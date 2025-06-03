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Doğa Koruma Çalışmalarıyla Tanınan Ünlü İş İnsanı Bernd Kebbel, Safaride Aslan Saldırısında Öldü

Doğa Koruma Çalışmalarıyla Tanınan Ünlü İş İnsanı Bernd Kebbel, Safaride Aslan Saldırısında Öldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 09:34

Namibya'da çöl aslanlarını desteklemek için birçok çalışmaya katılan ve büyük miktarlarda para harcamasıyla tanınan iş insanı Bernd Kebbel tuvalete gitmek için kamp çadırından çıktığı sırada bir aslan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Doğa hayatı hakkında birçok çalışmada adı olan iş Alman iş insanı Bernd Kebbel, aslan saldırısında hayatını kaybetti.

Doğa hayatı hakkında birçok çalışmada adı olan iş Alman iş insanı Bernd Kebbel, aslan saldırısında hayatını kaybetti.

Olay Namibya’nın kuzeybatısındaki Kunene Bölgesi’nde meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte bölgede kamp yapan Bernd Kebbel, gece geç saatlerde tuvalet ihtiyacını karşılamak için çadırdan ayrıldı. Çadırdan çıktığı sırada dişi bir aslanın saldırısına uğrayan Alman iş insanı hayatını kaybetti.

Turizm Bakanlığı ve polis tarafından olay yerinde toplanan bilgilere göre, Kebbel’in boynundan aldığı ısırık darbesi ölümüne yol açtı.

Turizm Bakanlığı ve polis tarafından olay yerinde toplanan bilgilere göre, Kebbel’in boynundan aldığı ısırık darbesi ölümüne yol açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aslan, Kebbel’i boynundan ısırarak ciddi şekilde yaraladı. Olay yerine yakın kişiler müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kebbel, aldığı ağır darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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