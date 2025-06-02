onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Ayrılık Kapıda Olabilir: Marko Guduric Olimpia Milano Yolcusu mu?

Ayrılık Kapıda Olabilir: Marko Guduric Olimpia Milano Yolcusu mu?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.06.2025 - 23:44

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric, Türk Telekom mücadelesinin sonunda taraftarının yaptığı tezahüratlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. 2020'de ikinci kez sarı-laciverti formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun adı son günlerde Olimpia Milano ile anılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Beko, BSL çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1'le geçti, galibiyetin ardından Guduric ağladı

Fenerbahçe Beko, BSL çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1'le geçti, galibiyetin ardından Guduric ağladı

Euroleague'de sezonu zirvede kapatan Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu çeyrek final serisi üçüncü maçında Türk Telekom’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olarak çıktığı mücadeleden 101-94'lük skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı, Bahçeşehir Koleji ile eşleşti. Marko Guduric, kaydettiği 26 sayıyla zaferin öne çıkan ismi oldu. Salondaki seyirciler son saniyenin ardından Guduric'i alkış yağmuruna tutarken Sırp yıldız kendisine yapılan tezahüratları duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Guduric'in duygulandığı anlar

Milano'nun teklifine sıcak baktığı iddia edilmişti

Milano'nun teklifine sıcak baktığı iddia edilmişti

Sırbistan basını, Olimpia Milano'nun Marko Guduric'e yıllık 2,7 milyon eurodan üç yıllık bir sözleşme teklif ettiğini iddia etmişti. Haberde, Guduric’in bu teklife oldukça yakın olduğu öne sürülmüştü. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya yıllık 2,2 milyon euro önerdiğini belirtmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın