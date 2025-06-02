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Ballerina, Siccin 8, Hep Yek: Loto: 6 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Ballerina, Siccin 8, Hep Yek: Loto: 6 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 16:29

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 6 Haziran 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Ballerina, Siccin 8, Elli'nin Canavar Takımı, Hep Yek: Loto gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 6 Haziran 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Hep Yek: Loto

Hep Yek: Loto

Hep Yek: Loto Film Konusu:

Hep Yek Loto, Altan ve Gürkan adındaki iki dostun, beklenmedik bir şekilde 50 milyonluk iddia kuponunu kazanmaları sonucu yaşadıkları olayları anlatıyor. Bu iki arkadaş, maddi sıkıntılar içerisindeyken, iddia bayisinde mucizevi bir kazanç elde ederler. Ancak bu büyük kazanç, onları hem mafyanın hem de devletin göz hapsine alır. Bu durum, onların hayatlarını tamamen değiştirir ve beklenmedik olayların içine sürükler.

Hep Yek: Loto Film Oyuncuları:

İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Cansu Tuman

Filmin Türü:

Komedi

Siccîn 8

Siccîn 8

Siccîn 8 Film Konusu:

'Siccîn 8', Fatih adlı bir adamın annesini huzurevine yerleştirme kararının ardından yaşadığı olağanüstü olayları anlatıyor. Fatih, ailesiyle birlikte annesi Gönül'ün evinde huzurlu bir yaşam sürdürürken, karısı Berna'nın ısrarı üzerine annesini huzurevine gönderir. Bu durum, evin huzurunu kaçırır ve karanlık bir atmosfer oluşur. Paranormal olayların yaşandığı bu evde, Fatih'in vicdanı ona ağır bir bedel ödetmeye başlar. Kendisini suçlu hisseden Fatih, annesini eve geri getirmeye karar verir. Ancak geri dönen kişi, beklediği annesi olmaz.

Siccîn 8 Film Oyuncuları:

Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer

Filmin Türü:

Korku

Ballerina

Ballerina

Ballerina Film Konusu:

'Ballerina', genç bir suikastçının, ailesinin ölümünün hesabını sormak üzere yola çıktığı bir öyküyü ele alır. Ana karakterimiz Rooney, Rusya'da bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş ve ölümcül bir katil haline gelmiştir. John Wick karakterine benzer bir şekilde, Rooney de emekliye ayrılıp sıradan bir yaşam sürmeyi arzular. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve Rooney, ailesinin intikamını almak amacıyla yeniden silahlarına sarılır. Bu intikam yolculuğunda, John Wick ve Charon gibi karakterlerle aynı yörüngeye girer. Rooney'nin gözündeki tek hedef, suikastçılar dünyasında etkin bir figür olan ve onun geçmişini yerle bir eden kişidir.

Ballerina Film Oyuncuları:

Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane

Filmin Türü:

Aksiyon, Gerilim

Elli'nin Canavar Takımı (Elli – Ungeheuer Geheim)

Elli'nin Canavar Takımı (Elli – Ungeheuer Geheim)

Elli'nin Canavar Takımı Film Konusu:

Küçük hayalet Elli, yaşadığı perili villanın artık elverişsiz hale gelmesi ve amcası Chamberlain'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla büyük bir endişeye kapılmıştır. Chamberlain'ın insansız hava araçları tarafından kaçırıldığına inanan Elli, amcasını bulmak için cesurca bir arayışa başlar. İlk olarak, Chamberlain'ın hayalet trenine bindirildiğini düşünüp bir lunaparka yönelir. Ancak amcasının izine rastlamaz. Fakat hayalet treninde, gölgelerden üç yeni karakter belirir: Yeti Martha, vampir Vangrufti ve Knarf Frankenstein. Bu üçlü başta Elli'yle birlikte hareket etmekten çekinir çünkü dış dünyaya açılmaktan korkarlar. Ancak yakın bir zamanda, herkesin droneların tehdidinden korunmak için bir arada çalışması gerektiğini anlarlar.

Elli'nin Canavar Takımı  Film Oyuncuları:

Dalia Schmidt-Foss, Oliver Kalkofe, Santiago Ziesmer

Filmin Türü:

Animasyon, Komedi, Aile, Fantastik

Kasırga (Tornado)

Kasırga (Tornado)

Kasırga Film Konusu:

Britanya'nın 1790'larında, genç ve cesur bir Japon kadın olan Tornado'nun hayatı, babasının kukla Samuray gösterisinin acımasız Sugarman ve hilekar oğlu Little Sugar liderliğindeki kötü nam salmış bir çete tarafından saldırıya uğradığında altüst olur. Babasının gözleri önünde vahşice öldürülmesine şahit olan Tornado, çetenin haksız kazanç sağladığı altınları geri alarak yaşamını yeniden inşa etme ve intikam alma sözü verir. Babasının Samuray eğitimini kendi silahı olarak kullanan Tornado, dolu dolu aksiyon, akıllıca stratejiler ve dur durak bilmeyen takiplerle dolu, kalp parçalayan bir görevin içine dalıyor.

Kasırga Film Oyuncuları:

Kōki, Jack Lowden, Takehiro Hira

Filmin Türü:

Aksiyon, Tarihi, Gerilim

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Aşkın Yüzü

Aşkın Yüzü

Aşkın Yüzü Film Konusu:

Bir tesadüf eseri hayatları kesişen Özgür ve Özlem adlı iki genç, birbirlerinin hayatlarına beklenmedik bir biçimde anlam kazandırır. Yüz körlüğü (prosopagnozi) hastalığı sebebiyle insanların yüzlerini tanıyamayan Özgür, hayatını sesler ve detaylarla algılarken, çevresi tarafından dikkate alınmayan Özlem, Özgür ile tanıştığı andan itibaren kendini ilk defa gerçekten var hisseder. Bu iki genç arasında yeşeren naif ilişki, onları derinden değiştirecek bir iç yolculuğa çıkarır. Özgür, aşkın karmaşık duygularıyla yüzleşirken, Özlem ise kendisini görme cesareti bulduğu bu süreçte kendini yeniden keşfetme fırsatı bulur.

Aşkın Yüzü Film Oyuncuları:

Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Işıknaz Özedgü

Filmin Türü:

Dram, Romantik

Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf)

Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf)

Köpekler Kurtlara Karşı Film Konusu:

Freddy Lupin adlı kahramanımız, kurt adam sürüsünün liderliğine layık bir kaniş olmasına rağmen, ne yazık ki kimse onu ciddiye almıyor. Ancak, bir dilek sonucunda beklenmedik bir şekilde bir kurda dönüşen Freddy, bu süreçte bir de yaramaz ay parçasını dünyaya getiriyor. Fakat bu durum, dünya ile ay arasında kaotik bir durum yaratıyor. Bu karmaşa içinde, en iyi arkadaşı olan zeki sokak köpeği Batty ve diğer köpek dostlarıyla birlikte, Freddy'nin kozmik dengeyi yeniden sağlamak için başlattığı heyecan verici macera, Köpekler Kurtlara Karşı'nın merkezinde yer alıyor. Bu eşsiz hikaye, Freddy'nin dönüşümünü ve ardından gelen olayları dinamik bir şekilde anlatıyor.

Köpekler Kurtlara Karşı Film Oyuncuları:

Samara Weaving, Sarah Georgina, Elizabeth Nabben

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Komedi, Aile

Restart

Restart

Restart Film Konusu:

Mohamed, alçakgönüllü bir telefon teknisyeni, sosyal medya fenomeni olan Afaf'la evlilik hayalleri kurar. Geleceklerini garanti altına alabilmek adına, sıradışı aileleri ile birlikte internetin büyülü dünyasında şöhretin peşine düşerler. Ünlü ve kötü nam salmış ajan 'Joker' sayesinde büyük bir başarıya imza atarlar. Ancak, şöhret ve zenginliğin kapılarını çaldığı anda, hayatta gerçekten önemli olan şeyleri göz ardı ederler. Şimdi, aile bağlarını yeniden tesis etme ve hayatının aşkını, sosyal medyanın göz alıcı cazibesinden kurtarma görevi Mohamed'e düşmüştür.

Restart Film Oyuncuları:

Hana El Zahed, Tamer Hosny, Mohamed Tharwat

Filmin Türü:

Komedi, Romantik

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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