İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan "En Ahlaklı Kadro" Açıklamasına Özür Geldi

Hacıosmanoğlu, kısa süre sonra açıklamasıyla ilgili özür diledi:

'Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım... 'Biz ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefiyle giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız.'