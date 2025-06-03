İngiltere'nin Skandal Hakemi Aldığı Cezanın Ardından Kurye Oldu
Eski Premier Lig hakemi David Coote, görev süresi boyunca birçok tartışmanın odağında yer aldı. Kariyerinde yaşanan bazı olaylar, onun futbol dünyasından uzaklaşmasına neden oldu. Coote, son dönemde yaşadığı zorluklarla gündeme gelirken, şu anda bambaşka bir alanda yaşamını sürdürüyor. Yaşadıklarından ders çıkardığını belirten Coote’un, geçmişteki hatalarıyla yüzleşerek yeni bir sayfa açtığı ifade ediliyor.
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Klopp'la kavgası ve sonrasında yaşananlar olayların başlangıcıydı.
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Başka görüntüler daha çıktı.
Cinsel kimliğini açıkladı.
Yeni bir kariyere başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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