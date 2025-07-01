onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Adı Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de İstenmeyen Adam Oldu

Adı Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de İstenmeyen Adam Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 10:26

Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir Al Hilal ve Galatasaray'la anılıyor. Milli oyuncunun Inter'de geleceği belirsizliğini korurken Inter cephesinden Hakan'ı hedef alan açıklamalar geldi. Önce Lautaro Martinez ardından Başkan Marotta, Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı. Milli oyuncunun İtalya'da kalması zor görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan, Inter'den her an ayrılabilir.

Hakan, Inter'den her an ayrılabilir.

Adı Türkiye'den Galatasaray, Arabistan'dan da Al Hilal'le anılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğindeki belirsizlik Inter cephesinde rahatsızlık yarattı. Hem takım içinde hem de yönetimsel olarak Hakan'ı hedef alan açıklamalar geldi.

Martinez'den "gitmek isteyen gitsin" çıkışı geldi.

Martinez'den "gitmek isteyen gitsin" çıkışı geldi.

Takımın yıldızlarından Lautaro Martinez, yaptığı açıklamada “Kupalar uğruna savaşmak istiyorum. Burada kalmak isteyenler kalsın ve mücadele etsin; istemeyenler yoluna baksın. Bu formayı taşıyacak olanlar, sağlam bir zihne ve kararlılığa sahip olmalı.” dedi.

"Hakan'ı kastetti"

"Hakan'ı kastetti"

Kulüp başkanı Marotta yaptığı açıklamda Martinez'in sözlerine değindi. Başkan, 'Lautaro'nun kalmak istemeyen oyunculara mesajı neydi? O söylemedi... ama ben söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu içindi. Hakan'la konuşacağız. Ayrılma durumu olursa, sorunsuz ayrılacağız.' dedi.

"Herkes tavrını net koymalı"

"Herkes tavrını net koymalı"

Marotta, Hakan'dan resmi bir talep almadıklarını söyleyerek, 'Kulüpler için transfer süreci resmi olarak başladı. Bu süreçte bazı net tavırlar gitmek isteyenler tarafından ortaya konmalı. Hakan bize bir şey demedi ama açıklıkla dinlemeye hazırız onu.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın