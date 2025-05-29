29 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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MasterChef Türkiye yarışmasından sonra şırdan yemeği sunumlarıyla büyük bir sosyal medya fenomeni haline gelen Şırdancı Mehmet hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı’nda durma eylemi yapan 21 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülmüştü. Eylemciler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
AKP’nin hazırladığı yeni yargı paketinin detayları belli oldu. 30 maddeden oluşan yeni infaz paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
CHP'nin eski genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Tropikal bölgelerde yetiştirilen ve kökleri tüketilen nişastalı ‘Manyok’ bitkisi, çiğ olarak yendiğinde ya da uygunsuz şekilde işlendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Milyonlarca insanın 'doğru şekilde' tükettiği Manyok bitkisinde yer alan bileşikler vücutta hidrojen siyanüre dönüşerek ölümlere neden oluyor.
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Bu sene 13-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cannes Film Festivali her zaman olduğu gibi bu sene de oldukça ses getirdi. Binlerce ünlü ismin yer aldığı prestijli gecenin kırmızı halısında da birçok Türk oyuncu yürüdü.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki boşanma davasının ikinci duruşmasının oldukça gergin geçtiği ortaya çıktı.
Survivor yarışmacıları arasında gündeme gelen yasak aşk iddiası ortalığı çalkalamaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yarışmadan elendikten sonra aşk yaşadığı iddialarına Efecan'ın eşinden sitem dolu bir paylaşım gelmişti.
Galatasaray, Süper Lig’i 92 puanla tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Görkemli şampiyonluk kutlamasında geceye damga vuran isim Zeynep Bastık oldu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan kritik bir açıklama geldi. Yazılı bir metin yayınlayan Yıldırım, adaylık için şart koştu.
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Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.
Dünyaca ünlü aktris Sydney Sweeney, erkeklere özel, sınırlı sayıda sabun üreteceğini duyurdu. Sabunun içeriği ise hem yurt dışında hem de ülkemizde büyük ses getirdi...
@busedalkara sdlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bebeklerin cinsiyeti öğrenmek için düzenledikleri partiden bir kesit paylaşmasıyla milyonlarca izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan kadın, aslında erkek çocuk beklediklerini, “hayatımın en büyük şoku %99 erkek diyordum” sözleriyle dile getirdi.
Sinema dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden Harry Potter'ın dizi versiyonu büyük ses getirdi. HBO'nun oldukça uzun bir zamandır beklenen yapımının kadrosu da büyük oranda netlik kazandı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda forma giyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte ilk kez erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi.
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Bir döneme şarkılarıyla damga vuran yıldız isim Harika Avcı, 5 yıl önce adeta sırra kadem bastı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Emrah Elveren'in kaybı ile ilgili halası Havva ve hala çocuklarından itiraf bekleniyordu. Yayın sırasında Emrah'ın öldürüldüğünü duyduğunu söyleyen torun Özge, ailenin geçmişte de bir programa çıktığından bahsetmişti.
Mayıs ayının artık sonuna geldik. Bu ay birçoğumuz için güzel şeylere sahne olsa da Haziran ayı bambaşka olayların kapısını aralıyor.
Siz de TikTok’ta rengarenk sebzelerle dolu tabaklar görüp ne olduğunu merak ettiniz mi? Son dönemin en popüler beslenme trendlerinden biri olan fibermaxxing, gün boyunca bol lifli yiyecekler tüketmeye dayanıyor.
Ana akım medyadaki uygulamalar ve kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'de ciddi gündem konuları bir süredir YouTube kanalları üzerinden takip ediliyor. Eski TV yıldızı gazeteciler, muhabirler YouTube'dan gündemi belirliyor. Eskiden ekranlardan aşina olduğumuz gündeme dair belgeseller de yine YouTube Türkiye'nin en çok izlenen içeriklerinden.
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Geçtiğimiz yıl Serkan Keskin ile evlenen Meriç Aral, mutlu haberi Mart ayında vermişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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