Sezonun Seyirci Sayıları Açıklandı, Galatasaray Burada da Zirveyi Bırakmadı

Listenin son beş sırasında üç İstanbul takımı var.

Alanyaspor’un toplam seyirci sayısı 69.382, maç başı ortalaması ise 3.854 oldu. Buna karşılık %39.7 doluluk oranı ile orta seviyeye yakın bir tablo çizdi.

İstanbul temsilcisi Eyüpspor, 50.054 toplam seyirci ile maç başına 2.780 kişiyi stadyuma çekti. Doluluk oranı ise %20.2 seviyesindeydi.

Sürpriz şekilde %65.6 doluluk oranına ulaşan Bodrumspor, 49.627 toplam ve 2.757 ortalama seyirciyle sezonu tamamladı.

Kasımpaşa, toplamda sadece 43.581 taraftarı ağırlayarak ligin en düşük seyirci ortalamasına sahip takımlarından biri oldu. 2.421 ortalama seyirci ve %17.6 dolulukla sezonu tamamladı.

Listenin en sonunda yer alan Başakşehir, toplam 41.193 seyirci ve 2.288 ortalamayla sezonun en az izlenen takımı oldu. %13.4 doluluk oranı ise ligdeki en düşük değer olarak dikkat çekti.