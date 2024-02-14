14 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Now TV'nin gecesine katılan Halil İbrahim Ceyhan, rol arkadaşı Melisa Döngel ile ilgili imalı sorulara bu sefer gerildi. Birçok kez arkadaş olduklarını belirten Ceyhan, bakalım bu sefer nasıl cevap vermiş?
2. Ünlü rapçi Kanye West ilginç açıklamalarına bir yenisini ekledi: Ekim 2023'ten beri süren İsrail - Filistin savaşına dair fikri sorulan West, oldukça ilginç bir karşılaştırma ile çıkageldi.
3. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın hesabından sevgililer gününe özel yapılan Engin'li paylaşım "Primin de bu kadarı" dedirtti.
4. Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından yayında poposunu açan fenomen Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu, Cemre Demirel'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
5. 1997 yapımı, 11 dalda Oscar'ı kucaklayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran Titanik filmi, başrollerindeki Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ı anında yıldızlaştırdı. Ancak bu büyük başarı, Kate Winslet için beklenmedik bir zorlu dönemin kapısını aralamış.
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6. Sıkı bir Survivor izleyicisi olduğunu bildiğimiz Demet Akalın, Twitter (X)'da Ogeday ve Yunus Emre arasında geçen atışmada savunuculuk yapan bir hesaba yorum yaptı. Yunus Emre'yi savunan Akalın, Ogeday'ın adamlık dersi verdiğini söyleyen kullanıcıya sert çıktı.
7. Ekranların sevilen yüz Burcu Biricik, anne olmaya hazırlanıyor! Kız bebek beklediğini öğrendiğimiz Burcu Biricik, yaklaşık 4,5 aylık hamile. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın aktardığı habere göre, Burcu Biricik, hamileliğiyle ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladı.
8. Yeni imajıyla muhabirlere poz veren Kıvanç Tatlıtuğ'un bıyığı da kombini de dillere fena düştü!
9. Serdar Ortaç son zamanlarda hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyor. İlaçların yanısıra aldığı alkolün de etkisiyle sosyal medyada canlı yayın açan Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfür kıyamet böyle saydırdı.
10. Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman milli takım forması giyen İlkay Gündoğan ile TV sunucusu ve manken olan Sara Arfaoui geçtiğimiz sene evlenmişti. Sara Arfaoui yalnızca İlkay Gündoğan'ın eşi olarak anılmak istemediğini söyledi.
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11. Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile özel fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Ömürlük sevgilim" notuyla paylaştı.
12. Sosyal medya fenomeni Mehtap Algül; Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sunduğu Bize Kaldı programı için evini açtı. Duvarında bulunan fotoğraf köşesinde yer alan poz, Mehtap Algül'ün dünyaca ünlü bir yıldızla bir dönem aşk yaşadığını itiraf etmesine neden oldu!
13. Hadise son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Gerek sahne şovları, gerek tarzı, gerekse özel hayatıyla gündemimizden düşmeyen Hadise bu sefer de son sahne şovuyla gündemimizde. Fakat kendisine, gündeme geldi değil de dillere düştü desek daha doğru olacak gibi.
14. Sevilen oyuncu Demet Evgar, Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisiyle izleyiciyle buluştu. Son olarak 2021'de TV ekranlarında rol alan Evgar, izleyiciyle buluştuğu ilk bölümde büyük beğeni topladı.
15. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Pucca, aylardır ev kirasını ödemediği için ev sahibiyle papaz oldu. Bir dönem evini fenomen yazara kiralayan Tuba Ünsal'ın da olaya girmesiyle ortalık fena karıştı. Kira ve evi mahvettiği iddialarıyla gündem olan Pucca bu sefer de kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı!
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16. Ali Koç'un imza töreninde görüp kim olduğunu sorduğu ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenince futbolcusuna dönüp 'Aferin Ferdi' dediği güzeller güzeli Sera Vrij, sevgililer gününde aşkını bir kez daha ilan etti.
17. Son dönemde 'Aile' dizisindeki Yağmur karakteriyle ortalığı yakıp geçen Yüsra Geyik, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendine hayran bırakmayı başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son paylaşımıyla güldürdü.
18. 'Madame Web' filmiyle galalardan davetlere koşan ünlü oyuncu Dakota Jonhson, geçtiğimiz günlerde 'The Office' dizisindeki konuk oyunculuğu hakkında samimi itiraflarda bulundu. Grinin Elli Tonu'ndan hafızamıza kazınan Johnson'ın açıklamasına gelin hep birlikte bakalım.
19. Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Karayolları forması giyen ve gelecekte Filenin Sultanları kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Dilay Özdemir, kendisi gibi sporcu olan Melih Tunca ile sevgililer gününü kutladı.
20. Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti her paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Gülseren Ceylan sevgililer günü hediyesi olarak 'Mali' ismini eline dövme olarak yaptırdı.
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21. Edis denilince aklımıza hiç şüphesiz kıpıp kıpır aşk şarkıları geliyor. Neredeyse her şarkısıyla dilimize dolanan Edis, son zamanların en popüler isimleri arasında. Peki Edis 14 Şubat'ta ne yapıyor dersiniz?
22. Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinde başrollerden biri oldu. Dizinin ilk bölümüne özel düzenlenen gecede sevgilisi Berk Cankat ile poz verirken Sinem Ünsal'ın, Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzerliği herkesi şoke etti!
23. Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen ve hala Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Filenin Sultanı Hande Baladın, bu kez güzelliğiyle büyüledi. Siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Hande Baladın'ın güzelliği karşısında büyülenenler yıldız sporcuyu beğeni yağmuruna tuttu.
24. Özellikle seçim dönemindeki çıkışlarıyla hafızalarımıza kazınan fenomen Cemre Demirel'in şiddet uyguladığı eski sevgilisi Nilsu da bir arkadaşı tarafından şiddetle suçlandı.
25. Ünlüler dünyasında hamilelik haberiyle hepimize müjdeler veren Müge Boz ve Gonca Vuslateri bir araya geldi. İki hamile oyuncunun "hormanlar" notuyla yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.
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27. Çiçeği burnunda anne Ezgi Mola başarı oyunculuğunun yanı sıra toplumsal olaylara olan dik duruşu ile takdir toplayan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz ki. İstanbul'da bir sitede bakılan Eros adlı kediyi işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürüldü. Yaşanan kan dondurucu olaya kayıtsız alamayan Ezgi Mola lanetler yağdırdı!
28. Kendi kulvarlarında kraliçe olarak anılan Sertab Erener ve Şebnem Ferah'ın arasında yaşanan gerginliğin Demir Demirkan sebebiyle yaşandığına dair olan şehir efsanesini masaya yatırıyoruz!
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