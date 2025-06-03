Galatasaray Cephesinden Yeni İddia: "Osimhen'in Kalma İhtimali Yüzde 51"

Yöneticiler “Osimhen’in bize göre Galatasaray’ı tercih etme yüzdesi daha yüksek. Bir yüzde verecek olursak % 51 Galatasaray’da oynayacak” değerlendirmesinde bulundular. Sarı-kırmızılıların, yıldız golcüye yıllık 16 milyon Euro’dan 4 senelik bir sözleşme önerdiği, bu teklifin Avrupa’daki kulüplerin sunduğu rakamların üzerinde olduğu ifade edildi.