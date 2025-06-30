Jurgen Klopp Bitmeyen Maç Takvimlerine İsyan Etti
Dünyada normal lig sezonları bitti ve kısa süre içinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı. İzinsiz bir şekilde birçok maç oynayan futbolcular sezonluk maç sayılarını 80'e yaklaştırdı.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp da bu çılgın maç takvimine isyan etti ve 'Futbolcular ne zaman dinlenecek?' dedi.
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Futbolcular durmadı.
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"İnsan bedenine aykırı bunlar"
"Toparlanmak için zaman kalmadı"
"Ne zaman dinlenecekler?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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