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29 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

29 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 20:09

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, eşini darbettiği iddiasıyla Şırdancı Mehmet gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda durma eylemi yapan 21 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülmüştü. Eylemciler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda durma eylemi yapan 21 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülmüştü. Eylemciler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, 2 çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişiden 18’i adli kontrolle, 1’i ise tutuklama talebine karşın hafta 4 gün imza şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulandı.

AKP’nin hazırladığı yeni yargı paketinin detayları belli oldu. 30 maddeden oluşan yeni infaz paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP’nin hazırladığı yeni yargı paketinin detayları belli oldu. 30 maddeden oluşan yeni infaz paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Gül, 9 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacağını duyurdu. Yeni infaz paketinden 19 bin 800 mahkumun yararlanacağı tahmin ediliyor.

CHP'nin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP'nin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar'a, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dava açıldı.

Tropikal bölgelerde yetiştirilen ve kökleri tüketilen nişastalı ‘Manyok’ bitkisi, çiğ olarak yendiğinde ya da uygunsuz şekilde işlendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Milyonlarca insanın 'doğru şekilde' tükettiği Manyok bitkisinde yer alan bileşikler vücutta hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor.

Tropikal bölgelerde yetiştirilen ve kökleri tüketilen nişastalı ‘Manyok’ bitkisi, çiğ olarak yendiğinde ya da uygunsuz şekilde işlendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Milyonlarca insanın 'doğru şekilde' tükettiği Manyok bitkisinde yer alan bileşikler vücutta hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor.

CNN’de yer alan habere göre; Yayımlanan veriler bazı potansiyel zararları ve riskleri olan bu bitki nedeniyle her yıl yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

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Bu sene 13-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cannes Film Festivali her zaman olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi. Binlerce ünlü ismin yer aldığı prestijli gecenin kırmızı halısında da birçok Türk oyuncu yürüdü.

Bu sene 13-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cannes Film Festivali her zaman olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi. Binlerce ünlü ismin yer aldığı prestijli gecenin kırmızı halısında da birçok Türk oyuncu yürüdü.

Rol aldıkları yapımlarla değil de sponsorlar nedeniyle Fransa'da olan oyuncularımıza Nurgül Yeşilçay'dan büyük bir taş geldi. Neden artık Cannes'a gitmediği sorulan Yeşilçay gönderme dolu sağlam bir cevap verdi.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma davasının ikinci duruşmasının oldukça gergin geçtiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma davasının ikinci duruşmasının oldukça gergin geçtiği ortaya çıktı.

Facundo Luis Ventura, Nara'nın Keita Balde olan görüntülerinin mahkeme salonunda yayınlandığı anda tansiyonun yükseldiğini aktardı.

Survivor yarışmacıları arasında gündeme gelen yasak aşk iddiası ortalığı çalkalamaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yarışmadan elendikten sonra aşk yaşadığı iddialarına Efecan'ın eşinden sitem dolu bir paylaşım gelmişti.

Survivor yarışmacıları arasında gündeme gelen yasak aşk iddiası ortalığı çalkalamaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yarışmadan elendikten sonra aşk yaşadığı iddialarına Efecan'ın eşinden sitem dolu bir paylaşım gelmişti.

İddiaları yalanlamayan ancak bir açıklık da getirmeyen o paylaşımın ardından olayın başrolü Yağmur Banda'dan ilk açıklama geldi. Bakın yasak aşk iddiaları hakkında neler söyledi...

Galatasaray, Süper Lig’i 92 puanla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Görkemli şampiyonluk kutlamasında geceye damga vuran isim Zeynep Bastık oldu.

Galatasaray, Süper Lig’i 92 puanla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Görkemli şampiyonluk kutlamasında geceye damga vuran isim Zeynep Bastık oldu.

'Göztepe taraftarıyım' sözleriyle taraftarların tepkisini çeken isim sahnede yuhalandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan kritik bir açıklama geldi. Yazılı bir metin yayınlayan Yıldırım, adaylık için şart koştu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan kritik bir açıklama geldi. Yazılı bir metin yayınlayan Yıldırım, adaylık için şart koştu.

Uzun bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, erken seçim çağrısında bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

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Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ, muhabir Akif Yaman'a televizyon dizisi yapıp yapmayacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü aktris Sydney Sweeney, erkeklere özel, sınırlı sayıda sabun üreteceğini duyurdu. Sabunun içeriği ise hem yurt dışında hem de ülkemizde büyük ses getirdi...

Dünyaca ünlü aktris Sydney Sweeney, erkeklere özel, sınırlı sayıda sabun üreteceğini duyurdu. Sabunun içeriği ise hem yurt dışında hem de ülkemizde büyük ses getirdi...

Gelin, 'kendi banyo suyunu' kullanarak sabun üreten Sydney Sweeney'e kimler yükselmiş, kimler tiksinmiş beraber görelim!

@busedalkara sdlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bebeklerin cinsiyeti öğrenmek için düzenledikleri partiden bir kesit paylaşmasıyla milyonlarca izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan kadın, aslında erkek çocuk beklediklerini, “hayatımın en büyük şoku %99 erkek diyordum” sözleriyle dile getirdi.

@busedalkara sdlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bebeklerin cinsiyeti öğrenmek için düzenledikleri partiden bir kesit paylaşmasıyla milyonlarca izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan kadın, aslında erkek çocuk beklediklerini, “hayatımın en büyük şoku %99 erkek diyordum” sözleriyle dile getirdi.

Ancak cinsiyet renginin anlaşılacağı pastayı kestiklerinde pembe rengi gördüler. Ve işte o görüş anı… Heyecanla bebeğini bekleyen kadın pembeyi görünce çığlıkları kopardı. Gelin birlikte izleyelim.

Sinema dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden Harry Potter'ın dizi versiyonu büyük ses getirdi. HBO'nun oldukça uzun bir zamandır beklenen yapımının kadrosu da büyük oranda netlik kazandı.

Sinema dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden Harry Potter'ın dizi versiyonu büyük ses getirdi. HBO'nun oldukça uzun bir zamandır beklenen yapımının kadrosu da büyük oranda netlik kazandı.

Son olarak Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerini canlandıracak oyuncular açıklandı ancak sosyal medya da epey hareketlilik başladı. 

Başrollerin özellikle de 'Hermione'nin büyük oranda tepki çekmesinin ardından Harry Potter yazarı J. K. Rowling kadroyla ilgili görüşünü açıkça belli etti.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte ilk kez erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte ilk kez erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

Şahin, sevgiliyse poz verdiği bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran yıldız isim Harika Avcı, 5 yıl önce adeta sırra kadem bastı.

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran yıldız isim Harika Avcı, 5 yıl önce adeta sırra kadem bastı.

Kendisini eve kapatan Avcı, herkesle iletişimini kesti. Ünlü yıldıza ne olduğu bilinmezken Show Ana Haber Harika Avcı'nın evine kadar gitti. Komşuları ve apartman yöneticisi Harika Avcı'yı anlattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Emrah Elveren'in kaybı ile ilgili halası Havva ve hala çocuklarından itiraf bekleniyordu. Yayın sırasında Emrah'ın öldürüldüğünü duyduğunu söyleyen torun Özge, ailenin geçmişte de bir programa çıktığından bahsetmişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Emrah Elveren'in kaybı ile ilgili halası Havva ve hala çocuklarından itiraf bekleniyordu. Yayın sırasında Emrah'ın öldürüldüğünü duyduğunu söyleyen torun Özge, ailenin geçmişte de bir programa çıktığından bahsetmişti.

Canlı yayında merak uyandıran bu açıklamanın ardından ailenin 4 yıl önce Esra Ezmeci'nin programındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Mayıs ayının artık sonuna geldik. Bu ay birçoğumuz için güzel şeylere sahne olsa da Haziran ayı bambaşka olayların kapısını aralıyor.

Mayıs ayının artık sonuna geldik. Bu ay birçoğumuz için güzel şeylere sahne olsa da Haziran ayı bambaşka olayların kapısını aralıyor.

Geçtiğimiz aylarda zorluk çeken bazı burçlar, Haziran ayı itibarıyla yüklerinden kurtulup hayatında yepyeni bir sayfa açacak. İşte Haziran ayının en şanslı 6 burcu!

Siz de TikTok’ta rengarenk sebzelerle dolu tabaklar görüp ne olduğunu merak ettiniz mi? Son dönemin en popüler beslenme trendlerinden biri olan fibermaxxing, gün boyunca bol lifli yiyecekler tüketmeye dayanıyor.

Siz de TikTok’ta rengarenk sebzelerle dolu tabaklar görüp ne olduğunu merak ettiniz mi? Son dönemin en popüler beslenme trendlerinden biri olan fibermaxxing, gün boyunca bol lifli yiyecekler tüketmeye dayanıyor.

Sindirime yardımcı olması ve kilo verdirmesiyle öne çıkıyor. Ancak uzmanların uyarılarına göre bu kadar lif her vücut için uygun olmayabilir. Gelin bu trend neyin nesiymiş beraber bakalım!

Ana akım medyadaki uygulamalar ve kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'de ciddi gündem konuları bir süredir YouTube kanalları üzerinden takip ediliyor. Eski TV yıldızı gazeteciler, muhabirler YouTube'dan gündemi belirliyor. Eskiden ekranlardan aşina olduğumuz gündeme dair belgeseller de yine YouTube Türkiye'nin en çok izlenen içeriklerinden.

Ana akım medyadaki uygulamalar ve kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'de ciddi gündem konuları bir süredir YouTube kanalları üzerinden takip ediliyor. Eski TV yıldızı gazeteciler, muhabirler YouTube'dan gündemi belirliyor. Eskiden ekranlardan aşina olduğumuz gündeme dair belgeseller de yine YouTube Türkiye'nin en çok izlenen içeriklerinden.

Son aylarda özellikle yeni nesil mafya grupları ve çeteler hakkında yaptığı belgesellerle milyonlarca izlenme alan Mind Vorteks isimli YouTube kanalı videolarının erişime engellendiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl Serkan Keskin ile evlenen Meriç Aral, mutlu haberi Mart ayında vermişti.

Geçtiğimiz yıl Serkan Keskin ile evlenen Meriç Aral, mutlu haberi Mart ayında vermişti.

Dizisi bittikten sonra dinlenmeye geçen Aral, hamile pozunu ilk kez paylaştı. Buyrun Bebek Keskin'in ilk görüntülerine.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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