erkin'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ise askerlikten firar eden 3 asker için tüm bölüğe ceza verildiğini ve bu sebeple 2 askerin şehit olduğunu iddia etti.

Dünya pop müziğinin en sevilen isimlerinden Justin Timberlake dün akşam İstanbul Maslak’ta bulunan İTÜ Kampüsü’ndeki stadyumda konser verdi.

Dünya pop müziğinin en sevilen isimlerinden Justin Timberlake dün akşam İstanbul Maslak’ta bulunan İTÜ Kampüsü’ndeki stadyumda konser verdi.

Konsere aylar öncesinden ciddi miktarda para ödeyerek bilet alan vatandaşların çoğu saatlerce sırada bekledi. Ayrıca biletsiz binlerce kişinin konsere girdiği, biletlerdeki fiyat farkına rağmen konser alanında ayrıcalıklı biletlerin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştı.

Konseri düzenleyen organizasyon şirketi BrandUnion ise yaptığı açıklamada konser öncesinde terör saldırısı tehdidi olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saldırıyı engellediğini açıklamıştı. Şirket, konserde yaşanan “fiyaskonun” da bu sebeple olduğunu ima etmişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, emniyet kaynakları şirketin iddia ettiği gibi konser alanında 1000 değil 500 çevik kuvvet polisi olduğunu ve terör saldırısı şüphesi de olmadığını belirtti.

İstanbul’un kavurucu sıcağından kaçıp Çeşme’ye ufak bir hafta sonu tatili yapmak kulağa hoş geliyor ama ya bütçe kısmı?

İstanbul’un kavurucu sıcağından kaçıp Çeşme’ye ufak bir hafta sonu tatili yapmak kulağa hoş geliyor ama ya bütçe kısmı?

Kendi aracıyla yola çıkan bir kullanıcı, iki kişiyle çıktığı 1 gece 2 günlük mini tatilin masrafını tek tek hesapladı. Köprü geçişlerinden yakıta, kahvaltıdan plaj şemsiyesine kadar her şeyi not aldı. Sosyal medyada paylaşılan bu bütçe tablosu kısa sürede gündem oldu.

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Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Arjantinli oyuncu China Suarez, İstanbul’da gece gezmesinde kameralara yakalandı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Arjantinli oyuncu China Suarez, İstanbul’da gece gezmesinde kameralara yakalandı.

Okan Mermer’in objektifine yakalanan ikili Icardi'nin ifşasının çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi. 

Temmuz sıcağında deri ceket, pantolon ve botla boy gösteren Suárez’in bu tercihi sosyal medyada alay konusu oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında iddianame tamamlandı

65 kişinin yer aldığı iddianamede Osmanlı Hanedanı mensubu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nın da olduğu ortaya çıktı. Osmanoğlu, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden sahte mezuniyet belgesi yaptırmış.

İddianamede ayrıca Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kişilerin YÖK kayıtları silinerek, üniversite mezunu olmayan kişilerin sahte diploma ile doçentlik ünvanı aldığı da yer aldı.

Eski tip ehliyetlerin 15 TL bedelle yenilenmesi bugün saat 17:00’de bitmişti.

Eski tip ehliyetlerin 15 TL bedelle yenilenmesi bugün saat 17:00’de bitmişti.

Randevu alamayanlar ve yenilemeye gidemeyenler üzülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan sevindirici haber geldi. 

Daha önce 3 kez ertelenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih bu kez de 31 Ekim’e uzatıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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