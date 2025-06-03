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Çok Özlemişiz! Sihirli Annem Filmi, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı

Çok Özlemişiz! Sihirli Annem Filmi, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 10:38

Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmiyle geri döndü. Sihirli Annem filmine hem çocuklar hem nostalji yaşamak isteyen yetişkinler rağbet ederken filme olan bu ilgi bir rekora imza attı. Sihirli Annem Hepimiz Biriz, son 10 yılın açılış rekorunu kırdı.

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2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra film olarak geri döndü.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra film olarak geri döndü.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmi, yayınlandığı dönem fenomen yaratan dizinin sevenleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Tüm oyuncu kadrosunun yıllar sonra bir araya geldiği Sihirli Annem filmi 30 Mayıs günü sonunda vizyona girdi. Filme hem çocuklar hem Sihirli Annem'i çocukluğunda izlemiş yetişkinler rağbet etti.

İlk üç günde yoğun ilgi gören Sihirli Annem filmi, son 10 yılın rekorunu kırdı.

İlk üç günde yoğun ilgi gören Sihirli Annem filmi, son 10 yılın rekorunu kırdı.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz, tarihi bir açılışa imza attı. İlk üç gün içinde 190.504 seyirci tarafından izlenen Sihirli Annem filmi, böylece Mayıs ayında vizyona giren yerli filmler arasında son 10 yılın en yüksek açılış rakamına ulaştı.

Sihirli Annem, ayrıca 2025 yılında vizyona giren filmler arasında ilk üç günde en çok izlenen yerli film de oldu. 

Bakalım yıl bitmeden Sihirli Annem'in rekorunu başka bir film kırabilecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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