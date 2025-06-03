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Mourinho'dan Mario Branco ile Dzeko ve Tadic'e Kopyala Yapıştır Vedalar

Mourinho'dan Mario Branco ile Dzeko ve Tadic'e Kopyala Yapıştır Vedalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 12:41

Fenerbahçe'de sezon sonuyla birlikte vedalar başladı. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasının ardından dün de Mario Branco ile yollar ayrıldı. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun bu üçlüye vedasındaki benzerlikler ise dikkat çekti. Mourinho üç isme de 'en iyi' detayıyla veda etti.

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İkilinin vedası tartışma konusu olmuştu.

İkilinin vedası tartışma konusu olmuştu.

Kadıköy'de maça çıkmadan 'yemekhanede' yapılan veda camianın tepkisini çekerken, dünya basınında bile bu veda haber olmuştu. Taraftarlar iki isme 'saygısızlık' olduğunu iddia ederken kulüp yönetimi statta vedayı ikilinin istemediğini iddia etti.

Sportif direktörlük koltuğunda da değişim var.

Sportif direktörlük koltuğunda da değişim var.

Fenerbahçe'de bir ayrılık da sportif direktörlük koltuğunda yaşandı. Dün Mario Branco ile resmi olarak yollar ayrıldı şimdi de Fenerbahçe'de bu görev için arayış var.

Mourinho'dan üç isme de benzer vedalar geldi.

Mourinho'dan üç isme de benzer vedalar geldi.

Jose Mourinho önce iki futbolcuya veda etti. Mourinho, Dzeko ve Tadic için 'Bu yıl kariyerimin 25. yılı. 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Sanırım bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

Branco için de benzer ifadeler kullandı.

Branco için de benzer ifadeler kullandı.

Jose Mourinho, Mario Branco'ya da 'Seni 'en iyisi' olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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