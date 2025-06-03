Çok Özlemişiz! Sihirli Annem Filmi, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı
Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmiyle geri döndü. Sihirli Annem filmine hem çocuklar hem nostalji yaşamak isteyen yetişkinler rağbet ederken filme olan bu ilgi bir rekora imza attı. Sihirli Annem Hepimiz Biriz, son 10 yılın açılış rekorunu kırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra film olarak geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk üç günde yoğun ilgi gören Sihirli Annem filmi, son 10 yılın rekorunu kırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın