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Tatil Kabusa Dönüştü! Çeşme'de Vale 7 Milyonluk Arabayı Otelin Otoparkında Pert Etti!

Tatil Kabusa Dönüştü! Çeşme'de Vale 7 Milyonluk Arabayı Otelin Otoparkında Pert Etti!

Kaza
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 10:02

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İzmir'in Çeşme ilçesinde aracını zincir otelin otoparkına bırakan müşteri hayatının şokunu yaşadı. Otelde görev yapan vale, müşterinin 7 milyon liralık otomobiliyle kaza yaptı. Otoparkta meydana gelen kazada araca pert raporu verilirken, o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. 

İşte, hava yastıklarının patladığı kazadan görüntüler...

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Valeden aracını isteyen müşteri 7 milyonluk aracını pert halde teslim aldı. İşte kaza anı! 👇

Gelelim, olayın nasıl meydana geldiğine: Otelden çıkış yapan müşteri valeden aracını istedi!

Gelelim, olayın nasıl meydana geldiğine: Otelden çıkış yapan müşteri valeden aracını istedi!

Kaza, 28 Temmuz tarihinde Çeşme'deki zincir bir otelin kapalı otoparkında meydana geldi. Otelden çıkış yapan haber spikeri Selen Yalaz, aracını istedi. Ancak uzun bir süre beklediği halde otomobili getirilmedi. İddialara göre zaman geçtikçe şüphelenen müşteri, bir süre otel çalışanları tarafından oyalandı. Sonunda ise yaşanan kazayı görmek üzere otel müdürü tarafından otoparka davet edildi.

Lüks otomobil beton duvara çarptı, hava yastıkları patladı.

Lüks otomobil beton duvara çarptı, hava yastıkları patladı.

Aracını gören spiker, şok yaşarken polis ekipleri olay yerine çağırıldı. Saniye saniye otoparkın güvenlik kameralarına yansıyan olayda valenin aracı çalıştırdıktan sonra çıkışa doğru hızla ilerlediği ve virajı alamadığı görüldü. 

Kazanın ardından otel yetkililerinin 'Vale otelin duvarının sağlamlığını kontrol etmiş' gibi ifadeler kullandığı da iddia edilirken, Yalaz da yaşadıklarını anlattı. 

Aracı perte çıkan kadın yaptığı açıklamada, '400 TL'lik vale ücreti dahi iade edilmedi. Kaza sonrası yaklaşık 5 saat otelde bekletildim çünkü araç hareket ettirilemiyordu. İkame araç talebimize de olumsuz yanıt verildi. Yaşadığım bu mağduriyet ve otelin yaklaşımı nedeniyle tüm yasal haklarımı kullanacağım.' ifadelerine yer verdi.

Olay, sosyal medyanın da gündemine oturdu!👇

Olay, sosyal medyanın da gündemine oturdu!👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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