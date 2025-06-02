Ayrılık Kapıda Olabilir: Marko Guduric Olimpia Milano Yolcusu mu?
Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric, Türk Telekom mücadelesinin sonunda taraftarının yaptığı tezahüratlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. 2020'de ikinci kez sarı-laciverti formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncunun adı son günlerde Olimpia Milano ile anılıyor.
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Fenerbahçe Beko, BSL çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1'le geçti, galibiyetin ardından Guduric ağladı
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Guduric'in duygulandığı anlar
Milano'nun teklifine sıcak baktığı iddia edilmişti
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