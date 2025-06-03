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Geert Wilders Koalisyondan Çekildi, Hollanda'da Hükümet Düştü

Geert Wilders Koalisyondan Çekildi, Hollanda'da Hükümet Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 11:06

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı. AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açmış oldu. Geert Wilders, Başbakan Dick Schoof'a iktidardaki koalisyondan ayrılma kararı aldıklarını ve partisinden tüm bakanların hükümetten ayrılacağını bildirdiğini söyledi.

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Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor' dedi. AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açtı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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