Mourinho'dan Mario Branco ile Dzeko ve Tadic'e Kopyala Yapıştır Vedalar
Fenerbahçe'de sezon sonuyla birlikte vedalar başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasının ardından dün de Mario Branco ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun bu üçlüye vedasındaki benzerlikler ise dikkat çekti. Mourinho üç isme de 'en iyi' detayıyla veda etti.
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İkilinin vedası tartışma konusu olmuştu.
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Sportif direktörlük koltuğunda da değişim var.
Mourinho'dan üç isme de benzer vedalar geldi.
Branco için de benzer ifadeler kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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