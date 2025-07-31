Tatil Kabusa Dönüştü! Çeşme'de Vale 7 Milyonluk Arabayı Otelin Otoparkında Pert Etti!

İzmir'in Çeşme ilçesinde aracını zincir otelin otoparkına bırakan müşteri hayatının şokunu yaşadı. Otelde görev yapan vale, müşterinin 7 milyon liralık otomobiliyle kaza yaptı. Otoparkta meydana gelen kazada araca pert raporu verilirken, o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
İşte, hava yastıklarının patladığı kazadan görüntüler...
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Valeden aracını isteyen müşteri 7 milyonluk aracını pert halde teslim aldı. İşte kaza anı! 👇
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Gelelim, olayın nasıl meydana geldiğine: Otelden çıkış yapan müşteri valeden aracını istedi!
Lüks otomobil beton duvara çarptı, hava yastıkları patladı.
Olay, sosyal medyanın da gündemine oturdu!👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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