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Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Benzia'dan Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler

Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Benzia'dan Fenerbahçelileri Kızdıracak Sözler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 10:53

Fenerbahçe ve Hatayspor’da forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kariyerine şu anda Azerbaycan ekibi Karabağ’da devam ediyor. Eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Benzia, sarı-lacivertli camiayı kızdıracak ifadeler kullandı. Fenerbahçe'deki dönemine dair konuşan oyuncu, kulüpte futbolculara yönelik tutumu sert bir dille eleştirdi. 'Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar' sözleriyle gündem yarattı.

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Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu.

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu.

Fenerbahçe'de bir süre kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia kulübü FIFA'ya şikayet etmiş ve 840 bin Euro tazminat kazanmıştı.Kısa bir süre oynayarak kadro dışı kalan oyuncu Fenerbahçe'deki günlerini her zaman kötü anmaya devam ediyor.

Benzia, Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Benzia, Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya konuşan Cezayirli, Fenerbahçe'de futbolculara 'hayvan gibi' davranıldığını iddia etti. 

Benzia'nın tepki çeken cevabının 'Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi nedir?' sorusuna gelmesi de tartışma yarattı.

"Futbolculara hayvan gibi davranıyorlar"

"Futbolculara hayvan gibi davranıyorlar"

Benzia açıklamasında 'Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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