İngiltere'nin Skandal Hakemi Aldığı Cezanın Ardından Kurye Oldu

Premier Lig’deki görevine son verilen David Coote, İngiltere'de kurye olarak çalışmaya başladı. The Sun’a konuşan Coote, 'Sadece geçimimi dürüstçe sağlamaya çalışıyorum' sözleriyle yeni hayatını özetledi. Şu an yaptığı işin kendisini meşgul ettiğini belirten Coote, bunun uzun vadeli bir kariyer tercihi olmadığını da vurguladı. “Bu noktaya gelmiş olmak beni gerçekten üzüyor,” diyen eski hakem, artık ailesi ve arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmeye öncelik verdiğini söyledi.