TFF, Süper Lig'deki Takımların Harcama Limitlerini Açıkladı

Galatasaray’ın harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin TL olarak duyuruldu. Fenerbahçe için belirlenen limit ise 4 milyar 816 milyon 196 bin TL oldu.

Beşiktaş’ın 2025-2026 sezonu için açıklanan harcama limiti 3 milyar 397 milyon 251 bin TL olurken, Trabzonspor’un limiti 2 milyar 341 milyon 275 bin TL olarak kayıtlara geçti.