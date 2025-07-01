Adı Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de İstenmeyen Adam Oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Al Hilal ve Galatasaray'la anılıyor. Milli oyuncunun Inter'de geleceği belirsizliğini korurken Inter cephesinden Hakan'ı hedef alan açıklamalar geldi. Önce Lautaro Martinez ardından Başkan Marotta, Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı. Milli oyuncunun İtalya'da kalması zor görünüyor.
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Hakan, Inter'den her an ayrılabilir.
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Martinez'den "gitmek isteyen gitsin" çıkışı geldi.
"Hakan'ı kastetti"
"Herkes tavrını net koymalı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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