Tatil Kabusa Dönüştü! Çeşme'de Vale 7 Milyonluk Arabayı Otelin Otoparkında Pert Etti!

Aracını gören spiker, şok yaşarken polis ekipleri olay yerine çağırıldı. Saniye saniye otoparkın güvenlik kameralarına yansıyan olayda valenin aracı çalıştırdıktan sonra çıkışa doğru hızla ilerlediği ve virajı alamadığı görüldü.

Kazanın ardından otel yetkililerinin 'Vale otelin duvarının sağlamlığını kontrol etmiş' gibi ifadeler kullandığı da iddia edilirken, Yalaz da yaşadıklarını anlattı.

Aracı perte çıkan kadın yaptığı açıklamada, '400 TL'lik vale ücreti dahi iade edilmedi. Kaza sonrası yaklaşık 5 saat otelde bekletildim çünkü araç hareket ettirilemiyordu. İkame araç talebimize de olumsuz yanıt verildi. Yaşadığım bu mağduriyet ve otelin yaklaşımı nedeniyle tüm yasal haklarımı kullanacağım.' ifadelerine yer verdi.