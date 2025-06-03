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İngiltere'nin Skandal Hakemi Aldığı Cezanın Ardından Kurye Oldu

İngiltere'nin Skandal Hakemi Aldığı Cezanın Ardından Kurye Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 11:41

Eski Premier Lig hakemi David Coote, görev süresi boyunca birçok tartışmanın odağında yer aldı. Kariyerinde yaşanan bazı olaylar, onun futbol dünyasından uzaklaşmasına neden oldu. Coote, son dönemde yaşadığı zorluklarla gündeme gelirken, şu anda bambaşka bir alanda yaşamını sürdürüyor. Yaşadıklarından ders çıkardığını belirten Coote’un, geçmişteki hatalarıyla yüzleşerek yeni bir sayfa açtığı ifade ediliyor.

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Klopp'la kavgası ve sonrasında yaşananlar olayların başlangıcıydı.

Klopp'la kavgası ve sonrasında yaşananlar olayların başlangıcıydı.

David Coote, Klopp'u çıldırttığı bir maçın ardından hedef haline gelmişti. Onun bir ortamda çekilen görüntülerde Liverpool ve Klopp'la ilgili söylediği küfürlü cümleler skandala neden olmuştu.

Başka görüntüler daha çıktı.

Başka görüntüler daha çıktı.

Coote'nin bir de uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri yayınlandı ve bu görüntüler Klopp'la olan tartışmalarının üzerine eklenerek ülke gündemine oturdu. UEFA tarafından 16 ay ceza alan hakemin kariyeri de noktalandı.

Cinsel kimliğini açıkladı.

Cinsel kimliğini açıkladı.

Coote, Sun'a verdiği röportajda zor bir dönemden geçtiğini ve bununla mücadele ettiği için hakemlikte sorunlar yaşadığını söyledi. Coote, 'Özgüvenimle ilgili sorunlar yaşadım ve bu cinselliğimle ilgili. Eşcinselim ve uzun bir süredir 'ben' olmaktan gurur duymakla mücadele ettim.' dedi.

Yeni bir kariyere başladı.

Yeni bir kariyere başladı.

Premier Lig’deki görevine son verilen David Coote, İngiltere'de kurye olarak çalışmaya başladı. The Sun’a konuşan Coote, 'Sadece geçimimi dürüstçe sağlamaya çalışıyorum' sözleriyle yeni hayatını özetledi. Şu an yaptığı işin kendisini meşgul ettiğini belirten Coote, bunun uzun vadeli bir kariyer tercihi olmadığını da vurguladı. “Bu noktaya gelmiş olmak beni gerçekten üzüyor,” diyen eski hakem, artık ailesi ve arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmeye öncelik verdiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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