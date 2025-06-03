Galatasaray Cephesinden Yeni İddia: "Osimhen'in Kalma İhtimali Yüzde 51"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği hâlâ netlik kazanmadı. Nijeryalı oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, transfer iddiaları giderek artıyor. Kulüp yönetimi ve oyuncu cephesinden resmi bir açıklama gelmemesi belirsizliği sürdürüyor.
Dün Arabistan iddiaları güçlenirken bugün de Galatasaray cephesinden iddia geldi.
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Suudi Arabistan'dan ısrarlı teklif var.
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Ancak Galatasaraylılar ümitsiz değil.
"Kalma ihtimali %51"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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