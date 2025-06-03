Doğa Koruma Çalışmalarıyla Tanınan Ünlü İş İnsanı Bernd Kebbel, Safaride Aslan Saldırısında Öldü
Namibya'da çöl aslanlarını desteklemek için birçok çalışmaya katılan ve büyük miktarlarda para harcamasıyla tanınan iş insanı Bernd Kebbel tuvalete gitmek için kamp çadırından çıktığı sırada bir aslan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
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Doğa hayatı hakkında birçok çalışmada adı olan iş Alman iş insanı Bernd Kebbel, aslan saldırısında hayatını kaybetti.
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Turizm Bakanlığı ve polis tarafından olay yerinde toplanan bilgilere göre, Kebbel’in boynundan aldığı ısırık darbesi ölümüne yol açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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