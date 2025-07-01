1 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İzmir'de eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Yalı Çapkını'nın ardından yeni projelerle ilgilenen Afra Saraçoğlu, tercihini Disney Plus'ta yayınlanacak "Pera" dizisinden yana kullanmıştı.
AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanununda bazı değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin, 2 yıldır oyuncu İlayda Alişan’la birlikte biliyorsunuz.
MasterChef 2024'ün en sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, Battal Kaan Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.
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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.
Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonunda uyması gereken harcama limitlerini açıkladı.
Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Ünlü oyuncu İrem Sak, İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğuydu.
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Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Al Hilal ve Galatasaray'la anılıyor.
Bu sabah İzmir’de başlatılan ve eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer ile birlikte 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine neden olan "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" soruşturması hakkında Barış Yarkadaş’tan sürpriz bir iddia geldi.
"Deliler Delisi" adıyla video paylaşımında bulunan Muhammed Yakut, bir anda sosyal medyanın gündeme oturmuştu.
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Asal Araştırma şirketinin 26 ilde 12-21 Haziran tarihleri arasında 18 yaş üzeri 2012 kişi arasında yaptığı “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” anketinin sonuçları açıklandı.
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Bursa'da 11:47'de meydana gelen 3.9'luk deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehir hissetmişti. Şimdi İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu.
2022 yılında Ankara'da vahşice katledilen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül uzun süredir kardeşinin adaleti sağlanması için çaba gösteriyor.
Türkiye genelinde şap hastalığı mihraklarında yaşanan artış nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak PKK için silah bırakma takviminin yaklaştığını söyledi ve "Önümüzdeki günler son derece önemli" dedi.
19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinde yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan Hz. Muhammed’in karikatürü hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonların 100. günü olan 1 Temmuz'da (bugün) Saraçhane'de miting yapacak
Leman'da yayınlanan bir karikatür Hz. Muhammed'e saygısızlık olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti.
İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan tartışmayı gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından paylaştı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’nin bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği Ekrem İmamoğlu mitingine “Bu CHP mitingi, bizim değil.” diyerek katılmayacağını açıklamış ve parti teşkilatlarına gönderilen yazı ile partililerin de mitinge gitmemesini talep edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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