İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan "En Ahlaklı Kadro" Açıklamasına Özür Geldi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella’nın imza töreninde yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Hacıosmanoğlu'nun, 'Tarihim en ahlaklı kadrosu' sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Milli takım forması giyen eski futbolcuların da tepki gösterdiği açıklamayla ilgili Hacıosmanoğlu bir düzeltme yaptı.
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İmza töreninde konuştu.
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" En ahlaklı kadro..."
Özür diledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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