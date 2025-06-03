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3 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

3 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2025 - 20:41

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem birçok ilde hissedildi. Muğla Valisi Akbıyık, 69 kişinin depremden etkilendiğini, 14 yaşındaki bir çocuğun panikatak geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

Kanal D'nin fenomen yaratan aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam (2 Haziran) sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.

Kanal D'nin fenomen yaratan aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam (2 Haziran) sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.

Tam 28 bölümdür beklenen Alya ve Cihan öpüşmesi sonunda son sahneyle geldi. Peki, seyirci Uzak Şehir'deki bu öpüşme sahnesine neler diyor?

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığı ile tanınan yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi iddiaları hakkında yazdı.

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığı ile tanınan yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi iddiaları hakkında yazdı.

Selvi’nin iddiasına göre; Özgür Özel’in ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme iddialarına karşılık olarak yeni parti hazırlığında hatta Ankara’da yeni bir genel merkez binası bile kiraladı.

Kurultay soruşturmasında iddianame hazırlandı, detaylar belli oldu.

Kurultay soruşturmasında iddianame hazırlandı, detaylar belli oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırladığı iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

Doğa hayatı hakkında birçok çalışmada adı olan iş Alman iş insanı Bernd Kebbel, aslan saldırısında hayatını kaybetti.

Doğa hayatı hakkında birçok çalışmada adı olan iş Alman iş insanı Bernd Kebbel, aslan saldırısında hayatını kaybetti.

Namibya'da çöl aslanlarını desteklemek için birçok çalışmaya katılan ve büyük miktarlarda para harcamasıyla tanınan iş insanı Bernd Kebbel tuvalete gitmek için kamp çadırından çıktığı sırada bir aslan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu.

Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu.

Ezmeci'nin 'Survivor'da yarışmacıların yemeklerine şap mı atılıyor?' sorusuna yanıt veren Nagihan, merak edilen konuya açıklık getirdi.

Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti.

Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti.

Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmiyle geri döndü.

Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmiyle geri döndü.

Sihirli Annem filmine hem çocuklar hem nostalji yaşamak isteyen yetişkinler rağbet ederken filme olan bu ilgi bir rekora imza attı. Sihirli Annem Hepimiz Biriz, son 10 yılın açılış rekorunu kırdı.

Fenerbahçe ve Hatayspor’da forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kariyerine şu anda Azerbaycan ekibi Karabağ’da devam ediyor.

Fenerbahçe ve Hatayspor’da forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kariyerine şu anda Azerbaycan ekibi Karabağ’da devam ediyor.

Eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Benzia, sarı-lacivertli camiayı kızdıracak ifadeler kullandı. Fenerbahçe'deki dönemine dair konuşan oyuncu, kulüpte futbolculara yönelik tutumu sert bir dille eleştirdi. 'Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar' sözleriyle gündem yarattı.

Survivor'ın iki ünlü yarışmacısı Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında yasak aşk yaşandığı iddiası gündeme gelmişti.

Survivor'ın iki ünlü yarışmacısı Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında yasak aşk yaşandığı iddiası gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından evli ve çocuklu olan Efecan ile eşi Duygu Dianzenza ani bir şekilde boşandı. Şimdi ise yasak aşk iddialarına adı karışan ikili hakkında şoke eden başka bir detay konuşuluyor. Bu iddialar ise Adem'in yarışmadaki imalı bir konuşmasını akla getirdi.

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Vedat Milor sadece pahalı mutfakları değil sokak lezzetlerini de değerlendiren herkesin tanıdığı bir isim..

Vedat Milor sadece pahalı mutfakları değil sokak lezzetlerini de değerlendiren herkesin tanıdığı bir isim..

Twitter hesabını ilk açtığında yaptığı menemen anketiyle gündemi sarsan Milor bu kez en iyi simidi açıkladı. Yıllardır İstanbulAnkaraBursa mı diye tartışılırken Milor İzmit'te odun fırınında pişmiş simitleri işaret etti.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açmış oldu. Geert Wilders, Başbakan Dick Schoof'a iktidardaki koalisyondan ayrılma kararı aldıklarını ve partisinden tüm bakanların hükümetten ayrılacağını bildirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle tartıştığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle tartıştığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu.

Kavga sırasında sinirlerine hâkim olamayan Aksum’un kullandığı ağır küfürler büyük tepki çekmişti. Bugün çektiği bir video ile hem özür diledi hem de olayın perde arkasını anlattı. Eşi Dilay Aksum da uzun bir yazıyla yaşananlara dair duygusal bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, Harbiye sahnesindeki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, Harbiye sahnesindeki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü.

Deri pantolon ve ceket kombini fena eleştiri aldı! Özellikle ön dekoltesi sosyal medyada goygoycuların diline düştü. Serenay Sarıkaya benzetmeleri yapıldı, stili Başak Dizer'e bile laf edildi. Konser sonrası eleştirilere kayıtsız kalmayan şarkıcı, “Biz şov insanıyız” diyerek sahnede yaptığı seçimi savundu.

Fenerbahçe'de sezon sonuyla birlikte vedalar başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasının ardından dün de Mario Branco ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de sezon sonuyla birlikte vedalar başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasının ardından dün de Mario Branco ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun bu üçlüye vedasındaki benzerlikler ise dikkat çekti. Mourinho üç isme de 'en iyi' detayıyla veda etti.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle yıkıldı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle yıkıldı.

61 yaşındaki Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, Değirmendere Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan Demet Akalın gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşım yapan Akalın, “Teyzemin emaneti gitti… İçmeyin şu sigaraları” diyerek yürekleri dağladı.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı ve bürokratların görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi.

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı ve bürokratların görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi.

Tayyar, görüntüler hakkında “Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı” dedi.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

Babanın yumruklu saldırıya uğramadan önce kapı önünde tartıştığı kadın da şikayetçi oldu. Olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün doğum günü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün doğum günü.

Mesajlar peş peşe gelmeye başladı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının doğum gününü kutladı. 

Duygusal bir paylaşım yapan Selim İmamoğlu, ''İyi ki doğdun, benim aslan babam. Her güne, evladın olmanın gururuyla uyanıyoruz kardeşlerimle. Gözün hiç arkada kalmasın. Güzel yaşların, beraber nice güzel zamanlarımız olsun. Ailecek ve ülkece.Yolun sonundaki aydınlık, gözlerimi kamaştırdı bile!' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “CHP’ye Kayyum Atanacak” iddialarına ateş püskürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “CHP’ye Kayyum Atanacak” iddialarına ateş püskürdü.

Özgür Özel, kayyum iddiaları hakkında “Buradan açıkça söylüyorum; CHP grubuyla, 81 il başkanıyla, 931 ilçe başkanıyla 2 milyon üyesiyle buradayız hodri meydan! Ne Atatürk'ün partisini kayyuma bırakırız ne de yargı oyunuyla da başkasına biz buradayız hodri meydan!” dedi.

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Sezon tamamlandı ve en çok seyirci çeken takımlar ve ortalamaları belli oldu.

Sezon tamamlandı ve en çok seyirci çeken takımlar ve ortalamaları belli oldu.

Galatasaray zirveyi burada da bırakmazken, alt sıralarda kalan takımların iki-üç bin arasındaki seyirci sayıları Süper Lig'in marka değerini bir kez daha sorgulattı.

10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu

10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu

Anlı yayınlarında çelişkili ifadeler veren Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram ve eşi Derya'nın üzerinde durmuştu. Öldürüldüğünden şüphe edilen adamla ilgili savcılık harekete geçti. Yakın arkadaş Bayram tutuklandı ancak eşi Derya salıverilmişti. 

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı. Peki, neler oldu? Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte kayı vakasında şoke eden itiraf!

Kızılcık Şerbeti 3. sezonunu da efsane bir bölümle sonlandırdı

Kızılcık Şerbeti 3. sezonunu da efsane bir bölümle sonlandırdı

Mustafa'nın Işıl hakkındaki gerçekleri öğrenip iyice dellendiği bölümde ortalık birbirine girdi. 4. sezonunda neler yaşanacağını bir hayli merak ettiğimiz dizinin konusu kadar Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in oyunculuğu da gündem oluyor. Sık sık bu konuda eleştirilen ünlü oyuncuya kamera arkasından gelen görüntülerde dizide Asude'yi canlandıran Servet Pandur'un bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle birlikte gözler, takımların yapacakları transfer hamlelerine çevrilmiş durumda

Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle birlikte gözler, takımların yapacakları transfer hamlelerine çevrilmiş durumda

Süper Lig’i zirvede tamamlayarak yeni sezonda doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray’da ise ana gündem Victor Osimhen. Nijeryalı golcünün takımda kalıp kalmayacağı hem taraftarın hem de yönetimin aklındaki en büyük soru işaretiyken, gazeteci Kağan Dursun Osimhen’in kalmak için Galatasaray’dan talep ettiği maaşı açıkladı.

Trabzon’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kent sele teslim oldu. Birçok ev ve işyerine su bastı, vatandaşın biri sel sularında yatağıyla yüzmeye çalıştı.

Trabzon’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kent sele teslim oldu. Birçok ev ve işyerine su bastı, vatandaşın biri sel sularında yatağıyla yüzmeye çalıştı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesinde 72 yaşındaki bir Hüseyin Aydın’ın kayıp olarak arandığını açıkladı.

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Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katıldı.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katıldı.

Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak' dedi.

Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabı, halk sağlığı ile oynayan ve vatandaşı yanıltıcı bilgiler barındıran firmaları ifşa ediyordu. Hesabın sahibi olan Musa Özsoy geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve sonrasında serbest kalmıştı.

Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabı, halk sağlığı ile oynayan ve vatandaşı yanıltıcı bilgiler barındıran firmaları ifşa ediyordu. Hesabın sahibi olan Musa Özsoy geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve sonrasında serbest kalmıştı.

Engelli Web, Gıda Dedektifi’ne ait internet sitesi ile Twitter ve Instagram hesaplarının mahkeme kararıyla engellendiğini açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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