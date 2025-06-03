Sezonun Seyirci Sayıları Açıklandı, Galatasaray Burada da Zirveyi Bırakmadı
Sezon tamamlandı ve en çok seyirci çeken takımlar ve ortalamaları belli oldu. Galatasaray zirveyi burada da bırakmazken, alt sıralarda kalan takımların iki-üç bin arasındaki seyirci sayıları Süper Lig'in marka değerini bir kez daha sorgulattı.
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Galatasaray seyircisi yine statları doldurdu.
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İkinci sırada Fenerbahçe var.
3.sırada Beşiktaş var.
Dördüncü basamakta Trabzonspor yer aldı.
Lig üçüncüsü Samsunspor burada beşinci sırada.
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Son sırada Başakşehir olurken sondan beş sırada 2-3 bin gibi sayıların olması düşündürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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