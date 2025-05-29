Bebiş Göründü! Serkan Keskin'le Dünyaevine Giren Meriç Aral Hamile Göbeğini İlk Kez Paylaştı
Geçtiğimiz yıl Serkan Keskin ile evlenen Meriç Aral, mutlu haberi Mart ayında vermişti. Dizisi bittikten sonra dinlenmeye geçen Aral, hamile pozunu ilk kez paylaştı. Buyrun Bebek Keskin'in ilk görüntülerine.
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Sevilen oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz yıl Eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile dünyaevine girmişti.
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Meriç Aral, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı. Sandık Kokusu dizisinden ayrıldıktan sonra da dinlenmeye geçen Aral, ilk kez hamile halini paylaştı.
Meriç Aral, bugün paylaştığı pozlarına şu notu ekledi 👇
Biz de Meriç Aral ve Serkan Keskin'i tebrik ediyor, bir an evvel bebişlerine sağlıkla kavuşmalarını diliyoruz.
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tanimiyorum...bye