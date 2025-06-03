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Galatasaray Cephesinden Yeni İddia: "Osimhen'in Kalma İhtimali Yüzde 51"

Galatasaray Cephesinden Yeni İddia: "Osimhen'in Kalma İhtimali Yüzde 51"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 10:12

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği hâlâ netlik kazanmadı. Nijeryalı oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, transfer iddiaları giderek artıyor. Kulüp yönetimi ve oyuncu cephesinden resmi bir açıklama gelmemesi belirsizliği sürdürüyor.

Dün Arabistan iddiaları güçlenirken bugün de Galatasaray cephesinden iddia geldi.

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Suudi Arabistan'dan ısrarlı teklif var.

Suudi Arabistan'dan ısrarlı teklif var.

Al Hilal'den gelen 3 yıllık 135 milyon Euro’luk dev teklif karşısında kararsız kalan yıldız golcünün, hafta sonuna kadar nihai kararını açıklaması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Osimhen’in vereceği yanıta göre transfer planlamasını şekillendirecek.

Ancak Galatasaraylılar ümitsiz değil.

Ancak Galatasaraylılar ümitsiz değil.

Milliyet gazetesinin ulaştığı Galatasaraylı yöneticiler 'Osimhen’in kafası karışık olsa da Galatasaray’daki ortamı ve sevgiyi bulamayacağını biliyor'. Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bu gelişme sonrası Osimhen için bir iddia daha geldi.

"Kalma ihtimali %51"

"Kalma ihtimali %51"

Yöneticiler “Osimhen’in bize göre Galatasaray’ı tercih etme yüzdesi daha yüksek. Bir yüzde verecek olursak % 51 Galatasaray’da oynayacak” değerlendirmesinde bulundular. Sarı-kırmızılıların, yıldız golcüye yıllık 16 milyon Euro’dan 4 senelik bir sözleşme önerdiği, bu teklifin Avrupa’daki kulüplerin sunduğu rakamların üzerinde olduğu ifade edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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