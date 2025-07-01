Adı Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de İstenmeyen Adam Oldu

Marotta, Hakan'dan resmi bir talep almadıklarını söyleyerek, 'Kulüpler için transfer süreci resmi olarak başladı. Bu süreçte bazı net tavırlar gitmek isteyenler tarafından ortaya konmalı. Hakan bize bir şey demedi ama açıklıkla dinlemeye hazırız onu.' ifadelerini kullandı.