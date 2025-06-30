Jurgen Klopp Bitmeyen Maç Takvimlerine İsyan Etti

“Böylesine yoğun bir tempoda ciddi bir sakatlık dalgasının kapıda olduğundan endişeliyim. Oyunculardan her maçta final havasında performans bekleniyor, ama bu sürdürülebilir değil. Yılda 70-75 maça çıkıyorlar, bu şekilde devam ederse, futbolun değeri de oyuncuların sağlığı da zarar görür. Kendi kariyerimde sadece 2.5 haftalık bir boşluk bulabildim. Son 1 yıldır neredeyse her üç günde bir sahaya çıkıyoruz, bu insan bedenine aykırı.”