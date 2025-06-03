Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Benzia'dan Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler
Fenerbahçe ve Hatayspor’da forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kariyerine şu anda Azerbaycan ekibi Karabağ’da devam ediyor. Eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Benzia, sarı-lacivertli camiayı kızdıracak ifadeler kullandı. Fenerbahçe'deki dönemine dair konuşan oyuncu, kulüpte futbolculara yönelik tutumu sert bir dille eleştirdi. 'Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar' sözleriyle gündem yarattı.
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Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu.
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Benzia, Fenerbahçe'yi hedef aldı.
"Futbolculara hayvan gibi davranıyorlar"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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