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Sezonun Seyirci Sayıları Açıklandı, Galatasaray Burada da Zirveyi Bırakmadı

Sezonun Seyirci Sayıları Açıklandı, Galatasaray Burada da Zirveyi Bırakmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 16:09

Sezon tamamlandı ve en çok seyirci çeken takımlar ve ortalamaları belli oldu. Galatasaray zirveyi burada da bırakmazken, alt sıralarda kalan takımların iki-üç bin arasındaki seyirci sayıları Süper Lig'in marka değerini bir kez daha sorgulattı.

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Galatasaray seyircisi yine statları doldurdu.

Galatasaray seyircisi yine statları doldurdu.

2024–25 sezonunda taraftar desteği açısından zirvede yer alan Galatasaray, toplamda 798.727 seyirciye ulaşarak ligin en fazla izlenen takımı oldu. Maç başına 44.373 ortalama seyirciyle oynayan sarı-kırmızılılar, %82.3 doluluk oranıyla da ligin en yüksek doluluk oranına sahip takımı oldu.

İkinci sırada Fenerbahçe var.

İkinci sırada Fenerbahçe var.

Fenerbahçe, sezon boyunca toplam 630.544 seyirciyi tribünlere çekerken, maç başına ortalama 35.030 taraftar desteği aldı. %73.9 doluluk oranıyla bu alanda Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

3.sırada Beşiktaş var.

3.sırada Beşiktaş var.

Zor bir sezon geçirmesine rağmen Beşiktaş, 531.285 toplam seyirciyle ciddi bir ilgi gördü. Maç başına ortalama 29.515 kişi stadyumda yer alırken, %69.6 doluluk oranıyla üç büyükler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü basamakta Trabzonspor yer aldı.

Dördüncü basamakta Trabzonspor yer aldı.

Zor bir sezon geçirmesine rağmen Beşiktaş, 531.285 toplam seyirciyle ciddi bir ilgi gördü. Maç başına ortalama 29.515 kişi stadyumda yer alırken, %69.6 doluluk oranıyla üç büyükler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Lig üçüncüsü Samsunspor burada beşinci sırada.

Lig üçüncüsü Samsunspor burada beşinci sırada.

Süper Lig’e yeniden yükselen Samsunspor, toplamda 312.057 seyirciyi stadyuma çekti. Maç başına 17.336 seyirci ortalamasıyla orta sıralarda yer alan ekip, %52.0 doluluk oranıyla dikkat çekti.

Bir diğer Süper Lig’e dönen ekip olan Göztepe, 276.349 toplam seyirci ve 16.255 ortalamayla önemli bir geri dönüş yaptı. %78.5 doluluk oranıyla Galatasaray’ın ardından ligin en dolu stadyumlarından birine sahip oldu.

Konyaspor, sezon boyunca 244.746 taraftarı ağırladı. Maç başına 13.597 seyirci ortalamasına ulaşan yeşil-beyazlıların doluluk oranı ise %32.6 seviyesinde kaldı.

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Son sırada Başakşehir olurken sondan beş sırada 2-3 bin gibi sayıların olması düşündürdü.

Son sırada Başakşehir olurken sondan beş sırada 2-3 bin gibi sayıların olması düşündürdü.

Listenin son beş sırasında üç İstanbul takımı var. 

Alanyaspor’un toplam seyirci sayısı 69.382, maç başı ortalaması ise 3.854 oldu. Buna karşılık %39.7 doluluk oranı ile orta seviyeye yakın bir tablo çizdi.

İstanbul temsilcisi Eyüpspor, 50.054 toplam seyirci ile maç başına 2.780 kişiyi stadyuma çekti. Doluluk oranı ise %20.2 seviyesindeydi.

Sürpriz şekilde %65.6 doluluk oranına ulaşan Bodrumspor, 49.627 toplam ve 2.757 ortalama seyirciyle sezonu tamamladı.

Kasımpaşa, toplamda sadece 43.581 taraftarı ağırlayarak ligin en düşük seyirci ortalamasına sahip takımlarından biri oldu. 2.421 ortalama seyirci ve %17.6 dolulukla sezonu tamamladı.

Listenin en sonunda yer alan Başakşehir, toplam 41.193 seyirci ve 2.288 ortalamayla sezonun en az izlenen takımı oldu. %13.4 doluluk oranı ise ligdeki en düşük değer olarak dikkat çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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