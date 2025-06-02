Siccin 8'i Sinemada İzleyen Bir Kişiye 800.000 TL'lik Cesaret Ödülü Verileceği Açıklandı!
Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin sekizinci filmi 6 Haziran Cuma günü vizyona giriyor. Filmle ilgili dikkat çeken bir yarışma yapılacağı açıklandı. Siccin 8 filmini sinemada izleyen bir izleyiciye 800.000 TL değerinde cesaret ödülü verilecek!
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Türk korku sinemasının sevilen serisi Siccin, 8. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Filmin yapımcısı, Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL'lik cesaret ödülü verecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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