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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan "En Ahlaklı Kadro" Açıklamasına Özür Geldi

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan "En Ahlaklı Kadro" Açıklamasına Özür Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 14:50

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella’nın imza töreninde yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Hacıosmanoğlu'nun, 'Tarihim en ahlaklı kadrosu' sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Milli takım forması giyen eski futbolcuların da tepki gösterdiği açıklamayla ilgili Hacıosmanoğlu bir düzeltme yaptı.

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İmza töreninde konuştu.

İmza töreninde konuştu.

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında Montella ve Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu'nun kadroyla ilgili söylediği sözler ise tartışma yarattı.

" En ahlaklı kadro..."

" En ahlaklı kadro..."

Hacıosmanoğlu, imza töreninde 'Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz.' dedi. Kısa süre sonra açıklamasını düzeltti.

Özür diledi.

Özür diledi.

Hacıosmanoğlu, kısa süre sonra açıklamasıyla ilgili özür diledi: 

'Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım... 'Biz ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefiyle giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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