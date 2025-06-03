Geert Wilders Koalisyondan Çekildi, Hollanda'da Hükümet Düştü
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı. AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açmış oldu. Geert Wilders, Başbakan Dick Schoof'a iktidardaki koalisyondan ayrılma kararı aldıklarını ve partisinden tüm bakanların hükümetten ayrılacağını bildirdiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın