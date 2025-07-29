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Kliplerinin Sırrı Promptlar mı? Sezen Aksu'nun "Doğrucu" Klibinin Yönetmeni Yapay Zekalılar’a Konuk Oldu

Kliplerinin Sırrı Promptlar mı? Sezen Aksu'nun "Doğrucu" Klibinin Yönetmeni Yapay Zekalılar’a Konuk Oldu

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 16:18

Webtekno'nun yeni formatı 'Yapay Zekalılar' ilk bölümüyle heyecan yarattı. Günümüz dünyasının en çok merak edilen konularına dair bilgilendirici içeriği ve yapay zekanın yaratıcı alanlarının nasıl kullanıldığına dair bakış açılarını gözler önüne seren konuklarıyla oldukça vaatkar bir programlar bizi bekliyor. Teknoloji haberlerinden yaratıcı AI pratiğine geçiş yapmak isteyen izleyiciler ilham verici ve eğlenceli dakikalar geçirecek. 

Yapay Zekalılar'ın ilk bölüm konuğu ise Ezhel'i Samuray yapan, Sezen Aksu'ya Google Veo 3 ile klip tasarlayan Yönetmen Öner Biberkökü oldu. İşte, detaylar... 

Kaynak: Webtekno

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Webtekno’nun marka DNA’sına iyi entegre olan eşsiz bir format ile yapay zekanın yaratıcı dünyasına yolculuk başlıyor: İşte karşınızda, Yapay Zekalılar!

Webtekno’nun marka DNA’sına iyi entegre olan eşsiz bir format ile yapay zekanın yaratıcı dünyasına yolculuk başlıyor: İşte karşınızda, Yapay Zekalılar!

Webtekno'nun yeni formatı Yapay Zekalılar'ın ilk bölümüne, Ezel'e yaptığı klip ile Forbes dergisinde yerini alarak dünyaya adını duyuran ve Sezen Aksu'ya Google Veo 3 ile klip tasarlayan Yönetmen Öner Biberkökü konuk oldu.

Yapay Zekalılar, geleceğin teknolojisini yakından takip etmek ve yaratıcı AI pratiğine geçiş yapmak isteyenler için ilham olacak gibi görünüyor.

Yapay Zekalılar, geleceğin teknolojisini yakından takip etmek ve yaratıcı AI pratiğine geçiş yapmak isteyenler için ilham olacak gibi görünüyor.

Amatör heveslerle yaptığı klip sayesinde adını dünyaya duyurmayı başaran Yönetmen Öner Biberkökü'nün yapay zeka ile tanışma süreci, promtları hakkında yaptığı açıklamalar ve yaratıcılık süreçleri AI ile uzun bir yolculuk hayal edenlere ilham olabilir. Tabii Yapay Zekalılar'ın sıradaki konukları da şimdiden merak konusu oldu. 

Dünyanın hızla ilerleyen yapay zeka teknolojisine ayak uydurmak istiyorsanız, Webtekno'nun yeni formatını mutlaka izleyin deriz.

İşte, Yapay Zekalılar'ın ilk bölümünden kısa bir kesit...👇

Sokak röportajı videolarıyla dijital platformlarda yerini alan, Ezel klibi ve Sezen Aksu'nun 8 yıl aradan sonra müzik piyasasını sarsan klibiyle dünyaya adını duyuran Öner Biberkökü'nün kliplerinin sırrı promptlar mı?

Sokak röportajı videolarıyla dijital platformlarda yerini alan, Ezel klibi ve Sezen Aksu'nun 8 yıl aradan sonra müzik piyasasını sarsan klibiyle dünyaya adını duyuran Öner Biberkökü'nün kliplerinin sırrı promptlar mı?

Buna şaşırabilirsiniz ama Biberkökü, 'Prompt mühendisliği ve prompta atfedilen büyüleyici şeyler bana hiç ulaşmadı' diyor. İşin sohbet tadında ilerlediğine dair ipuçları verirken 'Biz yapay zekayı çözemeden o bizi çözdü' diyerek artık yapay zekanın sadece efekt oluşturmadığının 'fikir de ürettiğinin' altını çiziyor.

Yapay zeka ile dünyalar yaratan insanlara takdirini sunmayı ihmal etmeyen Biberkökü, "İnternet bilgileriyle eleştirmesin bizi" diyerek isyanını da dile getirdi.

Yapay zeka ile dünyalar yaratan insanlara takdirini sunmayı ihmal etmeyen Biberkökü, "İnternet bilgileriyle eleştirmesin bizi" diyerek isyanını da dile getirdi.

Teknoloji ile ilgili yapılan eleştirilerle gençlerin hevesinin kaçırılmamasını isteyen ünlü yönetmen, eleştiri yapanlara önce profesyonelleşmeyi tavsiye etti. 'Hayranlık uyandırıcı şeyler yapılıyor' diyerek gelecekte bizi nelerin beklediğine değindi ama yapay zeka ile çalışmalara nereden başlayacaklarını merak eden gençlere geleneksel yöntemleri de tavsiye etti.

İlerlemek için nereden başlamanız gerektiğini düşünüyorsanız, teknolojinin biraz daha gerisinden başlayıp aynı anda güncel kalmanız da şart gibi görünüyor!

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Yapay Zekalılar programının tamamını ise buradan izleyebilirsiniz 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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