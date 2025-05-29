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Bebiş Göründü! Serkan Keskin'le Dünyaevine Giren Meriç Aral Hamile Göbeğini İlk Kez Paylaştı

Bebiş Göründü! Serkan Keskin'le Dünyaevine Giren Meriç Aral Hamile Göbeğini İlk Kez Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.05.2025 - 12:55

Geçtiğimiz yıl Serkan Keskin ile evlenen Meriç Aral, mutlu haberi Mart ayında vermişti. Dizisi bittikten sonra dinlenmeye geçen Aral, hamile pozunu ilk kez paylaştı. Buyrun Bebek Keskin'in ilk görüntülerine.

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Sevilen oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz yıl Eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile dünyaevine girmişti.

Sevilen oyuncu Meriç Aral, geçtiğimiz yıl Eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile dünyaevine girmişti.

Uzun yıllardır birlikte olan çift, çeşitli aksilikler sebebiyle düğünlerini birçok kez ertelemek zorunda kalmıştı. Geçtimiz Mart ayında da mutlu çiftten güzel bir haber geldi: Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini bekliyor!

Meriç Aral, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı. Sandık Kokusu dizisinden ayrıldıktan sonra da dinlenmeye geçen Aral, ilk kez hamile halini paylaştı.

Meriç Aral, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı. Sandık Kokusu dizisinden ayrıldıktan sonra da dinlenmeye geçen Aral, ilk kez hamile halini paylaştı.

Ve karşınızda Bebek Keskin.

Meriç Aral, bugün paylaştığı pozlarına şu notu ekledi 👇

Meriç Aral, bugün paylaştığı pozlarına şu notu ekledi 👇

'Fazla oturmuyorum ama çok da ayakta kalmıyorum; ayakta kaldığımda herkes tedirgin oluyor 🤍 🎀🪆🎐🔮💖🎐🎀🪆🪬'

Biz de Meriç Aral ve Serkan Keskin'i tebrik ediyor, bir an evvel bebişlerine sağlıkla kavuşmalarını diliyoruz.

Biz de Meriç Aral ve Serkan Keskin'i tebrik ediyor, bir an evvel bebişlerine sağlıkla kavuşmalarını diliyoruz.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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Buğra Mendoza

tanimiyorum...bye