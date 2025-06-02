Ayrılık Kapıda Olabilir: Marko Guduric Olimpia Milano Yolcusu mu?

Sırbistan basını, Olimpia Milano'nun Marko Guduric'e yıllık 2,7 milyon eurodan üç yıllık bir sözleşme teklif ettiğini iddia etmişti. Haberde, Guduric’in bu teklife oldukça yakın olduğu öne sürülmüştü. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya yıllık 2,2 milyon euro önerdiğini belirtmişti.