onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF, Süper Lig'deki Takımların Harcama Limitlerini Açıkladı

TFF, Süper Lig'deki Takımların Harcama Limitlerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.07.2025 - 09:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonunda uyması gereken harcama limitlerini açıkladı.

Açıklanan sınırlamalar, 'Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' doğrultusunda belirlendi. Bu düzenlemeye göre kulüpler, belirli şartlar doğrultusunda harcama limitlerinde artış talep edebilecek. Başvurular, 15 Aralık tarihine kadar yapılabileceği gibi, her iki transfer ve tescil döneminin bitiş günü saat 18.00'e kadar da iletilebilecek. Bu talepler, Kulüp Lisans Kurulu’nun değerlendirmesine sunulacak.

Harcama limitlerinin belirlenmesinde kulüplerin ekonomik durumu, gelir-gider dengesi ve mali yapılarına ilişkin detaylı hesaplamalar esas alındı. Sistem, Türk futbolunda finansal sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonda transferi belirleyecek limitler açıklandı.

Yeni sezonda transferi belirleyecek limitler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda Türkiye’de transfer ve tescil döneminin başlamasının ardından kulüplerin harcama limitlerini duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde en fazla harcama limitine sahip kulüp ise Galatasaray olarak belirlendi.

Lige yeni çıkan takımların ise yıllardır Süper Lig'de olan takımların önünde olduğu görüldü.

Zirvedeki üçlü değişmedi.

Zirvedeki üçlü değişmedi.

Galatasaray’ın harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin TL olarak duyuruldu. Fenerbahçe için belirlenen limit ise 4 milyar 816 milyon 196 bin TL oldu.

Beşiktaş’ın 2025-2026 sezonu için açıklanan harcama limiti 3 milyar 397 milyon 251 bin TL olurken, Trabzonspor’un limiti 2 milyar 341 milyon 275 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Lige yeni çıkan takımlar birçok takımı geride bıraktı.

Lige yeni çıkan takımlar birçok takımı geride bıraktı.

Lige yükselme parası ile limitini genişleten Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Karagümrük, ligde yıllardır mücadele eden 6 takımı geride bıraktı. 

Üçlünün limiti 853.381.305 TL oldu.

Tüm sıralama şu şekilde oldu:

Tüm sıralama şu şekilde oldu:

1- Galatasaray: 6.137.773.446 TL

2- Fenerbahçe: 4.816.196.233 TL

3- Beşiktaş: 3.397.251.589 TL

4- Trabzonspor: 2.341.275.298 TL

5- Konyaspor: 1.415.698.662 TL

6- Rizespor: 1.345.252.035 TL

7- Samsunspor: 1.039.453.100 TL

8- Başakşehir: 987.881.703 TL

9- Kayserispor: 940.370.334 TL

10- Kocaelispor: 853.381.305 TL

11- Gençlerbirliği: 853.381.305 TL

12- Fatih Karagümrük: 853.381.305 TL

13- Alanyaspor: 669.229.611 TL

14- Gaziantep FK: 570.028.038 TL

15- Göztepe: 552.038.071 TL

16- Eyüpspor: 546.553.433 TL

17- Kasımpaşa: 481.052.381 TL

18- Antalyaspor: 468.999.111 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Merit, Maydonoz filan. Kim takar harcama limitini?