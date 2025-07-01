TFF, Süper Lig'deki Takımların Harcama Limitlerini Açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonunda uyması gereken harcama limitlerini açıkladı.
Açıklanan sınırlamalar, 'Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' doğrultusunda belirlendi. Bu düzenlemeye göre kulüpler, belirli şartlar doğrultusunda harcama limitlerinde artış talep edebilecek. Başvurular, 15 Aralık tarihine kadar yapılabileceği gibi, her iki transfer ve tescil döneminin bitiş günü saat 18.00'e kadar da iletilebilecek. Bu talepler, Kulüp Lisans Kurulu’nun değerlendirmesine sunulacak.
Harcama limitlerinin belirlenmesinde kulüplerin ekonomik durumu, gelir-gider dengesi ve mali yapılarına ilişkin detaylı hesaplamalar esas alındı. Sistem, Türk futbolunda finansal sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedefliyor.
Yeni sezonda transferi belirleyecek limitler açıklandı.
Zirvedeki üçlü değişmedi.
Lige yeni çıkan takımlar birçok takımı geride bıraktı.
Tüm sıralama şu şekilde oldu:
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Merit, Maydonoz filan. Kim takar harcama limitini?