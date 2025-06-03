Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Benzia'dan Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler

Benzia açıklamasında 'Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur.' dedi.