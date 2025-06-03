3 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Gece 02.17’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
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Kanal D'nin fenomen yaratan aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam (2 Haziran) sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.
Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığı ile tanınan yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi iddiaları hakkında yazdı.
Kurultay soruşturmasında iddianame hazırlandı, detaylar belli oldu.
Doğa hayatı hakkında birçok çalışmada adı olan iş Alman iş insanı Bernd Kebbel, aslan saldırısında hayatını kaybetti.
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Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu.
Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 35,41 oranında gerçekleşti.
Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmiyle geri döndü.
Fenerbahçe ve Hatayspor’da forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kariyerine şu anda Azerbaycan ekibi Karabağ’da devam ediyor.
Survivor'ın iki ünlü yarışmacısı Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında yasak aşk yaşandığı iddiası gündeme gelmişti.
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Vedat Milor sadece pahalı mutfakları değil sokak lezzetlerini de değerlendiren herkesin tanıdığı bir isim..
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.
Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle tartıştığı görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu.
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, Harbiye sahnesindeki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü.
Fenerbahçe'de sezon sonuyla birlikte vedalar başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasının ardından dün de Mario Branco ile yollar ayrıldı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın vefat haberiyle yıkıldı.
AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı ve bürokratların görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün doğum günü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “CHP’ye Kayyum Atanacak” iddialarına ateş püskürdü.
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Sezon tamamlandı ve en çok seyirci çeken takımlar ve ortalamaları belli oldu.
10 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çetin ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu
Kızılcık Şerbeti 3. sezonunu da efsane bir bölümle sonlandırdı
Futbol dünyasında liglerin sona ermesiyle birlikte gözler, takımların yapacakları transfer hamlelerine çevrilmiş durumda
Trabzon’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrasında kent sele teslim oldu. Birçok ev ve işyerine su bastı, vatandaşın biri sel sularında yatağıyla yüzmeye çalıştı.
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Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katıldı.
Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabı, halk sağlığı ile oynayan ve vatandaşı yanıltıcı bilgiler barındıran firmaları ifşa ediyordu. Hesabın sahibi olan Musa Özsoy geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve sonrasında serbest kalmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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