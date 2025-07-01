onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

1 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2025 - 19:44

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir'de eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddialarıyla başlatılan soruşturmada Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yalı Çapkını'nın ardından yeni projelerle ilgilenen Afra Saraçoğlu, tercihini Disney Plus'ta yayınlanacak "Pera" dizisinden yana kullanmıştı.

Yalı Çapkını'nın ardından yeni projelerle ilgilenen Afra Saraçoğlu, tercihini Disney Plus'ta yayınlanacak "Pera" dizisinden yana kullanmıştı.

Furkan Andıç'la partner olan Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisine tam 4 iddialı oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş, Pera dizisine dahil olan isimleri açıkladı.

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanununda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanununda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin, 2 yıldır oyuncu İlayda Alişan’la birlikte biliyorsunuz.

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin, 2 yıldır oyuncu İlayda Alişan’la birlikte biliyorsunuz.

Geçtiğimiz saatlerde çift, birlikteliklerinin yıl dönümünü kutladı. Aşk dolu paylaşımlarıyla adeta mest ettiler. Sosyal medyada hayranlarının içini eriten kareler gündem oldu.

MasterChef 2024'ün en sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, Battal Kaan Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

MasterChef 2024'ün en sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, Battal Kaan Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Yarışma boyunca çok yakın arkadaş olduğu Beyza Huri Aydın'la neden küstüğüne dair açıklamalarda bulunan Ayşe Ekiz, bu konuda ilk kez konuştu.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada 'Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi' denildi.

Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş vefat etti.

Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonunda uyması gereken harcama limitlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonunda uyması gereken harcama limitlerini açıkladı.

Açıklanan sınırlamalar, 'Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' doğrultusunda belirlendi. Bu düzenlemeye göre kulüpler, belirli şartlar doğrultusunda harcama limitlerinde artış talep edebilecek. Başvurular, 15 Aralık tarihine kadar yapılabileceği gibi, her iki transfer ve tescil döneminin bitiş günü saat 18.00'e kadar da iletilebilecek. Bu talepler, Kulüp Lisans Kurulu’nun değerlendirmesine sunulacak.

Harcama limitlerinin belirlenmesinde kulüplerin ekonomik durumu, gelir-gider dengesi ve mali yapılarına ilişkin detaylı hesaplamalar esas alındı. Sistem, Türk futbolunda finansal sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedefliyor.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Leman dergisinde çıkan karikatür sonrasında bir grup, bugün için Beyoğlu’nda toplanma çağrısı yapmıştı.

Ünlü oyuncu İrem Sak, İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğuydu.

Ünlü oyuncu İrem Sak, İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğuydu.

Her hafta farklı isimleri ağırlayan Selim, yine sosyal medyada çok konuşulacak bir programa imza attı. İrem Sak, havalimanında görüntülenen ünlülere gönderme yaparak “Hiç benim havalimanı röportajımı gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü çağırmadık!” dedi. Bu taş gibi açıklama gündeme bomba gibi düşerken, Muhabir Online muhabiri Akif Yaman’dan da gecikmeden yanıt geldi. Yaman, “Haber değeri taşımayan isimler başka ünlülere laf atmak için gündeme gelmeye çalışıyor,” diyerek Sak’a ince bir dokundurma yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Al Hilal ve Galatasaray'la anılıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Al Hilal ve Galatasaray'la anılıyor.

Milli oyuncunun Inter'de geleceği belirsizliğini korurken Inter cephesinden Hakan'ı hedef alan açıklamalar geldi. Önce Lautaro Martinez ardından Başkan Marotta, Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı. Milli oyuncunun İtalya'da kalması zor görünüyor.

Bu sabah İzmir’de başlatılan ve eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer ile birlikte 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine neden olan "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" soruşturması hakkında Barış Yarkadaş’tan sürpriz bir iddia geldi.

Bu sabah İzmir’de başlatılan ve eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer ile birlikte 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine neden olan "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" soruşturması hakkında Barış Yarkadaş’tan sürpriz bir iddia geldi.

İddiaya göre; İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı.

"Deliler Delisi" adıyla video paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.

"Deliler Delisi" adıyla video paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 11:47'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın birçok ilinde hissedildi.

Asal Araştırma şirketinin 26 ilde 12-21 Haziran tarihleri arasında 18 yaş üzeri 2012 kişi arasında yaptığı “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.

Asal Araştırma şirketinin 26 ilde 12-21 Haziran tarihleri arasında 18 yaş üzeri 2012 kişi arasında yaptığı “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.

Anketin sonuçlarında sürpriz bir 1. çıktı. Ankete katılanların yüzde 24,9 ‘u “Hiçbirine güvenmiyorum” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa'da 11:47'de meydana gelen 3.9'luk deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehir hissetmişti. Şimdi İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu.

Bursa'da 11:47'de meydana gelen 3.9'luk deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehir hissetmişti. Şimdi İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; depremin merkez üssü bir kez daha Bursa Gemlik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 'An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır' dedi.

2022 yılında Ankara'da vahşice katledilen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül uzun süredir kardeşinin adaleti sağlanması için çaba gösteriyor.

2022 yılında Ankara'da vahşice katledilen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül uzun süredir kardeşinin adaleti sağlanması için çaba gösteriyor.

Bunun sebebi ise geçtiğimiz gün LeMan'da Hz. Muhammed'in tasviri olduğu iddia edilen bir çizimin yapılması ve aynı gün Özgül'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kardeşinin portresinin bulunduğu dergi sayısını hediye etmesi. Özgül konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı.

Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak PKK için silah bırakma takviminin yaklaştığını söyledi ve "Önümüzdeki günler son derece önemli" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak PKK için silah bırakma takviminin yaklaştığını söyledi ve "Önümüzdeki günler son derece önemli" dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşeceğini de duyurdu. 

Rudaw'da yer alan haberde ise 'Türkiye’de çözüm sürecinin başlatılmasına katkı amacıyla ‘iyi niyet göstergesi’ olarak basına açık törende silah bırakacak.' denildi.

19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinde yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan Hz. Muhammed’in karikatürü hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinde yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan Hz. Muhammed’in karikatürü hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve  Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum' diyen Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da açıklamasında 'Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da (bugün) Saraçhane'de miting yapacak

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da (bugün) Saraçhane'de miting yapacak

Cezaevinden tahliye olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da Saraçhane’de olacağı iddia edilmişti ancak Özdağ “Bu CHP mitingi, bizim değil” diyerek kendisinin ve partisinin Saraçhane’de yapılacak mitinge katılmayacağını belirtti. Ümit Özdağ ayrıca açıklamasında 'LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali var' dedi.

Leman'da yayınlanan bir karikatür Hz. Muhammed'e saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti.

Leman'da yayınlanan bir karikatür Hz. Muhammed'e saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti.

Soruşturma ve soruşturmanın ardından gelen erişim engellerinin yanı sıra, dün gece de dergi binasına saldırılar olmuştu. Yaşanan olayların ardından Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

Bugün bu konuya değinen isimler arasında Özgür Özel de vardı.

İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan tartışmayı gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından paylaştı

İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan tartışmayı gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından paylaştı

Hastaneye yetişmeye çalışanın ailenin yolunu kesen şahıslar, artist tavırlarıyla kan dondurdu. Araçtaki kadın, “Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum” sözlerini dile getirdi ancak nafileydi. Videoya alındıkları için daha çok sinirlenen şahıslardan biri, aracın içine elini uzatarak telefonu düşürdü. O anlar karşısında dilimiz tutuldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği Ekrem İmamoğlu mitingine “Bu CHP mitingi, bizim değil.” diyerek katılmayacağını açıklamış ve parti teşkilatlarına gönderilen yazı ile partililerin de mitinge gitmemesini talep edilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği Ekrem İmamoğlu mitingine “Bu CHP mitingi, bizim değil.” diyerek katılmayacağını açıklamış ve parti teşkilatlarına gönderilen yazı ile partililerin de mitinge gitmemesini talep edilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ’ın aksine Saraçhane mitingine katılacağını açıkladı. Soral sonrasında yaptığı paylaşımla partiden veda ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın bugün yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla’da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.

Bakanlık ayrıca tereyağı, sucuk, süt, köfte gibi bazı ürenlerde tağşiş yapan firmaları da açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın