Kliplerinin Sırrı Promptlar mı? Sezen Aksu'nun "Doğrucu" Klibinin Yönetmeni Yapay Zekalılar’a Konuk Oldu
Webtekno'nun yeni formatı 'Yapay Zekalılar' ilk bölümüyle heyecan yarattı. Günümüz dünyasının en çok merak edilen konularına dair bilgilendirici içeriği ve yapay zekanın yaratıcı alanlarının nasıl kullanıldığına dair bakış açılarını gözler önüne seren konuklarıyla oldukça vaatkar bir programlar bizi bekliyor. Teknoloji haberlerinden yaratıcı AI pratiğine geçiş yapmak isteyen izleyiciler ilham verici ve eğlenceli dakikalar geçirecek.
Yapay Zekalılar'ın ilk bölüm konuğu ise Ezhel'i Samuray yapan, Sezen Aksu'ya Google Veo 3 ile klip tasarlayan Yönetmen Öner Biberkökü oldu. İşte, detaylar...
Kaynak: Webtekno
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Webtekno’nun marka DNA’sına iyi entegre olan eşsiz bir format ile yapay zekanın yaratıcı dünyasına yolculuk başlıyor: İşte karşınızda, Yapay Zekalılar!
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Yapay Zekalılar, geleceğin teknolojisini yakından takip etmek ve yaratıcı AI pratiğine geçiş yapmak isteyenler için ilham olacak gibi görünüyor.
İşte, Yapay Zekalılar'ın ilk bölümünden kısa bir kesit...👇
Sokak röportajı videolarıyla dijital platformlarda yerini alan, Ezel klibi ve Sezen Aksu'nun 8 yıl aradan sonra müzik piyasasını sarsan klibiyle dünyaya adını duyuran Öner Biberkökü'nün kliplerinin sırrı promptlar mı?
Yapay zeka ile dünyalar yaratan insanlara takdirini sunmayı ihmal etmeyen Biberkökü, "İnternet bilgileriyle eleştirmesin bizi" diyerek isyanını da dile getirdi.
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Yapay Zekalılar programının tamamını ise buradan izleyebilirsiniz 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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