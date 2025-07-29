Kliplerinin Sırrı Promptlar mı? Sezen Aksu'nun "Doğrucu" Klibinin Yönetmeni Yapay Zekalılar’a Konuk Oldu

Webtekno'nun yeni formatı 'Yapay Zekalılar' ilk bölümüyle heyecan yarattı. Günümüz dünyasının en çok merak edilen konularına dair bilgilendirici içeriği ve yapay zekanın yaratıcı alanlarının nasıl kullanıldığına dair bakış açılarını gözler önüne seren konuklarıyla oldukça vaatkar bir programlar bizi bekliyor. Teknoloji haberlerinden yaratıcı AI pratiğine geçiş yapmak isteyen izleyiciler ilham verici ve eğlenceli dakikalar geçirecek.

Yapay Zekalılar'ın ilk bölüm konuğu ise Ezhel'i Samuray yapan, Sezen Aksu'ya Google Veo 3 ile klip tasarlayan Yönetmen Öner Biberkökü oldu. İşte, detaylar...

Kaynak: Webtekno