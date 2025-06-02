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Siccin 8'i Sinemada İzleyen Bir Kişiye 800.000 TL'lik Cesaret Ödülü Verileceği Açıklandı!

Siccin 8'i Sinemada İzleyen Bir Kişiye 800.000 TL'lik Cesaret Ödülü Verileceği Açıklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.06.2025 - 20:33

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin sekizinci filmi 6 Haziran Cuma günü vizyona giriyor. Filmle ilgili dikkat çeken bir yarışma yapılacağı açıklandı. Siccin 8 filmini sinemada izleyen bir izleyiciye 800.000 TL değerinde cesaret ödülü verilecek!

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Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

6 Haziran Cuma günü vizyona girecek Siccin 8 filmi şimdiden merak uyandırdı. Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği filmin fragmanı da büyük ilgi gördü. Siccin 8'in konusunu merak edenler için hemen özetleyelim:

Fatih, eşi Berna'nın ısrarı üzerine annesi Gönül'ü huzurevine yerleştiriyor. Bu karar, evdeki huzuru bozar ve paranormal olayların başlamasına neden oluyor. Vicdan azabı çeken Fatih, annesini eve geri getirmeye karar verir. Ancak eve dönen kişi artık annesi değildir. Bu beklenmedik dönüş, korku dolu bir kâbusun başlangıcını işaret ediyor.

Filmin yapımcısı, Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL'lik cesaret ödülü verecek.

Filmin yapımcısı, Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL'lik cesaret ödülü verecek.

Filmin resmi Instagram hesabından duyurulan habere göre filmi sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL ödül verilecek. SiccinSerisi adlı Instagram hesabında yarışmaya dair detaylar yer aldı. Ödül dört finalist arasından halk oylamasıyla belirlenecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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