onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Jurgen Klopp Bitmeyen Maç Takvimlerine İsyan Etti

Jurgen Klopp Bitmeyen Maç Takvimlerine İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 16:01

Dünyada normal lig sezonları bitti ve kısa süre içinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı. İzinsiz bir şekilde birçok maç oynayan futbolcular sezonluk maç sayılarını 80'e yaklaştırdı. 

Alman teknik direktör Jurgen Klopp da bu çılgın maç takvimine isyan etti ve 'Futbolcular ne zaman dinlenecek?' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbolcular durmadı.

Futbolcular durmadı.

Ligler biter bitmez başlayan Kulüpler Dünya Kupası birçok futbolcu ve teknik adamın itirazına neden oldu. Tatil yapamayan futbolcuların yaşayabileceği sakatlıklardan çekinen futbol dünyasından isimlere Klopp da eklendi.

"İnsan bedenine aykırı bunlar"

"İnsan bedenine aykırı bunlar"

“Böylesine yoğun bir tempoda ciddi bir sakatlık dalgasının kapıda olduğundan endişeliyim. Oyunculardan her maçta final havasında performans bekleniyor, ama bu sürdürülebilir değil. Yılda 70-75 maça çıkıyorlar, bu şekilde devam ederse, futbolun değeri de oyuncuların sağlığı da zarar görür. Kendi kariyerimde sadece 2.5 haftalık bir boşluk bulabildim. Son 1 yıldır neredeyse her üç günde bir sahaya çıkıyoruz, bu insan bedenine aykırı.”

"Toparlanmak için zaman kalmadı"

"Toparlanmak için zaman kalmadı"

Klopp, sakatlıklar konusunda da mental ve fiziksel uyarılar yaparak, “Bazı kulüpler için paranın ön planda olduğunu anlıyorum ancak herkes böyle düşünmüyor. Oyuncuların artık ne fiziksel ne de zihinsel olarak toparlanacak vakti kalmadı. Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası oynandı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası var, gelecek yıl ise Dünya Kupası geliyor. Takvim sürekli sıkışıyor, oyuncular üzerindeki yük her geçen gün artıyor.” dedi.

"Ne zaman dinlenecekler?"

"Ne zaman dinlenecekler?"

'Virgil van Dijk üzerinden de örnek veren Alman teknik direktör, 'Ne zaman dinlenecekler? Bir NBA oyuncusu yüksek maaş alıyor ve yılda dört ay dinlenme fırsatı buluyor. Virgil van Dijk ise bugüne kadar böyle bir tatil yapmadı, o seviyede maaş da almadı' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın